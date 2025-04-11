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    Anlık Bildirim

    Android Auto’ya akıllı gözlük desteği geliyor

    Android Auto’nun son beta sürümünde, gelecekteki bir yeniliğe dair güçlü işaretler ortaya çıktı. Gelişmeler Google’ın navigasyonu akıllı gözlüklerle entegre etmeye hazırlandığını gösteriyor.

    Android Auto’ya akıllı gözlük desteği geliyor Tam Boyutta Gör

    Google, Android Auto’nun yeni beta sürümünde dikkat çekici bir özelliğin izlerini bıraktı. 14.2 numaralı güncellemede kullanıcı arayüzünde gözle görülür bir yenilik olmasa da, uygulama kodlarında “gözlük” entegrasyonuna dair net ipuçları yer alıyor.

    Kod satırlarında yer alan “Gözlükler” başlıklı bir ayar ve “Navigasyona başla, gözlükler açılsın” şeklinde çevrilebilecek bir ifade, bu özelliğin özellikle yol tarifi sırasında devreye gireceğini gösteriyor. Daha açık bir çevirisi, navigasyonun akıllı gözlükler üzerinden görüntülenebileceği yönünde. Bu da Google’ın, sürücülerin dikkatini yoldan ayırmadan bilgiye erişmesini sağlayacak yeni bir deneyim üzerinde çalıştığını düşündürüyor.

    Şirketin yakın zamanda tanıttığı Android XR gözlük prototipiyle birlikte düşünüldüğünde, bu entegrasyonun sadece bir test olmadığını, ciddi bir ürün hazırlığının parçası olduğunu söylemek mümkün. Android Auto bugüne kadar müzik, mesaj ve navigasyon gibi içerikleri araç içi ekranlara taşıyordu. Şimdi ise bu içeriklerin doğrudan gözlük ekranında gösterilmesi gündemde.

    Henüz resmi bir çıkış tarihi verilmiş değil, ancak Android Auto tarafında yapılan bu hazırlıklar, Google’ın akıllı gözlüklerle araç deneyimini bir üst seviyeye taşımaya hazırlandığını gösteriyor. Gözlük desteğinin, özellikle sürüş güvenliğini artıracak yenilikçi bir adım olması bekleniyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 45 dakika önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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