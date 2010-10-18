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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli HTC Gratia duyuruldu

8 yıl
15,2b
1
9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli HTC Gratia duyuruldu
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Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden HTC, Android 2.2 (Froyo) işletim sistemini desteğini arkasına alan Gratia modelini duyurdu.

Cep telefonu dünyasını yakından takip eden okuyucularımız için Gratia'nın tasarımı oldukça tanıdık gelebilir. Gratia'nın, HTC Aria'nın Avrupa versiyonu olduğunu belirtmekte fayda var. Önümüzdeki aydan itibaren siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle Avrupa pazarına giriş yapması beklenen Gratia, 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemciden ve 384 MB RAM'den güç alıyor; HTC Sense arayüzünü kullanıyor. Akıllı telefonun göze çarpan diğer teknik özellikleri şu şekilde;

- Dört band GSM, HSDPA ağlarıyla uyumlu çalışabilme
- 3.2 inç boyutunda 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran
- İvme sensörü
- Optik trackpad
- 3.5 mm kulaklık girişi
- Wi-Fi 802.11 b/g
- Bluetooth 2.1 + A2DP
- GPS
- 5 megapiksel kamera, AF
- 640x480@30 FPS video kaydı
- RDS'li FM radyo
- 1200 mAh batarya

HTC, fiyat konusuna açıklık getirmezken fiyatın 350$ civarında olacağı tahmin edilmekte.

Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli HTC Gratia duyuruldu
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vidoko 8 yıl
ama htc ler gerçekten malzeme kalitesi çok iyi arkdaşın elinde gördüm şööyle bir göz gezdirdim hakkın veriyor
ancak 1400tl olması bana pahalı geldi ..
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1080p 8 yıl
3D gpu lu oyunları kasmadan oynatacak bir model neden üretmiyorlar acaba.

htc desire,nexus one galaxy S, Milestone bu cihazlardan başka 350-500 euro arası 3d oyun oynatan model yok.

Dahası HTC desire ve Galaxy S dışında froyo 2.2 ye geçen yok.

2.2 froyo yeni modeller mi gelecek yoksa.

Wildfire dan ne farkı var şimdi bu telefonun?

Ekran hvga olmuş ,led flaş koyulmamış.Video kaydı 30 kare vs vs bla bla bla.

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Erasmus78 8 yıl
Ne şimdi bu cihaz?
Buna benzer bir ton cihazı var HTC nin.
Ama yok. Android 2.2 den başka nasıl para kazanırdı HTC?
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gandalf_3466 8 yıl
Aslinda her cebe uygun ve hitab eden tlf uretiyor htc.
orta halli kullanicilar icin tasarlanmis bir moedeli mutlaka apart bir ozelligi vardir ama.
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Batuist 8 yıl
telefon oldukça kibar görünüyor.. yalnız biraz kalın gibi...
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