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    Anketler Galaxy S25 Ultra için karamsar bir tablo çiziyor

    Samsung’un büyük umutlarla tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra hakkında yapılan bazı anket çalışmaları, bu telefonun beklenen ilgiyi göremeyebileceğini gösterdi.

    Anketler Galaxy S25 Ultra için karamsar bir tablo çiziyor Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi, ön sipariş döneminin sonuna gelirken ilk sahipleriyle buluşmaya başladı. Ancak, bu yılki modellerin önceki nesillere kıyasla yeterince yenilik sunmadığı yönündeki algı, Samsung’un yılın başında güçlü bir satış performansı sergileyip sergilemeyeceği konusunda bazı soru işaretleri yaratıyor.

    Yapılan anketler ve kullanıcı yorumları, Galaxy S25 Ultra’nın beklenen ilgiyi görmeyebileceğini gösteriyor. Geçen yılın en çok tercih edilen modeli olan S24 Ultra, selefi S23 Ultra’yı da geride bırakarak büyük bir başarı elde etmişti. Ancak, S25 Ultra için durum biraz farklı. Kullanıcıların büyük bir kısmı, bu modelin önemli bir yenilik sunmadığını düşünüyor ve fiyat-performans dengesi konusunda tereddüt yaşıyor. Özellikle rakip firmaların aynı fiyat aralığında daha cazip alternatifler sunduğu yönündeki yorumlar dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, Samsung’un Android 15 güncellemelerini rakiplerine kıyasla daha yavaş sunması, marka için olumsuz bir faktör olarak değerlendiriliyor.

    Serinin en az ilgi gören modeli olması beklenen Galaxy S25+ için de beklentiler düşük. Genellikle orta segment ile üst segment arasında kalan Plus modelleri, geçmişte de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edememişti. Buna ek olarak, Samsung’un birkaç ay içinde Galaxy S25 Edge modelini tanıtması bekleniyor. Ancak, bu yeni modelin de S25+ için ciddi bir rakip oluşturmayacağı görüşü hâkim. Edge modelinin detayları henüz tam olarak açıklanmış olmasa da, piyasada büyük bir etki yaratması şimdilik pek olası görünmüyor.

    Bu yılın asıl sürprizi ise standart Galaxy S25 modeli olabilir. Kullanıcılar, amiral gemisi özelliklerini daha uygun bir fiyatla sunan bu modeli Ultra’dan daha cazip buluyor. Önceki yılların satış rakamlarına bakıldığında, S24 Ultra’nın 15.8 milyon, standart S24’ün ise 12.1 milyon adet sevk edildiği görülmüştü. Benzer bir eğilim S23 serisinde de yaşanmıştı. Ancak, 2025 yılı bu dengeyi değiştirebilir ve standart modelin ilk kez Ultra’yı geride bıraktığı bir yıl olabilir.

    Samsung’un yeni serisiyle nasıl bir satış performansı göstereceği merak konusu. Kullanıcıların beklentileri ve piyasa koşulları, bu yılın kazananının kim olacağını belirleyecek. İlk satış rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, amiral gemisi telefonlar arasındaki bu yeni trendin netleşmesi bekleniyor.

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    Samsung Galaxy S25 Ultra, Teknoloji Haberleri ve Mobil Teknolojiler
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