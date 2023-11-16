Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MagSafe temelli Qi 2.0 kablosuz şarj standardı hazır: Android telefonlara da gelebilir

    Yeni kablosuz şarj standardı Qi 2.0 piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Apple'ın MagSafe'i gibi manyetik yapışan aksesuarları Android telefonlarda kullanmak mümkün hale geliyor.
    MagSafe temelli Qi 2.0 kablosuz şarj Android'lere gelebilir Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başlarında WPC (Wireless Power Consortium), kablosuz şarj standardı Qi 2.0'ı duyurmuştu. Apple'ın MagSafe teknolojisini baz alan Qi 2.0 standardı ile aksesuarlar telefonun arkasına manyetik olarak yapışabiliyor. Konsorsiyum yeni yaptığı duyuru ile Qi 2.0 destekli aksesuarların yıl sonunda piyasaya çıkacağını açıkladı.

    Belkin, Mophie, Anker ve Aircharge gibi firmalar iPhone 15 serisi için yeni kablosuz şarj cihazı ve aksesuarları geliştirmeye başladılar. Android telefon üreticilerinin de Qi 2.0 standardını telefonlarına adapte etmesi bekleniyor. Böylelikle MagSafe tarzı aksesuarların Android telefonlarda da kullanılabilmesi mümkün olacak.

    Qi 1.2'ye göre birçok yenilik sunuyor

    Qi 2.0 standardı ile manyetik yapışmanın dışında 15 Watt şarj hızı, güç verimliliğinde artış, daha iyi yabancı obje tespiti ve cihazın zarar görmesini engelleyen güvenlik özellikleri gibi gelişmeler sunuluyor. Qi 2.0 standardında iki profil bulunuyor. İlki MagSafe'i temel alan ve Qi 2 logosu bulunan MPP (Manyetik Güç Profili). İkincisi ise mıknatıs içermeyen ancak Qi 2 standardına uygun olan ve 30 Watt şarj hızını destekleyen mevcut profil EPP (Extended Power Profile)'nin geliştirilmiş versiyonu.

    Yalnız OnePlus, OPPO, Vivo ve Xiaomi gibi Çinli üreticiler kendi kablosuz şarj protokollerini geliştirdikleri ve 50 Watt şarj hızına ulaştıkları için Qi 2.0 standardını benimsemeleri beklenmiyor. Ancak Samsung ve Google yeni standardı destekleyen telefonlar piyasaya çıkarabilirler.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    noterde ortak tapu dtc2263 renault üniversitede sırt çantası kullanılır mı internet hizmet numarası öğrenme kepçe kulak ameliyatı oldum pişmanım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi - REDMI 10A
    Xiaomi - REDMI 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız