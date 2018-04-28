Nokia N serisi geri dönüyor

Nokia isim haklarını Microsoft’tan satın alarak yeniden akıllı telefon pazarına sunan HMD Global ortaklığı eski efsaneleri birer birer hayata döndürmeye devam ediyor. Nokia 3310 ve Nokia 8110 modellerinden sonra sıra Nokia N efsanesinde.

Nokia N8 özellikleri

Firmanın Weibo hesabından paylaştığı Nokia N8 görseli yakın zamanda bir hareketlilik olabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki hafta Nokia X6 modelini tanıtmaya hazırlanan firma arkasından da Nokia N serisine ait yeni bir modeli tanıtabilir.

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2010 yılının en beğenilen telefonlarından birisi olan Nokia N8 modelinde 3.5 inçlik AMOLED ekran, 16GB depolama, Xenon flaşlı 12MP sensör, 720p video kaydı, 1200mAh kapasiteli batarya gibi dikkat çekici özellikler yer alıyordu. Halen daha bu telefonu 600TL civarında bulmak mümkün.

Yeni Nokia N modelinin simlendirme ve donanım detayları konusunda şimdilik bir bilgi yok. Nokia genelde tasarımı korumaya çalışıyor. Bu bakımdan ikonik tasarımın aynısını görebiliriz. Muhtemelen daha orta seviyeye yönelik bir donanım tercihi yapılacaktır.

Pazara yeniden girdiği günden bu yana yavaş yavaş merdivenleri tırmanan Nokia’nın ilk 10 içerisine girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Nokia X ve Nokia N serileri yanında kameraya odaklanan Nokia 9 veya Nokia 10 amiral gemisi ile bu yıl da firma hareketli günler geçirecek.