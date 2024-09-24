Anker'den patlayan powerbanklere ilişkin açıklama geldi ama risk hâlâ çok büyük!

- Kullanıcılara bilgilendirme yapılmadı!
- Patlayan powerbank Anker sitesinde hala satışta!
- Havayollarında güvenlik sorunu!
- Marka özür mesajı yayınlamadı
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Kullanıcılara bilgilendirme yapılmadı!
Anker powerbankler Türkiye pazarında yaygın olarak kullanılmasına rağmen söz konusu olaydan sonra Anker Türkiye’nin kullanıcılara bilgilendirme e-postası göndermemesi kabul edilebilir bi durum değil. A1647 model numaralı Anker Powerbank’te (20.000 mAh 22.5W Dahili USB-C kablolu) testler sonucunda teknik aksaklıklar yaşandığı tespit edilmesine rağmen (tedbir amaçlı geri çağrıldığı belirtiliyor), Türkiye’de satışa sunulan modeldeki seri numaranın uyuşmadığı bu nedenle de kullanıcıların güvende olduğu söyleniyor. Ancak kullanıcılara bir bilgilendirme e-postası gönderilmedi ve aynı model numaralı ürün de Anker'in sitesinde satışta.
Yakın zamanda Anker powerbank almış biri olarak, son derece hassaslık gerektiren bu konuda bana herhangi bir mail gönderilmedi. Siz mail aldınız mı?
Patlayan powerbank Anker sitesinde hala satışta!
Üçüncü taraf e-ticaret siteleri bir kenara, olaydan sonra Anker Türkiye’nin resmi sitesinde A1647 model numaralı powerbankin hala satışta olduğu görülüyor. Kullanıcıları bilgilendiren hiçbir uyarı da koyulmamış durumda. Ülkemizde çok fazla dile getirilmeyen bu durumdan çoğu kullanıcıların haberdar olmaması işin risk derecesini de biraz daha yükseltiyor.
Anker her ne kadar bu ürün Türkiye'de resmi yollardan satışa sunulmadı dese de üçüncü taraf kanallar veya paralel ithalat ürünler birçok eticaret sitesinde satışta olabiliyor. Dolayısıyla Anker Türkiye, kendi getirdiği ürünler için sorun yok demiş olsa da sorunlu modeller farklı kanallarla ülkemize girmiş, satılmış veya halen mağazalarda alıcısını bekliyor olabilir. Bu risk hakkında kullanıcıları bilgilendirme noktasında da tarafsız bir yayın olarak sorumluluk hissediyoruz.
Havayollarında güvenlik sorunu!
Ayrıca bir dönem Samsung’un Galaxy Note 7 modelinde yaşanan sorunu hatırlatalım. İnsanlar, patlama riski nedeniyle havaalanlarına alınmamış, uçağa binememişlerdi ve Samsung bir süre sonra telefonu piyasadan tamamen silmek zorunda kaldı. Şimdi benzer olay powerbanklerde yaşanabilir. Patlayan Anker powerbankler hala piyasada olduğundan kullanıcıdan yapması beklenen seri numarası kontrolü havaalanlarında nasıl yapılacak büyük bir soru işareti.
Marka özür mesajı yayınlamadı
Günümüzde powerbankler, telefonların ayrılmaz bir parçası haline geldi. Anker, bu pazarda da önemli bir konumda ve Türkiye’deki kullanıcı sayısı da bir hayli fazla. Markanın geri çağırma sayfası açıp tüketicilerin güvenliği için yalnızca süreci takip ettiklerini belirtmeleri son derece yetersiz. Anker’den bize ulaşan açıklama metninde de herhangi bir “özür” ifadesi yer almıyor!Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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|Yurtdışında bir yerde bu powerbank'ler ya alev almış ya da başka bir problemden ötürü servise alınmış ve servis tarafından yapılan incelemelerde ''Güvensiz'' ol...
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)