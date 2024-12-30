Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Your Friendly Neighborhood Spider-Man dizisinden fragman yayınlandı

    Animasyon Örümcek-Adam dizisi Your Friendly Neighborhood Spider-Man'den yeni fragman yayınlandı. Marvel tarafından hazırlanan dizi önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak.  
    Animasyon Örümcek-Adam dizisinden fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Marvel'ın en sevilen kahramanlarından olan Örümcek-Adam, son dönemde farklı farklı uyarlamalarla karşımıza çıkıyor. Tom Holland'lı ana film serisi, Spider-Verse animasyon filmleri, Spider-Noir gibi alternatif Örümcek-Adam yorumları derken bu uyarlamaların sayısı giderek artıyor. Nitekim önümüzdeki ay da Örümcek-Adam uyarlamalarına bir yenisini daha eklenecek. Disney+ için hazırlanan animasyon dizisi Your Friendly Neighborhood Spider-Man, 29 Ocak'ta izleyici ile buluşacak.

    Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan Your Friendly Neighborhood Spider-Man için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, diziden yeni bir fragman paylaştı.

    Your Friendly Neighborhood Spider-Man, 29 Ocak'ta Başlayacak

    Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Marvel tarafından hayata geçirilmiş olsa da Marvel Sinematik Evreni'nde geçmiyor. Bunun yerine paralel bir evrende geçiyor ve Peter Parker'ın lise yıllarına odaklanıyor. MCU'nun aksine bu kez Peter'ın mentörü Tony Stark değil Norman Osborn oluyor. Parker, bir yandan süper kahraman olarak ilk adımlarını atarken, diğer yandan lise hayatını dengelemeye çalışıyor.

    Dizi her ne kadar alternatif bir evrende geçiyor olsa da MCU'dan tanıdığımız bazı isimlerin bu dizide aynı karakterleri seslendirebileceği konuşuluyor. İsmi geçen oyuncular arasında Charlie Cox (Daredevil) ve Vincent D'Onofrio (Kingpin) da var.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüldü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 4 eco tuşu cinsel sohbet paraf yayınları zor mu mouse tekerleği düzgün çalışmıyor sobotta pdf telegram

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız