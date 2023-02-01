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    Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra Türkiye fiyatları açıklandı!

    Samsung Galaxy S23 serisinin Türkiye fiyat listesi belli oldu. Galaxy S23 fiyat listesi sorularının cevabı da kesinleşmiş oldu. İşte Samsung Galaxy S23 serisinin Türkiye fiyatları 
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    Samsung Galaxy S23 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bugün resmi olarak tanıttığı Galaxy S23 amiral gemisi serisinin Türkiye fiyatları da belli oldu. 3 farklı modelin özelliklerine göre fiyatların da değiştiği seride Ultra versiyonu uçmuş diyebiliriz. Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra Türkiye fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

    Samsung Galaxy S23 fiyat listesi

    • Galaxy S23 128GB – 24999TL
    • Galaxy S23 256GB – 25999TL

    Samsung Galaxy S23 Plus fiyat listesi

    • Galaxy S23 Plus 256GB – 32999TL

    Samsung Galaxy S23 Ultra fiyat listesi

    • Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB – 40999TL
    • Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB – 43999TL
    • Galaxy S23 Ultra 12GB/1TB – 48999TL

    Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra akıllı telefon modellerini 19 Şubat tarihine kadar ön sipariş verenlere özel avantajlar da sunulacak. İlk olarak tüm modeller ile birlikte 3 aylık Samsung Care+ Ekran Koruma Sigortası hediye ediliyor. Özellikle pazarın en iyi ekranları olduğu düşünüldüğünde ekran sigortası tüketicinin içini rahatlatacaktır. Modele göre değişen hediyeler ise şu şekilde:

    Samsung Galaxy S23 ve S23 Plus - Galaxy Watch5 veya 3000TL yenileme indirimi

    Samsung Galaxy S23 Ultra - Galaxy Watch5 Pro veya 4000TL yenileme indirimi veya aynı fiyata iki kat depolama arttırma imkânı

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    ugah6aiw 5 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

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    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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