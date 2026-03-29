Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Antimadde ilk kez kamyonla taşındı: Üretimi neredeyse imkansız, maliyeti akıl almaz

    CERN, tarihte ilk kez antimaddeyi kamyonla taşıdı. 92 antiprotonluk bu deney, maddenin en gizemli karşıtını farklı laboratuvarlara ulaştırmanın ve daha hassas ölçümlerin önünü açacak.

    Dünyanın en pahalı ve en dengesiz maddelerinden biri olarak kabul edilen antimadde, bilim tarihinde bir ilke imza atılarak ilk kez bir kamyonla taşındı. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bünyesinde gerçekleştirilen bu deney, yalnızca birkaç kilometrelik bir mesafeyi kapsasa da bilim insanları için uzun vadeli araştırmaların önünü açabilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

    İsviçre’nin Cenevre kenti yakınlarında gerçekleştirilen deneyde, antimadde yaklaşık 8 kilometre boyunca özel bir taşıma sistemiyle kamyon üzerinde taşındı. Bu, insanlık tarihinde antimaddenin kontrollü şekilde bir araçla taşındığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

    Projede yer alan fizikçi Stefan Ulmer, “Bu, insanlığın daha önce hiç yapmadığı bir şey; tarihi bir olay” diyerek gelişmenin önemini vurguladı.

    Antimadde neden bu kadar önemli?

    Antimadde, bildiğimiz maddenin zıt özelliklere sahip karşılığı olarak tanımlanıyor. Örneğin, pozitif yüklü bir protonun karşılığı, negatif yüklü bir antiproton olarak biliniyor. Bu iki parçacık karşılaştığında ise birbirlerini yok ediyor ve büyük miktarda enerji açığa çıkarıyor.

    Bilim insanlarının antimaddeye duyduğu ilginin temelinde ise evrenin oluşumuna dair büyük bir gizem yatıyor. Fizik yasalarına göre Büyük Patlama’nın yaklaşık 13,8 milyar yıl önce eşit miktarda madde ve antimadde üretmiş olması gerekiyor. Ancak bugün evrende gözlemlenen gerçeklik, maddenin açık ara baskın olduğunu gösteriyor. Bu durum, bilim dünyasında hale çözülememiş temel sorulardan biri olmayı sürdürüyor. Çünkü tespit edilemeyen antimaddenin nereye gittiği bir muamma.

    1 gram antimadde trilyonlarca dolar değerinde

    CERN, günümüzde kullanılabilir miktarda antimadde üretebilen ve depolayabilen tek merkez konumunda bulunuyor. Ancak üretim süreci son derece zor ve maliyetli. Öyle ki, sadece 1 gram antimadde üretmenin maliyetinin trilyonlarca doları bulduğu ifade ediliyor. Üstelik bu miktarda antimaddenin yok olması durumunda ortaya çıkacak enerji, bir nükleer bombaya eşdeğer seviyede.

    Daha çarpıcı olan ise üretim süresi. CERN’in mevcut kapasitesiyle 1 gram antimadde üretmek, evrenin yaşının yaklaşık 10 katı kadar zaman gerektiriyor.

    Tek zorluk üretmek de değil, antimaddenin taşınması da başlı başına büyük bir süreç. Bilim insanları, bu süreci yürütebilmek için son derece gelişmiş bir sistem geliştirdi. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki bu özel cihaz, antimaddeyi dış ortamla temas ettirmeden koruyabiliyor.

    Sistem, parçacıkları güçlü manyetik alanlar içinde askıda tutuyor ve yaklaşık -268°C sıcaklığa kadar soğutulmuş bir yapı içinde muhafaza ediyor. Ayrıca parçacıklar, bir vakum odasında tutuluyor ve böylece en küçük bir temasın bile önüne geçiliyor.

    Sadece 92 antiproton taşındı

    Deney kapsamında taşınan antimadde miktarı da oldukça sınırlı. Aktarılanlara göre sadece 92 antiproton taşındı. Bu miktar oldukça düşük ve olası bir aksilik durumunda bile ortaya çıkacak enerjiyi tespit etmek için son derece hassas ve özel cihazlara ihtiyaç duyulurdu.

    Bu deney, antimaddenin taşınabileceğini kanıtlasa da daha uzun mesafeler için hâlâ önemli teknik zorluklar bulunuyor. Almanya’daki Heinrich Heine Üniversitesi’nde yer alan gelişmiş ölçüm cihazları CERN’de yapılamayan yüksek hassasiyetli analizler sunabiliyor. Bilim insanları, antimaddeyi daha sakin bir ortama taşıyarak ölçüm hassasiyetini 10 ila 1.000 kat artırmayı hedefliyor. Bu da özellikle antiprotonların kütlesi gibi temel fiziksel özelliklerin çok daha net şekilde belirlenmesini sağlayabilir.

    Ancak bu iki merkez arasındaki mesafe yaklaşık yaklaşık 700 kilometre. Bilim insanları, bu mesafeyi kat edebilmek için sistemin en az 8 saat boyunca kesintisiz çalışmasını sağlayacak bir enerji çözümü üzerinde çalışıyor. Özellikle manyetik sistemi bu süre boyunca soğuk tutacak jeneratörlerin geliştirilmesi kritik önem taşıyor.

    Kaynakça https://edition.cnn.com/2026/03/27/science/antimatter-transported-first-time-cern https://home.cern/news/press-release/experiments/base-experiment-cern-succeeds-transporting-antimatter
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum