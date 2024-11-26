4.45 milyar yıllık asteroit, Mars'ın geçmişte yaşanabilir olduğuna işaret ediyor

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Tam Boyutta Gör Bugün Kızıl Gezegen olarak bildiğimiz Mars'ın bir zamanlar Dünya'yı andıran, yaşama elverişli bir gezegen olabileceği gerçeği, her geçen gün biraz daha belirgin hâle geliyor. Son yıllarda bilim dünyasında oluşmaya başlayan bu kanıyı destekleyen kanıtlara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Bu kez de 4.45 milyar yıllık bir asteroit, Mars'ın geçmişine dair dikkat çekici bir detayı ortaya çıkardı.

Curtin Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, Mars'tan dünyamıza gelen, yaklaşık 4.45 milyar yaşındaki bir asteroiti detaylı bir incelemeye soktular. Bilim insanları tarafından Black Beauty, yani Siyah Güzellik olarak adlandırılan bu asteroit üzerinde yapılan çalışma, milyarlarca yıl önce Mars'ta sıcak su kaynakları olduğuna işaret ediyor. Bu da Mars'ın erken döneminde yaşama elverişli bir gezegen olabileceği tezini destekliyor.

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Black Beauty'nin içinden alınan zirkon tanelerini mercek altına alan araştırmacılar, bu tanelerin içinde zengin su kaynaklarına işaret eden jeokimyasal kanıtlara rastladıklarını söylüyorlar. Çünkü zirkonun içindeki örgüler; demir, alüminyum, itriyum ve sodyum elementlerinin, 4.45 milyar yıl önce bu zirkon oluşurken orada olduğuna işaret ediyor.

Araştırmada yer alan isimlerden biri olan Dr. Aaron Cavosie, nano ölçekte, jeokimya metotları kullanarak yaptıkları bu buluşun, Mars'ın geçmişindeki hidrotermal sisteme ve gezegenin erken dönemindeki yaşama elverişli şartlara ışık tuttuğunu söylüyor.

Cavosie, Mars'ın erken dönemindeki bu hareketliliği Dünya'nın ilk dönemlerine benzetiyor: "Dünya'da yaşamın ortaya çıkmasında hidrotermal sistemler büyük rol oynadı. Şimdi elde ettiğimiz bulgular, Mars'taki kabuk oluşumunun ilk çağları sırasında da suyun, yani yaşama uygun ortamların kilit parçasının var olduğunu gösteriyor."

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Mars'ın yaşama elverişli geçmişine yönelik kanıt bulundu