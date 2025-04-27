Google Gemini yakında Android Auto ve Wear OS platformlarına geliyor

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Tam Boyutta Gör Google’ın yapay zekâ konusundaki yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Masa üstü ve mobil platformları arasında Google Gemini entegrasyonunu tamamlayan firma şimdi giyilebilir ve araç platformlarına yöneliyor.

Google Gemini kolunuzda

Firmadan yapılan duyuruya göre Google Gemini modeli yakında Android Auto ve Wear OS platformlarına da entegre edilecek. Böylece bu platformlarda Google Asistan yerine Gemini ile iletişime geçilecek.

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Diğer taraftan tabletlerde ve kulaklıklarda da Google Gemini entegrasyonunun gerçekleşeceği aktarıldı. Bu cihazlarda da yine Google Asistan yerine Google Gemini varsayılan asistan haline gelecek. Firma hali hazırda akıllı telefonlarda bu geçişi tamamlamak üzere.



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Google Gemini gözünü kolunuza dikti