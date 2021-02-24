Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android'e heyecan verici yeni özellikler: Google Haritalar, Mesajlar ve dahası

    Google, Android'e gelecek son güncelleme ile yapılacak olan 6 büyük değişikliği yayınladı. Güncelleme ile Şifre kontrolü, Mesaj Planlama gelecek ve bazı özelliklerde iyileştirmeler yapılacak.
    24 Şubat 2021, 18:15 (2 gün)
    8,5b
    1
    20
    android
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    Android'e heyecan verici yeni özellikler: Google Haritalar, Mesajlar ve dahası

    Google bir blog gönderisiyle, ekran okuyucusu TalkBack, Haritalar, Asistan ve Android Auto gibi ürünlerde yapılan iyileştirmelerin yanı sıra yeni bir şifre kontrol aracı, mesajları planlama da dahil olmak üzere Android'e gelecek bir sonraki özellik grubunu duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Chrome OS'a yerel ekran kaydedici geliyor"

    Şifre Kontrolü

    Google, Android 9 ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlar için entegre bir Şifre Kontrolü özelliğini başlattı. Bu özellik ile kullanılan şifrenin daha önce ifşa olup olmadığını ve bu konuda ne yapılması gerektiğine dair kullanıcı bilgilendirilmesi yapılacak.

    Kullanıcı, kimlik bilgilerini kaydetmek için akıllı telefonda Google ile Otomatik Doldurma özelliğini etkinleştirdiyse hizmet, güvenliği ihlal edilmiş bilgileri kontrol edecek ve ardından Google, gerekirse şifre değişikliklerin yapılmasını önerecek.

    Bu özellik, 2019'da Google Chrome'da tanıtıldı ve şimdi Android'e geliyor.

    Mesaj Planlama

    Android'e heyecan verici yeni özellikler: Google Haritalar, Mesajlar ve dahası

    2020 yılının Eylül ayında bazı kullanıcılar tarafından tespit edilen ancak şirket tarafından resmi olarak onaylanmayan Google Mesajlar'da iletinin gönderim zamanını planlama özelliği artık resmi olarak kullanıma sunuluyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkçe desteğinin de olduğu Google Asistan tercüman modu çıktı

    Kullanıcılar artık uygulama üzerinden göndermek istedikleri mesajı, gönder düğmesine uzun basarak planlama seçeneklerini görüntüleyebilecek. Uygulama bazı önerilen zamanlarla birlikte kullanıcının istediği zamanı seçmesine de izin verecek.

    TalkBack'in yeni sürümü

    Android'e heyecan verici yeni özellikler: Google Haritalar, Mesajlar ve dahası

    Android, görme engelli veya az görenleri hedefleyen TalkBack adlı bir ekran okuyucusunu, artık daha sezgisel hareketler , birleşik ve yeni bir okuma kontrol menüsü ve sesli geri bildirimler ile yeniliyor.

    Google Asistan artık daha işlevsel

    Google Asistan, ekranınız kapalıyken ve cihaz kilitliyken dijital asistanla etkileşim kurmak için sesli komutlarda iyileştirmeler alıyor. Google, bilgileri gösteren kartların artık daha büyük olduğunu ve odanın her yerinden yanıtları okumayı kolaylaştırdığını söylüyor.

    Google Haritalar'da Karanlık Mod

    Android'e heyecan verici yeni özellikler: Google Haritalar, Mesajlar ve dahası

    Google'ın hemen hemen tüm uygulamaları için tanıtılan Karanlık Mod, nihayet Google Haritalar'a da geliyor. Google Haritalar'da karanlık tema için uygulama ayarlarından 'Tema' seçeneğine girilerek Her Zaman Koyu Temada seçeneğinin etkinleştirilmesi gerekiyor.

