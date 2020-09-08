Android Auto için kablosuz çözüm ilgi görüyor

Akıllı telefonların ekranlarını belirli bir ölçekte araç içi bilgi ekranına yansıtan Android Auto ve Apple CarPlay son dönemde aranır hala geldi. Standart veya opsiyonel olarak sunulan ekran yansıtma uygulamalarının en büyük dezavantajı kablo gerektirmesi.

AAWireless nedir?

Genel olarak Android Auto ve Apple CarPlay için aracın USB girişine telefonunuzu takmanız gerekiyor. Kablosuz bağlantı seçeneği ise pahalı birkaç modelde mevcut. Maliyet nedeniyle de yaygınlaşması şimdilik zor.

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Emil Borconi-Szdressy adlı bir geliştirici ise Android Auto kullanıcılarını kablodan kurtarmak için kolları sıvamış. Geliştirdiği AAWireless adlı minik USB aparat ile kablosuz Android Auto ekranını yansıtabilen projesiyle Indiegogo üzerinde büyük ilgi görüyor.

Henüz prototip aşamasında olmasına rağmen ihtiyacı olan bağışı kısa sürede toplayan proje 42 gün daha devam edecek. Kampanya sonunda rekor bir bağış toplaması bekleniyor. İşler yolunda giderse Aralık ayında dağıtıma başlayacak.

Geliştirici adaptörün belirli markalarda çalıştığını belirtiyor. Android Auto destekli tüm araçlar ile uyumlu olması için testler devam ediyor. Telefonun ise Android 9 ve üzeri işletim sistemine sahip olması tavsiye ediliyor. Proje için en az 55$ bağış yapmak gerekiyor.

https://www.engadget.com/android-auto-wireless-dongle-project-214711667.html

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