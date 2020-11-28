Android TV için YouTube uygulaması, 8K video oynatma desteği ekliyor

Tam Boyutta Gör

Android TV'ler için en son yapılan YouTube güncellemesinin, 8K akış için sınırlı destek sunmaya başladığı bildiriliyor. Android Police tarafından yapılan haberde Android TV için YouTube uygulamasının v2.12.08 sürümünün "Android 10 ve sonraki sürümlere sahip cihazlar için sınırlı 8K desteği" eklediğini söylüyor.

Daha önceden, 8K içerik seçmiş olsanız bile, Android TV'de 4K'da sınırlandırılıyordu. Şu anda bazı kullanıcılar için kullanıma sunulduğu bildirilen güncelleme bu sınırlamayı kaldıracak.

Ayrıca Bkz. "Google Mesajlar'da RCS, küresel kullanıma sunuldu: Yeni nesil mesajlaşma"

Android TV için YouTube v2.12.08 değişiklik günlüğü

YouTube Music açılış ekranını görüntüleyin

Cast Connect desteği

Android 10 ve sonraki sürümler için sınırlı 8K desteği

Geliştirilmiş çözünürlük seçimi

Yanlış tarih ve saat sorunları düzeltildi

Diğer çeşitli platform iyileştirmeleri

Değişiklik günlüğü, güncellemenin 8K akış desteğini sınırlı sayıda cihaza getirdiğini gösteriyor ancak şu anda hangi modellerin tam olarak desteklendiğini belirtmiyor.

https://www.gsmarena.com/youtube_for_android_tv_app_adds_support_for_8k_video_playback-news-46481.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.