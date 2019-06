Android, Opera Mobile'a gelecek ay kavuşuyor

Dünyanın popüler internet tarayıcılarından biri olan Opera'nın mobil versiyonu Android'e geliyor. Opera, sitesinden yaptığı açıklamayla Android platformu için özelleştirilmiş Opera Mobile'ın beta versiyonunun önümüzdeki ay içersinde yayınlanacağını duyurdu. Uygulama, Opera'nın mobil sitesinden ve Android Market aracılığıyla kullanıcılara sunulacak.

Android'in bütün sürümleriyle çalışacağı belirtilen Opera Mobile for Android, donanımsal hızlandırma ve iki parmakla yakınlaştırma (pinch to zoom) özelliklerine sahip olacak. Mobil cihazlar için hazırladığı Opera Mobile ve Opera Mini'nin iki seviyelik yakınlaştırmaya sahip olduğunu söyleyen Opera, Opera Mobile for Android'in iki parmakla yakınlaştırma özelliğiyle bütün kontrolün kullanıcıların parmaklarında olacağının altını çizerken; donanımsal hızlandırma sayesinde uygulamanın "ışık hızında" çalışacağı benzetmesini yapıyor.

Opera, ayrıca, iPhone için Opera Mini'e iki parmakla yakınlaştırma ve donanımsal hızlandırma özelliklerini kazandıracak güncelleme içinde kullanıcılara "bizi izlemeye devam edin" tavsiyesinde bulundu