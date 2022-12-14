Forbes dünyaya duyurdu: İşte Türkiye’nin 2023’te uçuracağı askeri uçaklar

- TUSAŞ Milli Muharip Uçak
- Bayraktar Kızılelma
- TAI Hürjet
- TAI Göksungur/Şimşek
- TAI T929 ATAK 2
- Yorumlar
Bu arada, haber içerisinde ürünlerin özelliklerine girmeyeceğimizi, verdiğimiz bağlantılar sayesinde daha detaylı bilgi alabileceğiniz içeriklerimizi okuyabileceğinizi belirtelim.
TUSAŞ Milli Muharip Uçak
Forbes’in aktardığına göre Türkiye’nin halihazırda geliştirilmekte olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) TF-X milli muharip savaş uçağı, beklendiği gibi 2023 yılına yetiştirilemeyecek. Hatırlayacağınız üzere TF-X’in ilk prototipinin montaj hattında olduğu Kasım ayında paylaşılan videoda görünmüştü.
Öte yandan yol haritasına göre TF-X MMU’unun 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkartılması planlanıyor. Yine takip edenlerimiz hatırlayacaktır, Milli Muharip Uçak’ın ilk uçuşu için 2025 yılı hedefleniyordu. Geçtiğimiz günlerde ise TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yaptığı açıklamalarda “Milli Muharip Uçak’ın ilk uçuşu 29 Ekim 2024’te” ifadelerini kullanarak uçuş tarihinin erkene alındığını duyurmuştu.
Sonuç olarak, TF-X MMU’nun ilk versiyonları, en iyi ihtimalle, Güney Kore'de geliştirilmekte olan KF-21 Boramae avcı uçağının Blok 1 varyantından tamamen farklı olmayan, oldukça gelişmiş 4.5 nesil bir uçak olacaktır. Uçağın diğer versiyonlarında 5+ nesil olarak nitelendirilen ileri nesil standardı yakalanacaktır.
Bayraktar Kızılelma
Kızılelma, Türkiye'nin ilk jet motorlu insansız hava aracı olarak önemli bir noktada bulunacak. Baykar, "özellikle agresif manevra kabiliyeti ve radarlara karşı gizliliği göz önüne alındığında, hesaba katılması gereken bir güç olacağını" iddia ediyor.
Çin'in J-20 Mighty Dragon hayalet avcı uçağına benzeyen bir uydu-delta konfigürasyonuna sahip olması beklenen Kızılelma ayrıca, dahili silah bölmesine de sahip. Hatta ve hatta bu silah bölmesinde havadan havaya füzeler de bulundurabilmekte. Dolayısıyla Kızılelma sadece “hızlı” bir drone değil aynı zamanda gerektiğinde düşman drone, helikopter ve diğer hava unsurlarına karşı da müdahale yeteneği olan bir araç.
Kızılelma’nın 1500 kg yük ile maksimum kalkış ağırlığının 6.000 kilogram olduğunu ve yerli bir aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı ile donatılacağını ve Türkiye'nin yaklaşmakta olan TCG Anadolu (L-400) amfibi hücum gemisindeki kısa pisti kullanabilecek yapıda olduğunu da belirtelim.
TAI Hürjet
Geliştirilen Hürjet’in kullanımda olan eski Northrop T-38 Talon ve F-5 uçaklarının yerini alması bekleniyor. Türkiye ayrıca Hürjet’in potansiyel ticari başarısından da faydalanma niyetinde. Zira Kore’nin T-50 uçağı bu alanda yakın tarihte Polonya tarafından yaklaşık 50 adet sipariş almıştı.
TAI Göksungur/Şimşek
Bir TAI yetkilisi, Defence News'e, şirketin ayrıca tamamen süpersonik bir versiyon geliştirmeyi umduğunu söyledi. Adı açıklanmayan yetkili ayrıca, TAI'nin küçük insansız hava aracını, Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük insansız hava aracı olan şirketin Aksungur insansız hava aracıyla ortak operasyonlarda kullanmayı denediğini belirtti. Göksungur için verilen tarih ise Şubat 2023.
TAI T929 ATAK 2
Yaklaşan ağır taarruz helikopteri, güdümsüz roketler, güdümlü uzun menzilli UMTAS tanksavar ve Cirit 70 mm füzeleri ve havadan havaya füzeler dahil olmak üzere çeşitli Türk yapımı mühimmatları taşıyabilecek.
ATAK 2’nin 2025 yılında Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri’nin envanterine girmesi hedefleniyor ancak o zamanda kadar AH-1 Cobra kullanılmaya devam edecek. Öte yandan Haziran 2021'de, TAI'nin Ukraynalı Motor Sich'ten T929 için 14 motor tedarik edeceği resmi olarak duyurulmuştu. TAI CEO’su Kotil, “Türkiye’nin 100. yılında TUSAŞ olarak 2023 yılına iddialı bir giriş yapacağız. Neredeyse tüm projelerimizin uçuşa geçeceği bir yıl olacak” ifadelerini kullanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...