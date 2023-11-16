MagSafe temelli Qi 2.0 kablosuz şarj standardı hazır: Android telefonlara da gelebilir

Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında WPC (Wireless Power Consortium), kablosuz şarj standardı Qi 2.0'ı duyurmuştu. Apple'ın MagSafe teknolojisini baz alan Qi 2.0 standardı ile aksesuarlar telefonun arkasına manyetik olarak yapışabiliyor. Konsorsiyum yeni yaptığı duyuru ile Qi 2.0 destekli aksesuarların yıl sonunda piyasaya çıkacağını açıkladı.

Belkin, Mophie, Anker ve Aircharge gibi firmalar iPhone 15 serisi için yeni kablosuz şarj cihazı ve aksesuarları geliştirmeye başladılar. Android telefon üreticilerinin de Qi 2.0 standardını telefonlarına adapte etmesi bekleniyor. Böylelikle MagSafe tarzı aksesuarların Android telefonlarda da kullanılabilmesi mümkün olacak.

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Qi 1.2'ye göre birçok yenilik sunuyor

Qi 2.0 standardı ile manyetik yapışmanın dışında 15 Watt şarj hızı, güç verimliliğinde artış, daha iyi yabancı obje tespiti ve cihazın zarar görmesini engelleyen güvenlik özellikleri gibi gelişmeler sunuluyor. Qi 2.0 standardında iki profil bulunuyor. İlki MagSafe'i temel alan ve Qi 2 logosu bulunan MPP (Manyetik Güç Profili). İkincisi ise mıknatıs içermeyen ancak Qi 2 standardına uygun olan ve 30 Watt şarj hızını destekleyen mevcut profil EPP (Extended Power Profile)'nin geliştirilmiş versiyonu.

Yalnız OnePlus, OPPO, Vivo ve Xiaomi gibi Çinli üreticiler kendi kablosuz şarj protokollerini geliştirdikleri ve 50 Watt şarj hızına ulaştıkları için Qi 2.0 standardını benimsemeleri beklenmiyor. Ancak Samsung ve Google yeni standardı destekleyen telefonlar piyasaya çıkarabilirler.

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MagSafe temelli Qi 2.0 kablosuz şarj Android'lere gelebilir