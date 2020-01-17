Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android uygulama geliştiricileri, iOS geliştiricilerinden yüzde 60 daha az kazanıyor

    Market araştırmaları şirketi IDC'nin Başkan Yardımcısı Francisco Jeronimo'nun yaptığı bir sunumda, Android geliştiricilerin, iOS geliştiricilerine oranla yüzde 60 az gelir sağladıkları ortaya çıktı.
    5 gün
    1,9b
    1
    7
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Android uygulama geliştiricileri, iOS geliştiricilerinden yüzde 60 daha az kazanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple, iOS geliştiricilerinin ne kadar gelir elde ettiklerini düzenli olarak yayınlayan bir şirket. Ancak buna zıt olarak Google ise bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmamasıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Ortaya çıkan yeni bir bilgi ise, bu gizliliğin nedenini ortaya koyuyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P40'ın detaylarını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı"

    iOS geliştiricileri daha fazla kazanıyor

    Huawei Geliştirici Günü'nde, market araştırmaları yapan IDC şirketinin Başkan Yardımcısı Francisco Jeronimo bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda farklı platformlar arasındaki gelir dağılımını gösteren bir görüntü paylaşan Jeronimo'nun slaytında dikkat çeken rakamlar şu şekilde:

    • App Store [33 milyar dolar] (%50)
    • Google Play [18 milyar dolar] (%27)
    • Çin [13 milyar dolar] (%20)
    • Diğer [2 milyar dolar] (%3)

    Paylaşılan bu rakamlar Apple'ın geliştirici gelirlerinin yüzde 50'sini ürettiğini gösterirken, Google'ın yüzde 27, Çin'in yüzde 20 ve diğer marketlerin yüzde 3 ürettiğini gösteriyor. Apple'ın yaklaşık 1 milyar kullanıcıya sahip olduğunu, Google'ın ise 2.5 milyardan fazla Android kullanıcısı olduğunu düşünürsek, aradaki bu farkın çok dengesiz olduğunu söyleyebiliriz.


    Bu sayısal avantaja rağmen, her iOS kullanıcısı geliştiriciler için 33 ABD doları, her Android kullanıcısı ise yalnızca 13.2 ABD doları üretiyor. Hal böyleyken de mobil uygulama ve oyunların ilk olarak iOS platformuna gelmesi şaşırtıcı değil.



    https://twitter.com/fjeronimo/status/1217787395371745280 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Galatas4ray 5 gün en beğenilen
    Androidde apk var root var iosta bunlar zor oldugu için daha fazla kazanırlar
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ilkerinanç 5 gün
    Çünkü IOS eko sistemi pahalı bu da hepsine yansıyor üretene ,satana ,uygulama geliştirene.
    Bir tek kullanıcı hariç.Kullanıcıya her türlü mokoko.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 5 sa.
    .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    nForcer 3 gün
    iOS her şeye zırt pırt para isteyen, Android ise para ödemeyi kullanıcı inisiyatifine bırakan bir sistem. Dolayısıyla Android geliştiricisi seve seve, iOS geliştiricisi geçire geçire para kazanıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    _CeKoCu_ 3 gün
    Adam telefona o kadar para veriyor bir çok şeyi yapamayınca uygulamalara da basıyor parayı ios üreticileride bundan yararlanıyor hâliyle. :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    huseyincarnege 4 gün
    anlaşılan androide yakında uygulamaların hepsini göremicez
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ilkerinanç 5 gün
    Çünkü IOS eko sistemi pahalı bu da hepsine yansıyor üretene ,satana ,uygulama geliştirene.
    Bir tek kullanıcı hariç.Kullanıcıya her türlü mokoko.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SaxHobbit 5 gün
    Android kullanıcı sayısı apple'a göre 2.5 kat fazla lakin apple cihazların tamamı üst segment cihazken android cihazların büyük çoğunluğu giriş ve orta seviye cihazlar. Doğal olarak bu cihazları kullanan kişiler markete üst segment cihaz kullanıcılarına oranla daha az para bırakıyor.

