Android cihazlar için önemli yenilik kapıda: Pil ömrü artıyor

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Tam Boyutta Gör Google, Android cihazlarda arka planda çalışan hizmetleri güncellemeye devam ediyor. Son olarak Google Play hizmetlerinin 25.13 sürümüyle birlikte hem pil ömrü hem de bağlantı kalitesini artıran yeni düzenlemeler duyuruldu. Yeni güncelleme, telefonlar, akıllı saatler, Android TV, Google TV, Android Auto ve ChromeOS'a geliyor.

Pil ömrü artışı ve Google Wallet’a yeni özellikler geliyor

Google'ın paylaştığı sürüm notlarına göre, Google Play hizmetlerinin 25.13 güncellemesi sistem yönetim servislerinde yapılan optimizasyonlar sayesinde cihazların enerji tüketimi azaltıyor. Şu an için Google, bu değişikliğin detaylarını paylaşmadı. Ancak pil ömrü artışının cihazdan cihaza değişeceğini söylüyor. Üstelik yenilikler bununla sınırlı değil.

Android kullanıcıları, artık Google Wallet tarafında dijital kartlara takma ad verilebiliyor. Diğer tarafta Google Play Store tarafında da küçük ama işlevsel bazı değişiklikler var. "Soru sor" özelliği artık video yanıtları da destekliyor ve bu sayede kullanıcılar, ilgilendikleri bir uygulama hakkında yazılı yorumlar dışında görsel içeriklerle de bilgilendirilebilecek.

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Peki yeni güncellemeye nasıl ulaşılıyor? Tüm bu yenilikler için manuel bir işlem yapmasına gerek yok. Google Play hizmetleri güncellemesi arka planda otomatik olarak zaten kuruluyor. Ancak dileyen kullanıcılar, Ayarlar > Uygulamalar > Google Play hizmetleri > Uygulama detayları adımlarını izleyerek güncelleme durumunu manuel olarak kontrol edebilir.

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