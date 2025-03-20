YouTube'da videolar bulanık gösterilmeye başladı, kalite 144p'ye kadar düştü!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

YouTube, iOS, masaüstü ve akıllı TV'lerde normalden düşük video kalitesine neden olan bir sorunu araştırıyor.

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Shorts videolarında da kalite düştü

YouTube, yüksek internet bağlantısı olsa bile videoların 144p veya 360p kalitede görüntülenmesine neden olabildiğini söylüyor. Sorun, YouTube videoları ve shorts videolarında görülüyor.

Resmi açıklama gelmeden önce, bazı kullanıcılardan YouTube’un video kalitesini otomatik olarak düşük çözünürlüğe ayarladığına dair şikayetler gelmişti. Videonun kalitesi elle daha yüksek bir çözünürlüğe ayarlansa bile YouTube, otomatik olarak 144p’ye düşürüyor. Video kalitesinin 144p’ye sabitlenmesi sorunu dışında daha yüksek bir kaliteye geçildiğinde ara belleğe alınması durumuyla karşılaşan kullanıcılar da var.

YouTube'un şu anda bir çözümü olmasa da şirket sorunu aktif olarak incelediğini söylüyor.

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