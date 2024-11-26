4.45 milyar yıllık asteroit, Mars'ın geçmişte yaşanabilir olduğuna işaret ediyor

Curtin Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, Mars'tan dünyamıza gelen, yaklaşık 4.45 milyar yaşındaki bir asteroiti detaylı bir incelemeye soktular. Bilim insanları tarafından Black Beauty, yani Siyah Güzellik olarak adlandırılan bu asteroit üzerinde yapılan çalışma, milyarlarca yıl önce Mars'ta sıcak su kaynakları olduğuna işaret ediyor. Bu da Mars'ın erken döneminde yaşama elverişli bir gezegen olabileceği tezini destekliyor.
Mars'taki Kabuk Oluşumu Sırasında Aktif Hidrotermal Sistemler Olduğu Düşünülüyor
Black Beauty'nin içinden alınan zirkon tanelerini mercek altına alan araştırmacılar, bu tanelerin içinde zengin su kaynaklarına işaret eden jeokimyasal kanıtlara rastladıklarını söylüyorlar. Çünkü zirkonun içindeki örgüler; demir, alüminyum, itriyum ve sodyum elementlerinin, 4.45 milyar yıl önce bu zirkon oluşurken orada olduğuna işaret ediyor.
Araştırmada yer alan isimlerden biri olan Dr. Aaron Cavosie, nano ölçekte, jeokimya metotları kullanarak yaptıkları bu buluşun, Mars'ın geçmişindeki hidrotermal sisteme ve gezegenin erken dönemindeki yaşama elverişli şartlara ışık tuttuğunu söylüyor.
Cavosie, Mars'ın erken dönemindeki bu hareketliliği Dünya'nın ilk dönemlerine benzetiyor: "Dünya'da yaşamın ortaya çıkmasında hidrotermal sistemler büyük rol oynadı. Şimdi elde ettiğimiz bulgular, Mars'taki kabuk oluşumunun ilk çağları sırasında da suyun, yani yaşama uygun ortamların kilit parçasının var olduğunu gösteriyor."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.