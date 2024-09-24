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    Anlık Bildirim

    Anker'den patlayan powerbanklere ilişkin açıklama geldi ama risk hâlâ çok büyük!

    Anker Türkiye patlayan powerbanklere ilişkin açıklamada bulundu. Geri çağrılan powerbanklerden biri Türkiye'de satılmasına rağmen seri no uyuşmadığı belirtildi ancak risk çok başka.
    anker patlayan powerbankler açıklama Tam Boyutta Gör
    Anker Türkiye ekibi, bazı powerbank modellerinin patlamasına ilişkin çıkan haberler üzerine açıklamada bulundu. Söz konusu powerbanklerden birinin Türkiye’de resmi olarak satıldığı ancak seri numaralarının geri çağırma kapsamındaki seri numaralarla eşleşmediği belirtildi. Ancak, bu ve diğer Anker powerbankler, e-ticaret sitelerinde üçüncü taraf satıcılar tarafından satılıyor ve kullanıcılara bilgilendirme e-postası gönderilmiş değil.

    Kullanıcılara bilgilendirme yapılmadı!

    Anker powerbankler Türkiye pazarında yaygın olarak kullanılmasına rağmen söz konusu olaydan sonra Anker Türkiye’nin kullanıcılara bilgilendirme e-postası göndermemesi kabul edilebilir bi durum değil. A1647 model numaralı Anker Powerbank’te (20.000 mAh 22.5W Dahili USB-C kablolu) testler sonucunda teknik aksaklıklar yaşandığı tespit edilmesine rağmen (tedbir amaçlı geri çağrıldığı belirtiliyor), Türkiye’de satışa sunulan modeldeki seri numaranın uyuşmadığı bu nedenle de kullanıcıların güvende olduğu söyleniyor. Ancak kullanıcılara bir bilgilendirme e-postası gönderilmedi ve aynı model numaralı ürün de Anker'in sitesinde satışta.

    Yakın zamanda Anker powerbank almış biri olarak, son derece hassaslık gerektiren bu konuda bana herhangi bir mail gönderilmedi. Siz mail aldınız mı?

    Patlayan powerbank Anker sitesinde hala satışta!

    Anker'den patlayan powerbanklere ilişkin açıklama: Risk büyük! Tam Boyutta Gör

    Üçüncü taraf e-ticaret siteleri bir kenara, olaydan sonra Anker Türkiye’nin resmi sitesinde A1647 model numaralı powerbankin hala satışta olduğu görülüyor. Kullanıcıları bilgilendiren hiçbir uyarı da koyulmamış durumda. Ülkemizde çok fazla dile getirilmeyen bu durumdan çoğu kullanıcıların haberdar olmaması işin risk derecesini de biraz daha yükseltiyor.

    Anker her ne kadar bu ürün Türkiye'de resmi yollardan satışa sunulmadı dese de üçüncü taraf kanallar veya paralel ithalat ürünler birçok eticaret sitesinde satışta olabiliyor. Dolayısıyla Anker Türkiye, kendi getirdiği ürünler için sorun yok demiş olsa da sorunlu modeller farklı kanallarla ülkemize girmiş, satılmış veya halen mağazalarda alıcısını bekliyor olabilir. Bu risk hakkında kullanıcıları bilgilendirme noktasında da tarafsız bir yayın olarak sorumluluk hissediyoruz.

    Havayollarında güvenlik sorunu!

    Ayrıca bir dönem Samsung’un Galaxy Note 7 modelinde yaşanan sorunu hatırlatalım. İnsanlar, patlama riski nedeniyle havaalanlarına alınmamış, uçağa binememişlerdi ve Samsung bir süre sonra telefonu piyasadan tamamen silmek zorunda kaldı. Şimdi benzer olay powerbanklerde yaşanabilir. Patlayan Anker powerbankler hala piyasada olduğundan kullanıcıdan yapması beklenen seri numarası kontrolü havaalanlarında nasıl yapılacak büyük bir soru işareti.

    Marka özür mesajı yayınlamadı

    Günümüzde powerbankler, telefonların ayrılmaz bir parçası haline geldi. Anker, bu pazarda da önemli bir konumda ve Türkiye’deki kullanıcı sayısı da bir hayli fazla. Markanın geri çağırma sayfası açıp tüketicilerin güvenliği için yalnızca süreci takip ettiklerini belirtmeleri son derece yetersiz. Anker’den bize ulaşan açıklama metninde de herhangi bir “özür” ifadesi yer almıyor!

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    Editörün Seçimi Yorum
    Yurtdışında bir yerde bu powerbank'ler ya alev almış ya da başka bir problemden ötürü servise alınmış ve servis tarafından yapılan incelemelerde ''Güvensiz'' ol...
    Yorumu gör »     berkcombil
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