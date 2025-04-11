Android Auto’ya akıllı gözlük desteği geliyor

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Google, Android Auto’nun yeni beta sürümünde dikkat çekici bir özelliğin izlerini bıraktı. 14.2 numaralı güncellemede kullanıcı arayüzünde gözle görülür bir yenilik olmasa da, uygulama kodlarında “gözlük” entegrasyonuna dair net ipuçları yer alıyor.

Kod satırlarında yer alan “Gözlükler” başlıklı bir ayar ve “Navigasyona başla, gözlükler açılsın” şeklinde çevrilebilecek bir ifade, bu özelliğin özellikle yol tarifi sırasında devreye gireceğini gösteriyor. Daha açık bir çevirisi, navigasyonun akıllı gözlükler üzerinden görüntülenebileceği yönünde. Bu da Google’ın, sürücülerin dikkatini yoldan ayırmadan bilgiye erişmesini sağlayacak yeni bir deneyim üzerinde çalıştığını düşündürüyor.

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Şirketin yakın zamanda tanıttığı Android XR gözlük prototipiyle birlikte düşünüldüğünde, bu entegrasyonun sadece bir test olmadığını, ciddi bir ürün hazırlığının parçası olduğunu söylemek mümkün. Android Auto bugüne kadar müzik, mesaj ve navigasyon gibi içerikleri araç içi ekranlara taşıyordu. Şimdi ise bu içeriklerin doğrudan gözlük ekranında gösterilmesi gündemde.

Henüz resmi bir çıkış tarihi verilmiş değil, ancak Android Auto tarafında yapılan bu hazırlıklar, Google’ın akıllı gözlüklerle araç deneyimini bir üst seviyeye taşımaya hazırlandığını gösteriyor. Gözlük desteğinin, özellikle sürüş güvenliğini artıracak yenilikçi bir adım olması bekleniyor.

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