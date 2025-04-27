Google Gemini yakında Android Auto ve Wear OS platformlarına geliyor

Google Gemini kolunuzda
Firmadan yapılan duyuruya göre Google Gemini modeli yakında Android Auto ve Wear OS platformlarına da entegre edilecek. Böylece bu platformlarda Google Asistan yerine Gemini ile iletişime geçilecek.
Diğer taraftan tabletlerde ve kulaklıklarda da Google Gemini entegrasyonunun gerçekleşeceği aktarıldı. Bu cihazlarda da yine Google Asistan yerine Google Gemini varsayılan asistan haline gelecek. Firma hali hazırda akıllı telefonlarda bu geçişi tamamlamak üzere.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.