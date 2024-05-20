Huawei hazır! HarmonyOS Next'in çıkış tarihi sızdırıldı

HarmonyOS Next yakında geliyor
Kaçıranlar için HarmonyOS Next'in bu sonbaharda piyasaya çıkacağı söyleniyordu. Tipster Digital Chat Station'dan gelen son sızıntı ise, yeni sürümle uyumlu ''Candy Bar flagship'' (Mate 70), katlanabilir amiral gemileri, orta seviye telefonlar, tabletler ve saatler gibi birden fazla cihazdan bahsediliyor. Üstelik bu cihazlar, 2024'ün ikinci yarısında tanıtılacak.
Benzer şekilde, güncelleme alacak cihazların tam listesi ise henüz paylaşılmadı. Ancak sızıntının devamında HarmonyOS Next için Eylül ayına işaret ediliyor. Dolayısıyla ilk olarak Huawei Mate 70 serisinde kullanılması muhtemel. Tüm detaylar içinse 21-23 Haziran tarihli HDC 2024 etkinliğine kadar beklememiz gerekecek.
Daha önce Huawei, yeni işletim sistemi için halihazırda 4.000'den fazla yerel uygulamanın geliştirildiğini ve daha fazlasının da yolda olduğunu duyurdu. Huawei'nin resmi hedefi ise, 2024'ün sonuna kadar 5.000, uzun vadede ise 500.000 yerel uygulamaya ulaşmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.