    Android Auto özelleştirmeleri

    Android Auto'da sunulan yeni özellikler sürüş keyfini artırmaya yöneliyor. Yeni güncelleme ile özel duvar kağıtlarının yanı sıra sesle etkinleştirilen oyunlar için de destek geliyor. Google Asistan aracılığıyla hava durumunu kontrol etme ve klima kontrolleri gibi özelliklere kolay erişim için araç ekranında kısa yollar sunulacak.

    Yeni bir bölünmüş ekran görünümü ve Android Auto'nun ekranında görüneceği zamanı kontrol etmek için bir gizlilik ekranı da güncelleme ile gelecek özellikler arasında yer alıyor.

    Yeni  Android Auto özellikleri, önümüzdeki günlerde Android 6 ve sonraki sürümleri çalıştıran telefonlara sahip kullanıcıların uyumlu arabalarına bağlandığında kullanılabilecek



    Kaynakça https://www.engadget.com/android-scheduled-text-messages-maps-dark-mode-talkback-screen-reader-auto-password-checkup-170022939.html https://blog.google/products/android/new-features-spring-2021 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Apple, uygulama gizlilik etiketleri hakkında ek rehber yayınladı
    2 gün
    MacBook Pro'lar, SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasına tekrar kavuşuyor
    2 gün
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Google Haritalar'a karanlık mod, 2021 yılında heyecan verici bir haber değil, rezil bir haber.
    2 Yanıt Yanıtla +36
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hareketliperde (tuluy ....) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    YANdex navigasyon varken google harita kullanan var mı
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    igetsky 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Android heyacan verici ozellik:



    Sifreleriniz ve hesaplariniz artik daha kolay calinabilecek 🤣


    Android ne kadar heyexan verici olabilir ki
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pakimeno (emre erol) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google maps haritası çok daha kapsamlı.Android versiyonunda sürat gösterip ios ta göstermemesi dışında sıkıntı görmedim.Google dan sonra en iyisi Yandex. Apple harita direk çöp.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gentleman_ (c t) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Google haritalarda karanlık mod olmadığını yeni öğreniyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    BIRAK LAN BU BOŞ İŞLERİ GOOGLE! FUCHSIA YI GETİR.

