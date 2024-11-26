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    Anlık Bildirim

    4.45 milyar yıllık asteroit, Mars'ın geçmişte yaşanabilir olduğuna işaret ediyor

    Mars'tan dünyamıza gelen yaklaşık 4.45 milyar yaşındaki bir asteroiti inceleyen bilim insanları, Mars'ın geçmişte yaşanabilir bir gezegen olduğuna işaret eden yeni kanıtlara rastladı.
    Mars'ın yaşama elverişli geçmişine yönelik kanıt bulundu Tam Boyutta Gör
    Bugün Kızıl Gezegen olarak bildiğimiz Mars'ın bir zamanlar Dünya'yı andıran, yaşama elverişli bir gezegen olabileceği gerçeği, her geçen gün biraz daha belirgin hâle geliyor. Son yıllarda bilim dünyasında oluşmaya başlayan bu kanıyı destekleyen kanıtlara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Bu kez de 4.45 milyar yıllık bir asteroit, Mars'ın geçmişine dair dikkat çekici bir detayı ortaya çıkardı.

    Curtin Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, Mars'tan dünyamıza gelen, yaklaşık 4.45 milyar yaşındaki bir asteroiti detaylı bir incelemeye soktular. Bilim insanları tarafından Black Beauty, yani Siyah Güzellik olarak adlandırılan bu asteroit üzerinde yapılan çalışma, milyarlarca yıl önce Mars'ta sıcak su kaynakları olduğuna işaret ediyor. Bu da Mars'ın erken döneminde yaşama elverişli bir gezegen olabileceği tezini destekliyor.

    Mars'taki Kabuk Oluşumu Sırasında Aktif Hidrotermal Sistemler Olduğu Düşünülüyor

    Black Beauty'nin içinden alınan zirkon tanelerini mercek altına alan araştırmacılar, bu tanelerin içinde zengin su kaynaklarına işaret eden jeokimyasal kanıtlara rastladıklarını söylüyorlar. Çünkü zirkonun içindeki örgüler; demir, alüminyum, itriyum ve sodyum elementlerinin, 4.45 milyar yıl önce bu zirkon oluşurken orada olduğuna işaret ediyor.

    Araştırmada yer alan isimlerden biri olan Dr. Aaron Cavosie, nano ölçekte, jeokimya metotları kullanarak yaptıkları bu buluşun, Mars'ın geçmişindeki hidrotermal sisteme ve gezegenin erken dönemindeki yaşama elverişli şartlara ışık tuttuğunu söylüyor.

    Cavosie, Mars'ın erken dönemindeki bu hareketliliği Dünya'nın ilk dönemlerine benzetiyor: "Dünya'da yaşamın ortaya çıkmasında hidrotermal sistemler büyük rol oynadı. Şimdi elde ettiğimiz bulgular, Mars'taki kabuk oluşumunun ilk çağları sırasında da suyun, yani yaşama uygun ortamların kilit parçasının var olduğunu gösteriyor."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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