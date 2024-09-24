Anker'den patlayan powerbanklere ilişkin açıklama geldi ama risk hâlâ çok büyük!

Tam Boyutta Gör Anker Türkiye ekibi, bazı powerbank modellerinin patlamasına ilişkin çıkan haberler üzerine açıklamada bulundu. Söz konusu powerbanklerden birinin Türkiye’de resmi olarak satıldığı ancak seri numaralarının geri çağırma kapsamındaki seri numaralarla eşleşmediği belirtildi. Ancak, bu ve diğer Anker powerbankler, e-ticaret sitelerinde üçüncü taraf satıcılar tarafından satılıyor ve kullanıcılara bilgilendirme e-postası gönderilmiş değil.

Anker, bazı powerbank'leri geri toplamaya başladı 2 gün önce eklendi

Kullanıcılara bilgilendirme yapılmadı!

Anker powerbankler Türkiye pazarında yaygın olarak kullanılmasına rağmen söz konusu olaydan sonra Anker Türkiye’nin kullanıcılara bilgilendirme e-postası göndermemesi kabul edilebilir bi durum değil. A1647 model numaralı Anker Powerbank’te (20.000 mAh 22.5W Dahili USB-C kablolu) testler sonucunda teknik aksaklıklar yaşandığı tespit edilmesine rağmen (tedbir amaçlı geri çağrıldığı belirtiliyor), Türkiye’de satışa sunulan modeldeki seri numaranın uyuşmadığı bu nedenle de kullanıcıların güvende olduğu söyleniyor. Ancak kullanıcılara bir bilgilendirme e-postası gönderilmedi ve aynı model numaralı ürün de Anker'in sitesinde satışta.

Yakın zamanda Anker powerbank almış biri olarak, son derece hassaslık gerektiren bu konuda bana herhangi bir mail gönderilmedi. Siz mail aldınız mı?

Patlayan powerbank Anker sitesinde hala satışta!

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Üçüncü taraf e-ticaret siteleri bir kenara, olaydan sonra Anker Türkiye’nin resmi sitesinde A1647 model numaralı powerbankin hala satışta olduğu görülüyor. Kullanıcıları bilgilendiren hiçbir uyarı da koyulmamış durumda. Ülkemizde çok fazla dile getirilmeyen bu durumdan çoğu kullanıcıların haberdar olmaması işin risk derecesini de biraz daha yükseltiyor.

Anker her ne kadar bu ürün Türkiye'de resmi yollardan satışa sunulmadı dese de üçüncü taraf kanallar veya paralel ithalat ürünler birçok eticaret sitesinde satışta olabiliyor. Dolayısıyla Anker Türkiye, kendi getirdiği ürünler için sorun yok demiş olsa da sorunlu modeller farklı kanallarla ülkemize girmiş, satılmış veya halen mağazalarda alıcısını bekliyor olabilir. Bu risk hakkında kullanıcıları bilgilendirme noktasında da tarafsız bir yayın olarak sorumluluk hissediyoruz.

Havayollarında güvenlik sorunu!

Ayrıca bir dönem Samsung’un Galaxy Note 7 modelinde yaşanan sorunu hatırlatalım. İnsanlar, patlama riski nedeniyle havaalanlarına alınmamış, uçağa binememişlerdi ve Samsung bir süre sonra telefonu piyasadan tamamen silmek zorunda kaldı. Şimdi benzer olay powerbanklerde yaşanabilir. Patlayan Anker powerbankler hala piyasada olduğundan kullanıcıdan yapması beklenen seri numarası kontrolü havaalanlarında nasıl yapılacak büyük bir soru işareti.

Marka özür mesajı yayınlamadı

Günümüzde powerbankler, telefonların ayrılmaz bir parçası haline geldi. Anker, bu pazarda da önemli bir konumda ve Türkiye’deki kullanıcı sayısı da bir hayli fazla. Markanın geri çağırma sayfası açıp tüketicilerin güvenliği için yalnızca süreci takip ettiklerini belirtmeleri son derece yetersiz. Anker’den bize ulaşan açıklama metninde de herhangi bir “özür” ifadesi yer almıyor!

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