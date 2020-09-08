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    Android Auto için kablosuz çözüm ilgi görüyor

    AAWireless adındaki prototip kutu sayesinde Android Auto destekli araçlarınıza artık kablosuz olarak erişebileceksiniz. Proje kısa sürede istediği bağışı elde etmiş durumda.
    3 gün
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Android Auto için kablosuz çözüm ilgi görüyor

    Akıllı telefonların ekranlarını belirli bir ölçekte araç içi bilgi ekranına yansıtan Android Auto ve Apple CarPlay son dönemde aranır hala geldi. Standart veya opsiyonel olarak sunulan ekran yansıtma uygulamalarının en büyük dezavantajı kablo gerektirmesi.

    AAWireless nedir?

    Genel olarak Android Auto ve Apple CarPlay için aracın USB girişine telefonunuzu takmanız gerekiyor. Kablosuz bağlantı seçeneği ise pahalı birkaç modelde mevcut. Maliyet nedeniyle de yaygınlaşması şimdilik zor.

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    Emil Borconi-Szdressy adlı bir geliştirici ise Android Auto kullanıcılarını kablodan kurtarmak için kolları sıvamış. Geliştirdiği AAWireless adlı minik USB aparat ile kablosuz Android Auto ekranını yansıtabilen projesiyle Indiegogo üzerinde büyük ilgi görüyor.

    Henüz prototip aşamasında olmasına rağmen ihtiyacı olan bağışı kısa sürede toplayan proje 42 gün daha devam edecek. Kampanya sonunda rekor bir bağış toplaması bekleniyor. İşler yolunda giderse Aralık ayında dağıtıma başlayacak.

    Geliştirici adaptörün belirli markalarda çalıştığını belirtiyor. Android Auto destekli tüm araçlar ile uyumlu olması için testler devam ediyor. Telefonun ise Android 9 ve üzeri işletim sistemine sahip olması tavsiye ediliyor. Proje için en az 55$ bağış yapmak gerekiyor.



    https://www.engadget.com/android-auto-wireless-dongle-project-214711667.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün
    android auto destekli araç var mı ki piyasada?bmw'den örnek vermeyin ama :)bende 2017 tucson var ve desteklemiyor misal.haberi okuyan sanacak bulduk da sanki bir tek kablosundan şikayet ediyoruz :)
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    rockandemir84 2 gün aycibin
    Bende kia picanto var a segment araç. Apple carplay ve Android car play var.
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    mrmrmrmr (zaknafein dourden) 2 gün
    Bu projenin betasına dahil oldum. Henüz aracımda çalışmadı ama geliştiriciler tüm araçlarda çalıştırmak için azami gayret gösteriyor.Android update ile de bozulacağını sanmıyorum çünkü tamamen kablo ile kablosuz arası köprü görevi gören bir cihaz.Android Auto protokolünü çok iyi bilen bir uygulama geliştiricisi projeye dahil.Google bir update ile birşeyleri bozsa bile ürün de güncellenerek sorun giderilir.Diğer taraftan, kablolu Android Auto kullanımı gerçekten çok sıkıntılı. Kablo çıkar, tekrar takmakla uğraşırsınız.Zaten telefonu cepten çıkartmak bile gereksiz bence araca binildiğinde. Kablosuz Android Auto muazzam bir deneyim. Bunu desteklemeyen eski model araçlar için bu tip bir çözüm harika olacak.
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    mrmrmrmr (zaknafein dourden) 2 gün mrmrmrmr
    Jeep Compass aracımda şu an itibariyle çalışmaya başladı. geliştiriciler oldukça hızlı.
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    ahrimar (ss ss) 3 gün
    Bu tarz bir sistemi arabama kurdum. Bir android güncellemesi geldi , uyumsuz, sistem çöp oldu. Verdigim paralara yazık oldu yani . Sakin bu işlere girmeyin. Gerek yok.
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    ceo-tr (Ceo Tr) 3 gün
    car play içinde bir tane yapılsa keşke. tabi mümkünse apple harici bir firma :)
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    rockandemir84 3 gün
    Bende ilk kablosuz olsun diye baya bi araştırma yaptım. Sonunda çinde satılan bir cihaz buldum. Sonra farkettim ki ben zaten her arabaya bindiğimde telefonu şarja takıyorum. Sonra çok saçma geldi kablosuz olması. Başta mantıklı gelebilir ama inanın hiç bir işinize yaramayacak.
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    bortecoder (Borte Coder) 2 gün rockandemir84
    Artık araçlarda ve telefonlarda kablosuz sarj var. Aslında şimdi daha çok gerekli.
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    termomuk (Bahadır ) 3 gün
    Youtube'un arka planda oynatılmasının ardından yapılabilecek en faydalı iş olabilir.
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    Mehmet177 (Mehmet Gürçay) 3 gün
    En çok beklediğim şeylerden bi tanesi
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