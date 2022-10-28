Android telefonlar yakında internet bağlantısını Windows 11 ile direkt bir şekilde paylaşabilecek

Android telefonlar Windows 11 ile bütünleşecek
Telefonunuzun mobil veri bağlantısını kullanarak Windows 11 tabanlı olan bir bilgisayarı internete direkt bir şekilde bağlayabileceksiniz. Bu bağlantı Windows 11'in Wi-Fi (kablosuz ağ) paneli üzerinden gerçekleştirilecek.
Bu özelliği şu anda yalnızca OneUI 4.1.1'e veya daha üst bir sürüme sahip olan Samsung model telefonlar kullanabiliyor. Surface Duo cihazlarının da Windows 11 Build 25179'dan yararlanabileceği iddia ediliyor.
Ekranı kapalı olan bir dizüstü bilgisayarın harici bir ekrana bağlıyken FIDO özelliğinin çalışmaması gibi vakit kaybettirici bir problem de bu sürüm sayesinde etkisini yitirdi. Microsoft insanların Android telefonlarda bulunan mobil veri bağlantısını doğrudan Windows 11'in Wi-Fi panelinden kullanmasına olanak tanımayı çok istiyor.
Windows 11 Build 25179'dan önce kullanıcıların Android telefonlarındaki mobil erişim özelliğini aktif etmesi, Windows 11'deki Wi-Fi panelini açması ve ardından telefona bağlanması gerekiyordu. Phone Link için hazırlanan bu güncelleme ile bağlantı kurmak çok daha hızlı bir işlem hâline gelecek.Kaynakça https://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/youll-soon-be-able-to-hotspot-your-phones-cellular-data-with-phone-link-on-windows-11 https://phandroid.com/2022/10/27/microsoft-will-soon-let-android-users-hotspot-their-phones-to-windows-using-phone-link/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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