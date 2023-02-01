Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra Türkiye fiyatları açıklandı!

Tam Boyutta Gör Samsung’un bugün resmi olarak tanıttığı Galaxy S23 amiral gemisi serisinin Türkiye fiyatları da belli oldu. 3 farklı modelin özelliklerine göre fiyatların da değiştiği seride Ultra versiyonu uçmuş diyebiliriz. Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra Türkiye fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Samsung Galaxy S23 fiyat listesi

Galaxy S23 128GB – 24999TL

Galaxy S23 256GB – 25999TL

Samsung S23 tanıtıldı: İşte Galaxy S23 Plus özellikleri ve fiyatı 1 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy S23 Plus fiyat listesi

Galaxy S23 Plus 256GB – 32999TL

Samsung Galaxy S23 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy S23 Ultra fiyat listesi

Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB – 40999TL

Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB – 43999TL

Galaxy S23 Ultra 12GB/1TB – 48999TL

Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra akıllı telefon modellerini 19 Şubat tarihine kadar ön sipariş verenlere özel avantajlar da sunulacak. İlk olarak tüm modeller ile birlikte 3 aylık Samsung Care+ Ekran Koruma Sigortası hediye ediliyor. Özellikle pazarın en iyi ekranları olduğu düşünüldüğünde ekran sigortası tüketicinin içini rahatlatacaktır. Modele göre değişen hediyeler ise şu şekilde:

Samsung Galaxy S23 ve S23 Plus - Galaxy Watch5 veya 3000TL yenileme indirimi

Samsung Galaxy S23 Ultra - Galaxy Watch5 Pro veya 4000TL yenileme indirimi veya aynı fiyata iki kat depolama arttırma imkânı

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Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra Türkiye fiyatları