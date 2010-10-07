Android 2.1 işletim sistemli Motorola Spice XT300 tanıtıldı

Bundan yaklaşık bir ay önce Motorola ''Spirce'' XT300'ün fotoğrafları ve videoları internete sızdırılmış; elimize ulaşan bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Kızaklı QWERTY klavye donanımına sahip Spice en sonunda Motorola tarafından resmi olarak tanıtıldı.

97 x 61 x 16 mm ebatlarında ve 145 gram ağırlığında tasarlanan, dört band GSM - WCDMA - HSDPA destekleyen ve Android 2.1 işletim sistemi desteğini arkasına alan modelde 256 MB RAM'e ve 512 MB ROM'a yer verilmiş. Telefonun kapasitesi microSD kartlarla 32 GB'a kadar arttırılabiliyor. Fotoğraf çekimi için telefonun arkasına sabit odaklı 3 megapiksel kamera konumlandırılmış ve kamera 8 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor. 3.0 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, WI-FI, aGPS, Bluetooth ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi özellikleriyle dikkat çeken telefonun bataryası 230 saate varan bekleme, 7 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.

Motorola Spice XT300'ün içinde bulunduğumuz çeyrekte ilk olarak Brezilya'da boy göstermesi bekleniyor.

http://mediacenter.motorola.com/Fact-Sheets/Motorola-SPICE-Fact-Sheet-3448.aspx