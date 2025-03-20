YouTube'da videolar bulanık gösterilmeye başladı, kalite 144p'ye kadar düştü!

Shorts videolarında da kalite düştü
YouTube, yüksek internet bağlantısı olsa bile videoların 144p veya 360p kalitede görüntülenmesine neden olabildiğini söylüyor. Sorun, YouTube videoları ve shorts videolarında görülüyor.
Resmi açıklama gelmeden önce, bazı kullanıcılardan YouTube’un video kalitesini otomatik olarak düşük çözünürlüğe ayarladığına dair şikayetler gelmişti. Videonun kalitesi elle daha yüksek bir çözünürlüğe ayarlansa bile YouTube, otomatik olarak 144p’ye düşürüyor. Video kalitesinin 144p’ye sabitlenmesi sorunu dışında daha yüksek bir kaliteye geçildiğinde ara belleğe alınması durumuyla karşılaşan kullanıcılar da var.
YouTube'un şu anda bir çözümü olmasa da şirket sorunu aktif olarak incelediğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!