Android cihazlar için önemli yenilik kapıda: Pil ömrü artıyor

Pil ömrü artışı ve Google Wallet’a yeni özellikler geliyor
Google'ın paylaştığı sürüm notlarına göre, Google Play hizmetlerinin 25.13 güncellemesi sistem yönetim servislerinde yapılan optimizasyonlar sayesinde cihazların enerji tüketimi azaltıyor. Şu an için Google, bu değişikliğin detaylarını paylaşmadı. Ancak pil ömrü artışının cihazdan cihaza değişeceğini söylüyor. Üstelik yenilikler bununla sınırlı değil.
Android kullanıcıları, artık Google Wallet tarafında dijital kartlara takma ad verilebiliyor. Diğer tarafta Google Play Store tarafında da küçük ama işlevsel bazı değişiklikler var. "Soru sor" özelliği artık video yanıtları da destekliyor ve bu sayede kullanıcılar, ilgilendikleri bir uygulama hakkında yazılı yorumlar dışında görsel içeriklerle de bilgilendirilebilecek.
Peki yeni güncellemeye nasıl ulaşılıyor? Tüm bu yenilikler için manuel bir işlem yapmasına gerek yok. Google Play hizmetleri güncellemesi arka planda otomatik olarak zaten kuruluyor. Ancak dileyen kullanıcılar, Ayarlar > Uygulamalar > Google Play hizmetleri > Uygulama detayları adımlarını izleyerek güncelleme durumunu manuel olarak kontrol edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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