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Android, Opera Mobile'a gelecek ay kavuşuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,8b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın popüler internet tarayıcılarından biri olan Opera'nın mobil versiyonu Android'e geliyor. Opera, sitesinden yaptığı açıklamayla Android platformu için özelleştirilmiş Opera Mobile'ın beta versiyonunun önümüzdeki ay içersinde yayınlanacağını duyurdu. Uygulama, Opera'nın mobil sitesinden ve Android Market aracılığıyla kullanıcılara sunulacak.

Android'in bütün sürümleriyle çalışacağı belirtilen Opera Mobile for Android, donanımsal hızlandırma ve iki parmakla yakınlaştırma (pinch to zoom) özelliklerine sahip olacak. Mobil cihazlar için hazırladığı Opera Mobile ve Opera Mini'nin iki seviyelik yakınlaştırmaya sahip olduğunu söyleyen Opera, Opera Mobile for Android'in iki parmakla yakınlaştırma özelliğiyle bütün kontrolün kullanıcıların parmaklarında olacağının altını çizerken; donanımsal hızlandırma sayesinde uygulamanın "ışık hızında" çalışacağı benzetmesini yapıyor.

Opera, ayrıca, iPhone için Opera Mini'e iki parmakla yakınlaştırma ve donanımsal hızlandırma özelliklerini kazandıracak güncelleme içinde kullanıcılara "bizi izlemeye devam edin" tavsiyesinde bulundu


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Tr@mmler 9 yıl
google neden chrome mobile çıkartmadı acaba anlamış değilim
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Bl00dyHell 9 yıl
Opera zaten Android'de yok mu? Market'deki Opera Mini ile farklı mı olacak?

aspirin_00

flash oynatmıyor sanırım artı exe uygulamaları çaıştırmıyor bunlar yoksa dokunmatık telefonlarda iş yok demek


Flash oynatıyor. exe dosyasına ne gerek var ki?
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LaFleur- 9 yıl
verileri sıkıştırarak aldığı için 3g paketlerinde kota dostudur.
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kirmizibulten 9 yıl
opera hicbir zaman high end telefonlarin performans hakkini verecek bir surum yapamadi.hep dusuk donanim ve internet hizina sahip telefonlara hitap eden versiyonlar yapti.flash yok, web sayfalarinin cogunda uyum sorunu var.dogru duzgun pinch zoom yok.iste veri sıkıştırıyor. zaten artiik herkeste 3g var.daha cok internet deneyimini mukemmelestiren versiyonlar uretmeli artik.acikcasi fazla bir umidim yok.en fazla bir iphone daki operanin benzerini yaparlar.
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aspirin_00 9 yıl
flash oynatmıyor sanırım artı exe uygulamaları çaıştırmıyor bunlar yoksa dokunmatık telefonlarda iş yok demek
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spaydix 9 yıl
kral opera takipçinim ;)
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napolyon94 9 yıl
ios a çıkdığında hevesle indirmişitm ama anında safariye tkrr döndüm,öyle çok kullanışlı bi tarafı yok
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