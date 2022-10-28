Android telefonlar yakında internet bağlantısını Windows 11 ile direkt bir şekilde paylaşabilecek

Microsoft yeni bir Windows 11 sürümünü geliştiricilerin test etmesi için paylaştı. Android telefonlar bu sürümde Windows 11 kullanan bilgisayarlarla internet bağlantısını dolaylı olmayan bir yol eşliğinde paylaşabiliyor. Söz konusu ilgili özellik henüz test aşamasında.

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Android telefonlar Windows 11 ile bütünleşecek

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını kullanarak Windows 11 tabanlı olan bir bilgisayarı internete direkt bir şekilde bağlayabileceksiniz. Bu bağlantı Windows 11'in Wi-Fi (kablosuz ağ) paneli üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu özelliği şu anda yalnızca OneUI 4.1.1'e veya daha üst bir sürüme sahip olan Samsung model telefonlar kullanabiliyor. Surface Duo cihazlarının da Windows 11 Build 25179'dan yararlanabileceği iddia ediliyor.

Tam Boyutta Gör Windows 11 Build 25179 ile tabletler için optimize edilen bir görev çubuğu mevcut. Basitleştirilmiş Çince IME mekaniğinin eklenmesi ve belirli ağ kameralarının beklenmedik bir şekilde listelenmesi gibi bir sorunun kaldırılması geliştiricilerin beklediği çözümlerdi.

E​​​​​kranı kapalı olan bir dizüstü bilgisayarın harici bir ekrana bağlıyken FIDO özelliğinin çalışmaması gibi vakit kaybettirici bir problem de bu sürüm sayesinde etkisini yitirdi. Microsoft insanların Android telefonlarda bulunan mobil veri bağlantısını doğrudan Windows 11'in Wi-Fi panelinden kullanmasına olanak tanımayı çok istiyor.

Windows 11 Build 25179'dan önce kullanıcıların Android telefonlarındaki mobil erişim özelliğini aktif etmesi, Windows 11'deki Wi-Fi panelini açması ve ardından telefona bağlanması gerekiyordu. Phone Link için hazırlanan bu güncelleme ile bağlantı kurmak çok daha hızlı bir işlem hâline gelecek.

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