Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemli HTC Gratia duyuruldu

Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden HTC, Android 2.2 (Froyo) işletim sistemini desteğini arkasına alan Gratia modelini duyurdu.

Cep telefonu dünyasını yakından takip eden okuyucularımız için Gratia'nın tasarımı oldukça tanıdık gelebilir. Gratia'nın, HTC Aria'nın Avrupa versiyonu olduğunu belirtmekte fayda var. Önümüzdeki aydan itibaren siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle Avrupa pazarına giriş yapması beklenen Gratia, 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemciden ve 384 MB RAM'den güç alıyor; HTC Sense arayüzünü kullanıyor. Akıllı telefonun göze çarpan diğer teknik özellikleri şu şekilde;

- Dört band GSM, HSDPA ağlarıyla uyumlu çalışabilme

- 3.2 inç boyutunda 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran

- İvme sensörü

- Optik trackpad

- 3.5 mm kulaklık girişi

- Wi-Fi 802.11 b/g

- Bluetooth 2.1 + A2DP

- GPS

- 5 megapiksel kamera, AF

- 640x480@30 FPS video kaydı

- RDS'li FM radyo

- 1200 mAh batarya



HTC, fiyat konusuna açıklık getirmezken fiyatın 350$ civarında olacağı tahmin edilmekte.