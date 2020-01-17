Android uygulama geliştiricileri, iOS geliştiricilerinden yüzde 60 daha az kazanıyor

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Apple, iOS geliştiricilerinin ne kadar gelir elde ettiklerini düzenli olarak yayınlayan bir şirket. Ancak buna zıt olarak Google ise bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmamasıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Ortaya çıkan yeni bir bilgi ise, bu gizliliğin nedenini ortaya koyuyor.

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iOS geliştiricileri daha fazla kazanıyor

Huawei Geliştirici Günü'nde, market araştırmaları yapan IDC şirketinin Başkan Yardımcısı Francisco Jeronimo bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda farklı platformlar arasındaki gelir dağılımını gösteren bir görüntü paylaşan Jeronimo'nun slaytında dikkat çeken rakamlar şu şekilde:

App Store [33 milyar dolar] (%50)

Google Play [18 milyar dolar] (%27)

Çin [13 milyar dolar] (%20)

Diğer [2 milyar dolar] (%3)

Paylaşılan bu rakamlar Apple'ın geliştirici gelirlerinin yüzde 50'sini ürettiğini gösterirken, Google'ın yüzde 27, Çin'in yüzde 20 ve diğer marketlerin yüzde 3 ürettiğini gösteriyor. Apple'ın yaklaşık 1 milyar kullanıcıya sahip olduğunu, Google'ın ise 2.5 milyardan fazla Android kullanıcısı olduğunu düşünürsek, aradaki bu farkın çok dengesiz olduğunu söyleyebiliriz.



https://twitter.com/fjeronimo/status/1217787395371745280

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Burağmen, her iOS kullanıcısı geliştiriciler için, her Android kullanıcısı ise yalnızcaüretiyor. Hal böyleyken de mobil uygulama ve oyunların ilk olarakgelmesi şaşırtıcı değil.