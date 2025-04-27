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    Anlık Bildirim

    Google Gemini yakında Android Auto ve Wear OS platformlarına geliyor

    Google Gemini yapay zekâ modeli yakın zamanda sizi dört bir yandan kuşatacak. Akıllı telefonların ardından tabletler, Android Auto, Wear OS ve kulaklıklar da Gemini entegrasyonuna kavuşuyor.

    Google Gemini Tam Boyutta Gör
    Google’ın yapay zekâ konusundaki yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Masa üstü ve mobil platformları arasında Google Gemini entegrasyonunu tamamlayan firma şimdi giyilebilir ve araç platformlarına yöneliyor. 

    Google Gemini kolunuzda

    Firmadan yapılan duyuruya göre Google Gemini modeli yakında Android Auto ve Wear OS platformlarına da entegre edilecek. Böylece bu platformlarda Google Asistan yerine Gemini ile iletişime geçilecek. 

    Diğer taraftan tabletlerde ve kulaklıklarda da Google Gemini entegrasyonunun gerçekleşeceği aktarıldı. Bu cihazlarda da yine Google Asistan yerine Google Gemini varsayılan asistan haline gelecek. Firma hali hazırda akıllı telefonlarda bu geçişi tamamlamak üzere. 
     

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