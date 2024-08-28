Çin'de bazı kablosuz şarj cihazlarının satışı yasaklanıyor!

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Tam Boyutta Gör Apple'ın 15W kablosuz şarj cihazlarının Çin'de satışı yakında yasaklanacak. Çin hükümeti, yasakların paraziti önlemek ve radyo dalgalarının düzenini korumak için olduğunu söylüyor.

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Apple MagSafe ve Qi2 şarj pedleri artık satılmayacak!

1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın güncellenmiş radyo frekansı yönetimi düzenlemeleri, mobil ve taşınabilir kablosuz şarj cihazları için yalnızca üç frekans bandının kabul edileceğini belirtiyor: 100-148.5kHz, 6765-6795kHz ve 13553-13567kHz. Ayrıca, nominal iletim gücü 80W'ı geçmeyecek.

Kuralların Apple’ın kablosuz şarj cihazlarını etkilemesi bekleniyor. Çünkü; 15W kablosuz şarjı destekleyen Apple MagSafe ve Qi2 standartları izin verilen aralığın dışında olan 360 kHz'de çalışıyor. Yasak, 15W kablosuz şarj cihazlarının satışını engelleyecek ancak yürürlüğe girmeden önce satın alınan şarj cihazlarının kullanımı yasaklanmayacak gibi görünüyor.

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