    Her yeni android güncellemesi geldiğinde telefonuma güncelleme gelecek mi diye strese giriyorum.
    Telefonum Lenovo P2, 2017 ekimde aldım, 2016 aralıkta çıkan telefon 1 yıl daha dolmadan sadece android 6 dan 7 ye kadar güncelleme aldı sonra bırakıldı. XDA saolsun android 11 bile geldi ama her sene yenisi gelebilecek mi diye düşünüyorum. Fuchsia dememin sebebi, fuchsia nın teorik olarak sonsuza kadar güncellenebilme desteği var, şaka yapmıyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elLbufFer (selçuk dabak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Google şifreleme olayı hariç tırto gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    O ozgeleringeris 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Haritalar konusunda zaten başarısız. Mesajlaşma mı kalmış..
    Yanlış yere yatırım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sanapazar10 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Harita konusunda yandex çok daha başarılı. Çok zor googlenin yandexi yakalaması
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    g_boz (gökhan boz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Heyecan yapmayın arkadaşlar. Sükûnetiz koruyun. Hepinize yetecek kadar download mevcut
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    👍
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu özelliklerin neresi heyecan verici?
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    canguler917 +313 cocainbar +276 |DL| +149 Asehan +126 Hemican +122 Romeo84 +112 fhrstw +111 Musty3535123 +111 zengier +110 Dellialli +110
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 khytr89 3. kez +325 2 marcelor ilk kez +273 3 cocainbar ilk kez +263
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8489 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google, Android Auto ve
    5 etiket daha google asistan google mesajlar TalkBack google haritalar karanlık mod Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası246,9b
    Twitter Profili98,8b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün MMO Warhammer: Odyssey'in tam sürümü mobil cihazlar için yayınlandı 2 gün Apple, uygulama gizlilik etiketleri hakkında ek rehber yayınladı 2 gün Sonsuz koşucu oyunu Total Eggscape, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı 2 gün MacBook Pro'lar, SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasına tekrar kavuşuyor 2 gün Facebook, platformlarında çocuk istismarını önlemek için yeni çalışmalar yapıyor 2 gün Uygun fiyatıyla Realme Buds Air 2 tanıtıldı: ANC, Bluetooth 5.2 ve daha fazlası 2 gün Uyuşturucu kaçakçılığı oyunu Cartel Tycoon'un çıkış tarihi açıklandı 2 gün Bitcoin’e MicroStrategy firmasından 1 milyar dolarlık yatırım 2 gün Perseverance'ın Mars'ta çektiği binlerce işlenmemiş fotoğrafa buradan göz atın 2 gün Otomotiv DRAM talebi yıllık yüzde 30 büyüyecek 2 gün Marvel dizisi Loki ve Star Wars dizisi The Bad Batch'in yayın tarihi açıklandı 2 gün Spider-Man 3'ün resmi ismi açıklandı 2 gün Godzilla vs. Kong'dan yeni tanıtım videoları paylaşıldı 2 gün Bir defa al, en iyisini al “Asus ROG Swift PG259QNR incelemesi“ 2 gün ABD ordusu, “dünyanın en güçlü” lazer silahı olacağı iddia edilen bir platform üzerinde çalışıyor 2 gün Karsan da katılmıştı: ABD Posta Servisi'nin ihalesini Oshkosh Defense kazandı 2 gün ASELSAN, 2020'yi rekor karlılıkla kapattı 2 gün Cyberpunk 2077'nin sorunlarını düzeltecek olan performans yaması ertelendi 2 gün Clubhouse uygulamasının Android versiyonu geliyor 2 gün Apple'a, bu kez de Touch ID, Face ID ve Apple Card yüzünden patent davası açıldı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Android'e heyecan verici yeni özellikler: Google Haritalar, Mesajlar ve dahası Sonraki Elon Musk, Dogecoin'in ateşini harladı: Değeri yüzde 25 yükseldi 2 gün realme yeni oyuncu aksesuarlarını duyurdu 2 gün Realme Narzo 30 Pro en uygun 5G telefonlarından birisi oldu 2 gün Jack Dorsey’in Square firması 170 milyon dolarlık Bitcoin aldı 2 gün LG webOS diğer üreticilere de lisanslanacak 2 gün PS Store'da bu ayın 5. indirimi başladı: İşte dikkat çekenler 2 gün PSA, elektrik atağına 2021 Citroen e-Berlingo ile devam ediyor 2 gün Nubia Red Magic Watch'un ilk görüntüleri yayınlandı 2 gün PS5 özel oyunları God of War: Ragnarok ve Horizon Forbidden West ertelenebilir 2 gün 128 GB kapasiteli 4800 MHz DDR5 bellekler duyuruldu 2 gün Intel Core i7-11700 ve Core i9-11900T’nin ön incelemesi yayınlandı 2 gün Spider-Man 3’ten ilk resmi görseller paylaşıldı 2 gün Days Gone’ın PC sistem gereksinimleri belli oldu 2 gün Meizu 18 serisinin yüksek kaliteli görüntüsü ortaya çıktı 2 gün Bütçe dostu Core i5-11400 selefine tek çekirdekte %34 fark atıyor 2 gün RTX 3060 satışa sunulmadan ikinci ele düştü 2 gün Rick and Morty yazarları 7. sezon çalışmalarına başladı 2 gün PS4 ve PS5 oyunlarıyla ilgili duyuruların olacağı PlayStation sunumu duyuruldu: Yarın gece 2 gün Samsung, Galaxy cihazları için en az 4 yıl güvenlik güncellemeleri yayınlayacak 2 gün Kingsman'in yaratıcısının süper kahraman temalı yeni Netflix dizisi Jupiter's Legacy'den fragman paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız