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    Huawei hazır! HarmonyOS Next'in çıkış tarihi sızdırıldı

    Huawei, Android'in rafa kalkacağı HarmonyOS Next için geri sayıma başladı. Peki yeni HarmonyOS sürümü ne zaman kullanıma sunulacak? Yeni bir sızıntıda ilk tarih bilgisi paylaşıldı...
    Android rafa kalkıyor: HarmonyOS Next'in çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Haziran ayı tarihli HDC 2024 etkinliği kapsamında HarmonyOS NEXT'i duyurmayı planlıyor. Yeni sürümdeki en büyük gelişme ise, Android'den koparak tamamen bağımsız olması olacak. Bu doğrultuda bekleyiş sürerken, HarmonyOS NEXT için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım...

    HarmonyOS Next yakında geliyor

    Kaçıranlar için HarmonyOS Next'in bu sonbaharda piyasaya çıkacağı söyleniyordu. Tipster Digital Chat Station'dan gelen son sızıntı ise, yeni sürümle uyumlu ''Candy Bar flagship'' (Mate 70), katlanabilir amiral gemileri, orta seviye telefonlar, tabletler ve saatler gibi birden fazla cihazdan bahsediliyor. Üstelik bu cihazlar, 2024'ün ikinci yarısında tanıtılacak.

    Benzer şekilde, güncelleme alacak cihazların tam listesi ise henüz paylaşılmadı. Ancak sızıntının devamında HarmonyOS Next için Eylül ayına işaret ediliyor. Dolayısıyla ilk olarak Huawei Mate 70 serisinde kullanılması muhtemel. Tüm detaylar içinse 21-23 Haziran tarihli HDC 2024 etkinliğine kadar beklememiz gerekecek.

    Android rafa kalkıyor: HarmonyOS Next'in çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    HarmonyOS NEXT'e dönecek olursak, yeni sürümün Huawei için bir kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda var. Öyle ki mevcut HarmonyOS'a (AOSP) kıyasla Huawei'nin kendi geliştirdiği Hongmeng çekirdeği ve sistem uygulamalarından güç alacak. Bu da Android uygulamalarıyla tamamen uyumsuz olacağı anlamına geliyor. 

    Daha önce Huawei, yeni işletim sistemi için halihazırda 4.000'den fazla yerel uygulamanın geliştirildiğini ve daha fazlasının da yolda olduğunu duyurdu. Huawei'nin resmi hedefi ise, 2024'ün sonuna kadar 5.000, uzun vadede ise 500.000 yerel uygulamaya ulaşmak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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