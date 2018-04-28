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Nokia N serisi geri dönüyor

2010 yılının en beğenilen modellerinden birisi olan Nokia N8 geri dönüyor. HMD Global efsane N serisini yeniden pazara sunacağının ilk işaretini sosyal medya üzerinden verdi.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia N serisi geri dönüyor

Nokia isim haklarını Microsoft’tan satın alarak yeniden akıllı telefon pazarına sunan HMD Global ortaklığı eski efsaneleri birer birer hayata döndürmeye devam ediyor. Nokia 3310 ve Nokia 8110 modellerinden sonra sıra Nokia N efsanesinde.

Nokia N8 özellikleri

Firmanın Weibo hesabından paylaştığı Nokia N8 görseli yakın zamanda bir hareketlilik olabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki hafta Nokia X6 modelini tanıtmaya hazırlanan firma arkasından da Nokia N serisine ait yeni bir modeli tanıtabilir.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

2010 yılının en beğenilen telefonlarından birisi olan Nokia N8 modelinde 3.5 inçlik AMOLED ekran, 16GB depolama, Xenon flaşlı 12MP sensör, 720p video kaydı, 1200mAh kapasiteli batarya gibi dikkat çekici özellikler yer alıyordu. Halen daha bu telefonu 600TL civarında bulmak mümkün.

Yeni Nokia N modelinin simlendirme ve donanım detayları konusunda şimdilik bir bilgi yok. Nokia genelde tasarımı korumaya çalışıyor. Bu bakımdan ikonik tasarımın aynısını görebiliriz. Muhtemelen daha orta seviyeye yönelik bir donanım tercihi yapılacaktır.

Pazara yeniden girdiği günden bu yana yavaş yavaş merdivenleri tırmanan Nokia’nın ilk 10 içerisine girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Nokia X ve Nokia N serileri yanında kameraya odaklanan Nokia 9 veya Nokia 10 amiral gemisi ile bu yıl da firma hareketli günler geçirecek.

 

https://www.phonearena.com/news/Nokia-N8-revival-china_id104462 Yorum Yaz
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gcb1903 1 yıl en beğenilen
8 değil efsane olan 9. N9 çağının çok ötesinde bir makineydi. Meego kadar önü açık bir sistemi MS satın alımı yüzünden yerle yeksan etmeleri çok acıklıydı.
8 değil efsane olan 9. N9 çağının çok ötesinde bir makineydi. Meego kadar önü açık bir sistemi MS satın alımı yüzünden yerle yeksan etmeleri çok acıklıydı.
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1 Yanıt Yanıtla +29
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dr20mouse 1 yıl Bandogge
Bandogge
5800 xpressmusic kullandigim zamanlarda muzik dinlerken aldigim keyfi hicbir telefondan almadim, belki de telefon demek bizim icin o zamanlar nokia demek oldugundandir bilemiyorum ama gonul istiyor yine xpressmusic serisi cikarsinlar. her nokia haberinde heyecanlaniyorum resmen 😂

Reis emin ellerde güvenle uyuyor

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bandogge5800 xpressmusic kullandigim zamanlarda muzik dinlerken aldigim keyfi hicbir telefondan almadim, belki de telefon demek bizim icin o ...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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lazloo 1 yıl Marrusia
Siz de Samsung ile baş başa kalırsınız, güncelleme diye ağlarsınız, fiyat diye söylenirsiniz.
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Johan Elmander 1 yıl
Nokia'nın pek çok cihazının özel özellikleri vardı (birinde değişken diyafram ötekinde optik zoom, bir diğerinde çok iyi ses vs.) Bu tarz eski özelliklerini tek bir N amiralinde toplarsa üzerine de pureview lisansını alırsa efsane bir cihaz çıkarabilir.
Ve evet, MeeGo'ya yazık ettiler.
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Glorfindel1907 1 yıl
N Serisini özel yapan şeylerden biride tasarımlarıydı şimdi diğer androidler gibi çentikli filan şeyler yaparlarsa olmaz o iş, N73ME ve N8 kullandım daha önce ve şimdiye kadar kullanmaktan en çok zevk aldığım telefonlar diyebilirim özellikle N73Me başka bir seviyeydi
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lazloo 1 yıl Glorfindel1907
O hoparlörlerde ne ses vardı ama?
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karakaya_o 1 yıl
Samsungcular, kasım kasım kasılan taçviz arayüzünüzle hayatta başarılar...
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Drak44 1 yıl
Uzun uzun yazmaya gerek yok. Android dünyasında şuan kriz var. Firmalar saçmalıyor. Nokia bunu iyi değerlendirirse lider olabilir.
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huseyincarnege 1 yıl
n90
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elektrontan 1 yıl
Yapsınlar, tefeciden para alır yine alırım o telefonu.
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denizci535 1 yıl
Su N900 u cop yap sonra beni kurtarin diye bagir. Bat nokia acimiom sana.
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Raven 1 yıl
808 pureview gibi bir efsaneyi güncel donanımlarla çıkarsın alalım. Eski Nokia'yı özleyen büyük bir kitle varsa böyle telefonları özlüyor. Fakat Nokia tutup 3310'un güncel versiyonunu çıkartıp fantezi yapıyor. Habire alt yada orta segment android telefonlar duyuracağına neden hala ses getirecek tepe modellere yoğunlaşmıyor anlayamıyorum! Nokia daha neyi bekliyorsun?
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SHADOW 1 yıl Raven
katılıyorum
3310 cıkardı da ne oldu ki, bence hos bi cihaz da olmamıstı yeni 3310
ama 808 veya 1020 gibi cihazlar cıkarsa hoş olur
bence pazar paylarının yükselmesini bekliyorlar, su an böyle aykırı cihazlar cıkarmaya cesaret edemiyor olabilirler.
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darkhair 1 yıl
İki reis te bende. Siz rahat olun gençler “onlar kendilerine sahip çıkıyo benim birşey yapmama gerek yok

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mcebi001 1 yıl
N8,N9,N808 hepsini kullandım şimdi fırsat bulursam yeni nesil sirocco yu da kullanırım zira Nokia iyi işler yapmaya başladı
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