Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar çok uzaktaki karekodları algılayamıyor, okutmak için oldukça yaklaşmak gerekiyor. Google, bu sorunu çözecek yeni özellik üzerinde çalışıyor. Android telefonlar, uzaktaki QR kodları çok rahat bir şekilde okuyabilecek.

Google'a göre iPhone'dan Android'e geçiş için nedenler 1 gün önce eklendi

Otomatik yakınlaştırma özelliği geliyor

Google, Android telefonların QR kodu otomatik olarak algılayıp yakınlaştırarak okuyabileceği yeni bir QR kod tarayıcı üzerinde çalışıyor. Bu özellik henüz cihazlarda kullanılabilir değil ancak Google’ın geliştiriciler için kullanıma sunduğu en son API’lerde bulunuyor. API, QR kodları algılamak için cihazdaki makine öğreniminden yararlanıyor ve yalnızca barkod çıkararak kullanıcı gizliliğini koruyor.

Yeni otomatik yakınlaştırma işlevi, Android 13 ve daha yeni sürümü çalıştıran telefonlarda kullanılabilecek. Yeni özelliğin iyi kameraya sahip olmayan giriş seviye Android telefonlarda ne kadar etkili olacağı, Google’ın kendi telefonları dışındaki modellere ne zaman geleceği bilgisi henüz yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Android telefonlarda karekod okutma kolaylaşıyor