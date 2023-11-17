Tam Boyutta Gör Türkiye'nin ilk şarj istasyonu işletmecisi Eşarj Ankara Armada AVM'de aynı anda 20 elektrikli araca hizmet verebilecek şarj istasyonunu hizmete aldı. İstasyon Ankara'nın en büyük şarj istasyonu olma özelliği taşıyor.

Ankara'da 200'den fazla hızlı şarj istasyonu olduğunu söyleyen Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, bu istayonların 100'den fazlasının Eşarj'a ait olduğunu belirtti.

20 araç aynı anda şarj olabilecek

Yeni açılan istasyon hakkında konuşan Altınay, "Eşarj bölgedeki liderliğini sürdürüyor, şimdi müşterilerine sunduğu deneyimi daha da iyileştirmek için Ankara Armada AVM'nin açık ve kapalı otoparklarında kurduğu istasyon alanında 9 DC ve 2 AC şarj cihazı ile toplamda 1 megavatsaat kurulu güce sahip cihazlarla aynı anda 20 araca şarjlanma hizmeti verebilecek. Ankara'nın aynı anda en fazla sayıda araca hizmet vereceği şarjlanma noktası olan Eşarj istasyonunda farklı kilovatlarda cihazlar bulunurken, elektrikli araç sahipleri ağırlıklı olarak 120 kilovat gücünde cihazlarla şarjlanma deneyimini tecrübe edebilecekler."

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Eşarj, Türkiye'nin 76 şehrinde 600'ü yüksek hızlı DC olmak üzere toplam 800 şarj istasyonu bulunuyor. Toplam kapasitesi 50 MWh olan istasyonlarda 1400'ün üzerinde soket hizmet veriyor. Şirket yıl sonuna kadar istasyon sayısını 1000'e çıkarmayı hedefliyor.

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Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi