Android TV için YouTube uygulaması, 8K video oynatma desteği ekliyor

Android TV'ler için en son yapılan YouTube güncellemesinin, 8K akış için sınırlı destek sunmaya başladığı bildiriliyor. Android Police tarafından yapılan haberde Android TV için YouTube uygulamasının v2.12.08 sürümünün "Android 10 ve sonraki sürümlere sahip cihazlar için sınırlı 8K desteği" eklediğini söylüyor.
Daha önceden, 8K içerik seçmiş olsanız bile, Android TV'de 4K'da sınırlandırılıyordu. Şu anda bazı kullanıcılar için kullanıma sunulduğu bildirilen güncelleme bu sınırlamayı kaldıracak.
Ayrıca Bkz. "Google Mesajlar'da RCS, küresel kullanıma sunuldu: Yeni nesil mesajlaşma"
Android TV için YouTube v2.12.08 değişiklik günlüğü
- YouTube Music açılış ekranını görüntüleyin
- Cast Connect desteği
- Android 10 ve sonraki sürümler için sınırlı 8K desteği
- Geliştirilmiş çözünürlük seçimi
- Yanlış tarih ve saat sorunları düzeltildi
- Diğer çeşitli platform iyileştirmeleri
Değişiklik günlüğü, güncellemenin 8K akış desteğini sınırlı sayıda cihaza getirdiğini gösteriyor ancak şu anda hangi modellerin tam olarak desteklendiğini belirtmiyor.
https://www.gsmarena.com/youtube_for_android_tv_app_adds_support_for_8k_video_playback-news-46481.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.