    Bunun yanında ipadleri de düşünmek lazım, özellikle ipad pro için pek çok profesyonel kreatif uygulama bulunuyor (müzik ve tasarım için). Ve bu uygulamalar ciddi fiyatlara satılıyor. Bkz: Affinity Serisi, Procreate vs. Bu cihazların kullanıcısı az da olsa sadece ücretsiz uygulama kullanan bir android kullanıcısının reklamlarla kazandırdığı kuruş kazanca kıyasla tek seferde çok büyük gelir elde ediliyor.

    Bunlar şahsi görüşlerimdir.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galatas4ray 5 gün en beğenilen
    Androidde apk var root var iosta bunlar zor oldugu için daha fazla kazanırlar
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün WiFi bağlantılı RGB ışık şeridi | TP-Link'ten yeni ürünler 4 gün Haftaya ŞOK, A101 ve BİM marketler yine dolu dolu 4 gün Samsung Galaxy A51 elimizde | Orta sınıfa yeni model 4 gün Oppo’dan Ay temalı kamera tasarımı 4 gün Chrome OS, Steam desteğine kavuşacak 4 gün PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 4 gün AMD'den Radeon RX 5600 XT hamlesi gecikmedi 4 gün Microsoft, 2030 yılına kadar karbon negatif olma sözü verdi 4 gün TomTom, harita ve hizmetlerinin kullanımı için Huawei ile anlaşmaya vardı 4 gün Netflix'in 2020 yılı içerikleri için ayırdığı 'çılgın bütçe' ortaya çıktı 5 gün SpaceX, bu hafta sonu bir Falcon 9 roketini istemli bir şekilde patlatacak 5 gün Corsair ve Elgato yeni profesyonel klavyesini duyurdu 5 gün Nvidia GeForce RTX 2060 indirime girdi 5 gün Apple dokunmatik bir MacBook planlıyor olabilir 5 gün Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını sorunsuz bir şekilde yayınlamayı başaramadı 5 gün Rekabet Kurumu'ndan kargoculara ceza! 5 gün Cooler Master, şırınga tasarımlı termal macun tüpünü "uyuşturucu" yüzünden değiştirdi 5 gün Xiaomi Mi 10'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı 5 gün Bu yıl Google Stadia'ya 120'den fazla oyun eklenecek 5 gün Xiaomi Wear uygulaması App Store'da yayınlandı 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Android uygulama geliştiricileri, iOS geliştiricilerinden yüzde 60 daha az kazanıyor Sonraki Nissan 370Z'nin halefiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 5 gün Ticari grafen pil gerçeğe dönüştü 5 gün Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına grafik modu geliyor 5 gün Yavuz sondaj gemisi yeni görevine başlıyor 5 gün Poco, Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka oluyor 5 gün Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı başarı ile devam ediyor 5 gün Fiat Chrysler ve Foxconn, Çin'de elektrikli araç üretecek 5 gün Dizüstü bilgisayar için harici ekran kartı kutusu | Lenovo Legion yenilikleri 5 gün Kendisini yardımseverliğe adayan robot 5 gün Horizon: Zero Dawn PC’ye geliyor 5 gün Boeing, Airbus karşısındaki en büyük yenilgisini 2019 yılında aldı 5 gün Instagram oynanmış fotoğrafları tespit edecek 5 gün WhatsApp reklam stratejisi iptal edildi 5 gün Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim 5 gün Fitbit cihazlarına kandaki oksijeni takip etme özelliği geldi 5 gün Balık yağı temelli ilaç Faz 3 denemesinde iptal edildi 5 gün Cyberpunk 2077'den kötü haber: 5 ay ertelendi 5 gün Samsung Galaxy S20 5G, Geekbench testinde ortaya çıktı: 12GB RAM, Snapdragon 865 5 gün Çinli üretici BYD, elektrikli sedan modeli Han'ın görsellerini paylaştı 5 gün Bang & Olufsen batarya canavarı yeni tam kablosuz kulaklığını duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim