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    Mikroplastik tehlikesi büyüyor: Antarktika’da da tespit edildi

    Yeni bir araştırma, her geçen gün artan mikroplastik tehlikesinin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Dünyanın en izole yerlerinden olan Antarktika’da mikroplastikler tespit edildi.
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    Antarktika'da da mikroplastikler tespit edildi
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    Hücrelere ve doğal çevreye verebileceği hasarların oldukça büyük olduğu mikroplastik tehlikesi, gün geçtikçe daha da büyüyor. Son zamanlarda insan kanında bile bulunan mikroplastikler, Antarktika’da da keşfedildi.

     Antarktika’da bile mikroplastik varlığı tespit edildi

    The Cryosphere dergisinde yayınlanan yeni araştırma, herkesi korkutacak cinsten. University of Canterbury tarafından yapılan araştırma, Antarktika’da mikroplastiklerin varlığını gösteriyor. Araştırma, yeni yayınlansa da veriler 2019 yılında toplanmış ve oldukça korkutucu. Antarktika’nın Ross Adası’nda 19 farklı bölgede toplanan veriler, her bölgede mikroplastiklerin varlığını gösteriyor. University of Canterbury’den Alex Aves, “İnanılmaz derecede üzücü ama taze Antarktika karında bile mikroplastik bulmak, dünyanın en uzak bölgelerinde bile plastik kirliliğinin boyutunu gözler önüne seriyor” dedi.

    Antarktika'da da mikroplastikler tespit edildi
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    Araştırmaya göre ortalama bir litre eritilmiş kar, 29 adet mikrolastik parçacığı içeriyor. Bu da Antartika karındaki mikroplastik oraanını çevredeki deniz ve deniz buzlarından fazla yapıyor. Araştırma genelinde toplam 13 farklı mikroplastik parçacığı bulunmuş ancak en çok görülen mikroplastik türünün kıyafetlerde ve plastik şişelerde kullanılan polyethylene terepthalate (PET) olduğu belirtildi. Araştırmacılara göre, mikroplastiklerin hava yoluyla Antarktika’ya binlerce kilometre yol kat etmesi veya Antarktika’daki küçük insan varlığının bir sonucu olarak ortaya çıkması “eşit derecede muhtemel”. Bu araştırma, mikroplastik kirliliğinin ne kadar yaygın ve korkutucu olabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.

    Kaynakça https://tc.copernicus.org/articles/16/2127/2022/ https://www.tweaktown.com/news/86741/microplastics-have-been-detected-in-antarctic-snow-for-the-first-time/index.html
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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 2 gün önce

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