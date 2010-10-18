Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli HTC Gratia duyuruldu

Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden HTC, Android 2.2 (Froyo) işletim sistemini desteğini arkasına alan Gratia modelini duyurdu.
Cep telefonu dünyasını yakından takip eden okuyucularımız için Gratia'nın tasarımı oldukça tanıdık gelebilir. Gratia'nın, HTC Aria'nın Avrupa versiyonu olduğunu belirtmekte fayda var. Önümüzdeki aydan itibaren siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle Avrupa pazarına giriş yapması beklenen Gratia, 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemciden ve 384 MB RAM'den güç alıyor; HTC Sense arayüzünü kullanıyor. Akıllı telefonun göze çarpan diğer teknik özellikleri şu şekilde;
- Dört band GSM, HSDPA ağlarıyla uyumlu çalışabilme
- 3.2 inç boyutunda 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran
- İvme sensörü
- Optik trackpad
- 3.5 mm kulaklık girişi
- Wi-Fi 802.11 b/g
- Bluetooth 2.1 + A2DP
- GPS
- 5 megapiksel kamera, AF
- 640x480@30 FPS video kaydı
- RDS'li FM radyo
- 1200 mAh batarya
HTC, fiyat konusuna açıklık getirmezken fiyatın 350$ civarında olacağı tahmin edilmekte.
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ancak 1400tl olması bana pahalı geldi ..
htc desire,nexus one galaxy S, Milestone bu cihazlardan başka 350-500 euro arası 3d oyun oynatan model yok.
Dahası HTC desire ve Galaxy S dışında froyo 2.2 ye geçen yok.
2.2 froyo yeni modeller mi gelecek yoksa.
Wildfire dan ne farkı var şimdi bu telefonun?
Ekran hvga olmuş ,led flaş koyulmamış.Video kaydı 30 kare vs vs bla bla bla.
Buna benzer bir ton cihazı var HTC nin.
Ama yok. Android 2.2 den başka nasıl para kazanırdı HTC?
orta halli kullanicilar icin tasarlanmis bir moedeli mutlaka apart bir ozelligi vardir ama.