Çin'de bazı kablosuz şarj cihazlarının satışı yasaklanıyor!

Apple MagSafe ve Qi2 şarj pedleri artık satılmayacak!
1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın güncellenmiş radyo frekansı yönetimi düzenlemeleri, mobil ve taşınabilir kablosuz şarj cihazları için yalnızca üç frekans bandının kabul edileceğini belirtiyor: 100-148.5kHz, 6765-6795kHz ve 13553-13567kHz. Ayrıca, nominal iletim gücü 80W'ı geçmeyecek.
Kuralların Apple’ın kablosuz şarj cihazlarını etkilemesi bekleniyor. Çünkü; 15W kablosuz şarjı destekleyen Apple MagSafe ve Qi2 standartları izin verilen aralığın dışında olan 360 kHz'de çalışıyor. Yasak, 15W kablosuz şarj cihazlarının satışını engelleyecek ancak yürürlüğe girmeden önce satın alınan şarj cihazlarının kullanımı yasaklanmayacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.