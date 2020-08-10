Android TV ara yüzü abonelik tarafında önemli bir değişiklik alacak

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Google’ın akıllı televizyon tarafındaki ara yüzü Android TV bir süredir kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda elden geçiriliyordu. Google yakın zamanda kullanıcı ara yüzünü daha erişilebilir hale getirecek.

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Yeni Android TV neler sunacak?

Büyük Android TV güncellemesinde yer alan yeni tasarım ile kullanıcılar daha odaklı öneriler alacak ve fragmanlar izleyecek. ABD içerisinde ise Netflix, Hulu gibi hesaplarını bağlayanlara ağırlıklı olarak ilgili öneriler gösterilecek.

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İkinci olarak Android TV içerisinde sunulan hizmetlere abone olma sayfası daha erişilebilir hale getirilecek ve kullanıcılar kolayca bu abonelikleri başlatabilecekler. Şimdilik bazı uygulamaların desteklediği bu sistemde birkaç tıklama ile abonelik kullanıma hazır hale geliyor. Yakın dönemde Google daha fazla uygulamaya bu özelliği kazandıracak.

Akıllı televizyon pazar payı yüzde 10 civarında gezinen Google daha fazla pay alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Samsung kendi Tizen sistemini, LG de WebOS sistemini kullandığı için Google’ın ana oyuncular tarafında şansı yok. TCL, Xiaomi gibi markalar belirli pazarlarda Android TV sistemini tercih edebiliyor.

https://www.slashgear.com/android-tv-gets-big-ui-change-and-simplified-service-subscriptions-07632609/

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