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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android Fast Pair güncellemesi Apple’ın tasarımına benziyor

    Android Fast Pair hızlı eşleşme ara yüzüne yapılan yeni güncelleme ile artık ekranın alt kısmından gelen büyük bilgilendirme kartları söz konusu. Böylece kullanıcının dikkatini çekecek.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Android Fast Pair güncellemesi Apple’ın tasarımına benziyor
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    Tam kablosuz kulaklık modellerinin son bir kaç yıldır adeta patlama yapması işletim sistemlerinde de buna yönelik optimizasyonları zorunlu kıldı. Her markanın kendisine ait bir eşleşme yazılımı olsa da Google’ın Fast Pair ara yüzü iyi bir alternatif sağlıyor.

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    Yeni güncelleme geldi

    2017 yılında hayata geçirilen Fast Pair yazılımı kullanıcı yeni kulaklığını başlatmasının ardından bir bildirim uyarısı ile kuruluma yönlendiriyordu. Kullanıcı bildirime tıkladıktan sonra eşleşme ve kurulum adımları başlıyordu.

    Ayrıca Bkz. "realme’den ödüllü oyun: Monster Party"

    Yeni güncelleme ile birlikte artık iOS işletim sisteminde gördüğümüz tarzda bir yönlendirme ekranı bizi karşılıyor. Kulaklık resmi barındıran daha büyük bir bilgilendirme kartı alt kısımdan çıkıyor ve bu kartta Eşleştirme tuşu yer alıyor. Kullanıcı eşleşme yaptıktan sonra da dilerse Kurulum adımlarına devam edebiliyor.

    Yeni tasarım ile kurulum adımlarının kullanıcının gözünden kaçması pek mümkün olmayacak. Bunun haricinde batarya göstergesi ve mevcut bir cihazın yeniden bağlanması durumlarında ise küçük bildirim ekranı gelmeye devam edecek.



    https://9to5google.com/2020/12/25/new-android-fast-pair/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    54 dakika önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    selcukdemircitr (Selçuk Demirci) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple bir şeyi çalsa hemen olay olur :D herkes birbirinden bir şeyler çalıyor arkadaşlar
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