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    Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi

    Türkiye'nin ilk şarj istasyonu işletmecisi Eşarj, Ankara Armada AVM'de aynı anda 20 elektrikli araca hizmet verebilen, Ankara'nın en büyük elektrikli şarj istasyonunu hizmete aldı.
    Ankara'nın en büyük elektrikli araç şarj istasyonu hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin ilk şarj istasyonu işletmecisi Eşarj Ankara Armada AVM'de aynı anda 20 elektrikli araca hizmet verebilecek şarj istasyonunu hizmete aldı. İstasyon Ankara'nın en büyük şarj istasyonu olma özelliği taşıyor.

    Ankara'da 200'den fazla hızlı şarj istasyonu olduğunu söyleyen Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, bu istayonların 100'den fazlasının Eşarj'a ait olduğunu belirtti.

    20 araç aynı anda şarj olabilecek

    Yeni açılan istasyon hakkında konuşan Altınay, "Eşarj bölgedeki liderliğini sürdürüyor, şimdi müşterilerine sunduğu deneyimi daha da iyileştirmek için Ankara Armada AVM'nin açık ve kapalı otoparklarında kurduğu istasyon alanında 9 DC ve 2 AC şarj cihazı ile toplamda 1 megavatsaat kurulu güce sahip cihazlarla aynı anda 20 araca şarjlanma hizmeti verebilecek. Ankara'nın aynı anda en fazla sayıda araca hizmet vereceği şarjlanma noktası olan Eşarj istasyonunda farklı kilovatlarda cihazlar bulunurken, elektrikli araç sahipleri ağırlıklı olarak 120 kilovat gücünde cihazlarla şarjlanma deneyimini tecrübe edebilecekler."

    Eşarj, Türkiye'nin 76 şehrinde 600'ü yüksek hızlı DC olmak üzere toplam 800 şarj istasyonu bulunuyor. Toplam kapasitesi 50 MWh olan istasyonlarda 1400'ün üzerinde soket hizmet veriyor. Şirket yıl sonuna kadar istasyon sayısını 1000'e çıkarmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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