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    Android TV ara yüzü abonelik tarafında önemli bir değişiklik alacak

    Android TV ara yüzü yeni güncelleme ile içerik aboneliklerine odaklanıyor. Kullanıcılar birkaç basit tıklama ile destekli içeriklere hızlı bir şekilde abone olabilecek.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Android TV ara yüzü abonelik tarafında önemli bir değişiklik alacak
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    Google’ın akıllı televizyon tarafındaki ara yüzü Android TV bir süredir kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda elden geçiriliyordu. Google yakın zamanda kullanıcı ara yüzünü daha erişilebilir hale getirecek.

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    Yeni Android TV neler sunacak?

    Büyük Android TV güncellemesinde yer alan yeni tasarım ile kullanıcılar daha odaklı öneriler alacak ve fragmanlar izleyecek. ABD içerisinde ise Netflix, Hulu gibi hesaplarını bağlayanlara ağırlıklı olarak ilgili öneriler gösterilecek.

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    İkinci olarak Android TV içerisinde sunulan hizmetlere abone olma sayfası daha erişilebilir hale getirilecek ve kullanıcılar kolayca bu abonelikleri başlatabilecekler. Şimdilik bazı uygulamaların desteklediği bu sistemde birkaç tıklama ile abonelik kullanıma hazır hale geliyor. Yakın dönemde Google daha fazla uygulamaya bu özelliği kazandıracak.

    Akıllı televizyon pazar payı yüzde 10 civarında gezinen Google daha fazla pay alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Samsung kendi Tizen sistemini, LG de WebOS sistemini kullandığı için Google’ın ana oyuncular tarafında şansı yok. TCL, Xiaomi gibi markalar belirli pazarlarda Android TV sistemini tercih edebiliyor.



    https://www.slashgear.com/android-tv-gets-big-ui-change-and-simplified-service-subscriptions-07632609/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    serdarsimsek1 (Serdar Şimşek) 1 hf.
    Google in ana oyuncular tarafında sansı yok derken ? Sony ve Philips yedek oyuncu mu ?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    porsche911gt2 1 hf. serdarsimsek1
    Standart Ekrem71 in Android nefretini kusarak yorum yaptığı bi haber. Ciddiye almayınız.
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