MagSafe temelli Qi 2.0 kablosuz şarj standardı hazır: Android telefonlara da gelebilir

Belkin, Mophie, Anker ve Aircharge gibi firmalar iPhone 15 serisi için yeni kablosuz şarj cihazı ve aksesuarları geliştirmeye başladılar. Android telefon üreticilerinin de Qi 2.0 standardını telefonlarına adapte etmesi bekleniyor. Böylelikle MagSafe tarzı aksesuarların Android telefonlarda da kullanılabilmesi mümkün olacak.
Qi 1.2'ye göre birçok yenilik sunuyor
Qi 2.0 standardı ile manyetik yapışmanın dışında 15 Watt şarj hızı, güç verimliliğinde artış, daha iyi yabancı obje tespiti ve cihazın zarar görmesini engelleyen güvenlik özellikleri gibi gelişmeler sunuluyor. Qi 2.0 standardında iki profil bulunuyor. İlki MagSafe'i temel alan ve Qi 2 logosu bulunan MPP (Manyetik Güç Profili). İkincisi ise mıknatıs içermeyen ancak Qi 2 standardına uygun olan ve 30 Watt şarj hızını destekleyen mevcut profil EPP (Extended Power Profile)'nin geliştirilmiş versiyonu.
Yalnız OnePlus, OPPO, Vivo ve Xiaomi gibi Çinli üreticiler kendi kablosuz şarj protokollerini geliştirdikleri ve 50 Watt şarj hızına ulaştıkları için Qi 2.0 standardını benimsemeleri beklenmiyor. Ancak Samsung ve Google yeni standardı destekleyen telefonlar piyasaya çıkarabilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.