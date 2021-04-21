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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android kullanıcıları da Apple AirTag aparatına ulaşabilecek

    Kaybolan Apple AirTag aparatlarını sadece iOS cihazları ile değil Android cihazları ile de tespit edebileceksiniz. Android cihazınızın NFC uyumlu olması yeterli.
    21 Nisan 2021, 13:00 (1 sa.)
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    1
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Android kullanıcıları da Apple AirTag aparatına ulaşabilecek
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın kayıp eşyalarınızı bulmak veya hiç kaybetmemek için geliştirdiği AirTag kablosuz aparatı rakipleri gibi bir topluluk oluşturarak kapsama alanında olmasa bile kullanıcısına bilgi gönderebiliyor. Bu konuda Android sürprizi de yapılmış.

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    Android ve AirTag iş birliği

    AirTag aparatı yakın alan ultra geniş bant ve Bluetooth LE teknolojilerini kullanarak hassas bir şekilde eşyalarınızın konumlarını bulmanızı sağlıyor. Eğer kapsama alanı dışına çıkar veya kaybolursa bu kez bir iPhone kullanıcısı NFC ile dokunarak sahibinin bilgilerine erişebiliyor.

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    Etkinlikte bunun sadece NFC uyumlu iOS cihazlarına yönelik olduğu algısı oluşmuştu ancak Android cihazları da işin içine katılmış. Kaybolma önemli bir konu olduğu için Apple erişim alanını geniş tutmuş gibi.

    Kısa Android cihazınızda NFC varsa kayıp AirTag aparatına dokunarak sahibinin bilgilerinin olduğu ilgili siteye gidebiliyorsunuz. Elbette bu bilgileri sahibinin sağlamış olması gerekiyor. Tabii bu destek Android cihazınızda AirTag kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Apple AirTag 299TL fiyat etiketine sahip.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/21/android-users-can-read-an-airtags-lost-mode-message-via-nfc
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
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