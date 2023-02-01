Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra Türkiye fiyatları açıklandı!

- Samsung Galaxy S23 fiyat listesi
- Samsung Galaxy S23 Plus fiyat listesi
- Samsung Galaxy S23 Ultra fiyat listesi
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Samsung Galaxy S23 fiyat listesi
- Galaxy S23 128GB – 24999TL
- Galaxy S23 256GB – 25999TL
Samsung Galaxy S23 Plus fiyat listesi
- Galaxy S23 Plus 256GB – 32999TL
Samsung Galaxy S23 Ultra fiyat listesi
- Galaxy S23 Ultra 8GB/256GB – 40999TL
- Galaxy S23 Ultra 12GB/512GB – 43999TL
- Galaxy S23 Ultra 12GB/1TB – 48999TL
Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra akıllı telefon modellerini 19 Şubat tarihine kadar ön sipariş verenlere özel avantajlar da sunulacak. İlk olarak tüm modeller ile birlikte 3 aylık Samsung Care+ Ekran Koruma Sigortası hediye ediliyor. Özellikle pazarın en iyi ekranları olduğu düşünüldüğünde ekran sigortası tüketicinin içini rahatlatacaktır. Modele göre değişen hediyeler ise şu şekilde:
Samsung Galaxy S23 ve S23 Plus - Galaxy Watch5 veya 3000TL yenileme indirimi
Samsung Galaxy S23 Ultra - Galaxy Watch5 Pro veya 4000TL yenileme indirimi veya aynı fiyata iki kat depolama arttırma imkânıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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