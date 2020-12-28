Android Fast Pair güncellemesi Apple’ın tasarımına benziyor

Tam Boyutta Gör

Tam kablosuz kulaklık modellerinin son bir kaç yıldır adeta patlama yapması işletim sistemlerinde de buna yönelik optimizasyonları zorunlu kıldı. Her markanın kendisine ait bir eşleşme yazılımı olsa da Google’ın Fast Pair ara yüzü iyi bir alternatif sağlıyor.

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Yeni güncelleme geldi

2017 yılında hayata geçirilen Fast Pair yazılımı kullanıcı yeni kulaklığını başlatmasının ardından bir bildirim uyarısı ile kuruluma yönlendiriyordu. Kullanıcı bildirime tıkladıktan sonra eşleşme ve kurulum adımları başlıyordu.

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Yeni güncelleme ile birlikte artık iOS işletim sisteminde gördüğümüz tarzda bir yönlendirme ekranı bizi karşılıyor. Kulaklık resmi barındıran daha büyük bir bilgilendirme kartı alt kısımdan çıkıyor ve bu kartta Eşleştirme tuşu yer alıyor. Kullanıcı eşleşme yaptıktan sonra da dilerse Kurulum adımlarına devam edebiliyor.

Yeni tasarım ile kurulum adımlarının kullanıcının gözünden kaçması pek mümkün olmayacak. Bunun haricinde batarya göstergesi ve mevcut bir cihazın yeniden bağlanması durumlarında ise küçük bildirim ekranı gelmeye devam edecek.

https://9to5google.com/2020/12/25/new-android-fast-pair/

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