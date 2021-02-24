Android'e heyecan verici yeni özellikler: Google Haritalar, Mesajlar ve dahası

Google bir blog gönderisiyle, ekran okuyucusu TalkBack, Haritalar, Asistan ve Android Auto gibi ürünlerde yapılan iyileştirmelerin yanı sıra yeni bir şifre kontrol aracı, mesajları planlama da dahil olmak üzere Android'e gelecek bir sonraki özellik grubunu duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Chrome OS'a yerel ekran kaydedici geliyor"

Şifre Kontrolü

Google, Android 9 ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlar için entegre bir Şifre Kontrolü özelliğini başlattı. Bu özellik ile kullanılan şifrenin daha önce ifşa olup olmadığını ve bu konuda ne yapılması gerektiğine dair kullanıcı bilgilendirilmesi yapılacak.

Kullanıcı, kimlik bilgilerini kaydetmek için akıllı telefonda Google ile Otomatik Doldurma özelliğini etkinleştirdiyse hizmet, güvenliği ihlal edilmiş bilgileri kontrol edecek ve ardından Google, gerekirse şifre değişikliklerin yapılmasını önerecek.

Bu özellik, 2019'da Google Chrome'da tanıtıldı ve şimdi Android'e geliyor.

Mesaj Planlama

2020 yılının Eylül ayında bazı kullanıcılar tarafından tespit edilen ancak şirket tarafından resmi olarak onaylanmayan Google Mesajlar'da iletinin gönderim zamanını planlama özelliği artık resmi olarak kullanıma sunuluyor.

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Kullanıcılar artık uygulama üzerinden göndermek istedikleri mesajı, gönder düğmesine uzun basarak planlama seçeneklerini görüntüleyebilecek. Uygulama bazı önerilen zamanlarla birlikte kullanıcının istediği zamanı seçmesine de izin verecek.

TalkBack'in yeni sürümü

Android, görme engelli veya az görenleri hedefleyen TalkBack adlı bir ekran okuyucusunu, artık daha sezgisel hareketler , birleşik ve yeni bir okuma kontrol menüsü ve sesli geri bildirimler ile yeniliyor.

Google Asistan artık daha işlevsel

Google Asistan, ekranınız kapalıyken ve cihaz kilitliyken dijital asistanla etkileşim kurmak için sesli komutlarda iyileştirmeler alıyor. Google, bilgileri gösteren kartların artık daha büyük olduğunu ve odanın her yerinden yanıtları okumayı kolaylaştırdığını söylüyor.

Google Haritalar'da Karanlık Mod

Google'ın hemen hemen tüm uygulamaları için tanıtılan Karanlık Mod, nihayet Google Haritalar'a da geliyor. Google Haritalar'da karanlık tema için uygulama ayarlarından 'Tema' seçeneğine girilerek Her Zaman Koyu Temada seçeneğinin etkinleştirilmesi gerekiyor.

Android Auto özelleştirmeleri

Android Auto'da sunulan yeni özellikler sürüş keyfini artırmaya yöneliyor. Yeni güncelleme ile özel duvar kağıtlarının yanı sıra sesle etkinleştirilen oyunlar için de destek geliyor. Google Asistan aracılığıyla hava durumunu kontrol etme ve klima kontrolleri gibi özelliklere kolay erişim için araç ekranında kısa yollar sunulacak.

Yeni bir bölünmüş ekran görünümü ve Android Auto'nun ekranında görüneceği zamanı kontrol etmek için bir gizlilik ekranı da güncelleme ile gelecek özellikler arasında yer alıyor.

Yeni Android Auto özellikleri, önümüzdeki günlerde Android 6 ve sonraki sürümleri çalıştıran telefonlara sahip kullanıcıların uyumlu arabalarına bağlandığında kullanılabilecek

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