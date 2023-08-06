Android telefonlarda karekod okutma kolaylaşıyor

Otomatik yakınlaştırma özelliği geliyor
Google, Android telefonların QR kodu otomatik olarak algılayıp yakınlaştırarak okuyabileceği yeni bir QR kod tarayıcı üzerinde çalışıyor. Bu özellik henüz cihazlarda kullanılabilir değil ancak Google’ın geliştiriciler için kullanıma sunduğu en son API’lerde bulunuyor. API, QR kodları algılamak için cihazdaki makine öğreniminden yararlanıyor ve yalnızca barkod çıkararak kullanıcı gizliliğini koruyor.
Yeni otomatik yakınlaştırma işlevi, Android 13 ve daha yeni sürümü çalıştıran telefonlarda kullanılabilecek. Yeni özelliğin iyi kameraya sahip olmayan giriş seviye Android telefonlarda ne kadar etkili olacağı, Google’ın kendi telefonları dışındaki modellere ne zaman geleceği bilgisi henüz yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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