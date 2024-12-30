Your Friendly Neighborhood Spider-Man dizisinden fragman yayınlandı

Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Your Friendly Neighborhood Spider-Man için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, diziden yeni bir fragman paylaştı.
Your Friendly Neighborhood Spider-Man, 29 Ocak'ta Başlayacak
Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Marvel tarafından hayata geçirilmiş olsa da Marvel Sinematik Evreni'nde geçmiyor. Bunun yerine paralel bir evrende geçiyor ve Peter Parker'ın lise yıllarına odaklanıyor. MCU'nun aksine bu kez Peter'ın mentörü Tony Stark değil Norman Osborn oluyor. Parker, bir yandan süper kahraman olarak ilk adımlarını atarken, diğer yandan lise hayatını dengelemeye çalışıyor.
Dizi her ne kadar alternatif bir evrende geçiyor olsa da MCU'dan tanıdığımız bazı isimlerin bu dizide aynı karakterleri seslendirebileceği konuşuluyor. İsmi geçen oyuncular arasında Charlie Cox (Daredevil) ve Vincent D'Onofrio (Kingpin) da var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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