Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi

Ankara'da 200'den fazla hızlı şarj istasyonu olduğunu söyleyen Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, bu istayonların 100'den fazlasının Eşarj'a ait olduğunu belirtti.
20 araç aynı anda şarj olabilecek
Yeni açılan istasyon hakkında konuşan Altınay, "Eşarj bölgedeki liderliğini sürdürüyor, şimdi müşterilerine sunduğu deneyimi daha da iyileştirmek için Ankara Armada AVM'nin açık ve kapalı otoparklarında kurduğu istasyon alanında 9 DC ve 2 AC şarj cihazı ile toplamda 1 megavatsaat kurulu güce sahip cihazlarla aynı anda 20 araca şarjlanma hizmeti verebilecek. Ankara'nın aynı anda en fazla sayıda araca hizmet vereceği şarjlanma noktası olan Eşarj istasyonunda farklı kilovatlarda cihazlar bulunurken, elektrikli araç sahipleri ağırlıklı olarak 120 kilovat gücünde cihazlarla şarjlanma deneyimini tecrübe edebilecekler."
Eşarj, Türkiye'nin 76 şehrinde 600'ü yüksek hızlı DC olmak üzere toplam 800 şarj istasyonu bulunuyor. Toplam kapasitesi 50 MWh olan istasyonlarda 1400'ün üzerinde soket hizmet veriyor. Şirket yıl sonuna kadar istasyon sayısını 1000'e çıkarmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.