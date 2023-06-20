AnTuTu'da lider değişti! Yeni rekorun sahibi Red Magic 8S Pro

Tam Boyutta Gör ZTE'nin alt markalarından Nubia, yeni amiral gemisi telefonu Red Magic 8S Pro için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda Snapdragon 8+ Gen 2 platformundan güç alacak cihazın, performans testleri internete düşmeye başladı. Red Magic 8 ailesinin son üyesi, performansıyla AnTuTu'da yeni bir rekora attı.

Red Magic 8S Pro AnTuTu rekoru kırdı

Bilmeyenler için Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Bu noktada önemli performans kazanımları sunacak işlemci, ana akım Samsung, Xiaomi, Vivo ve Nubia cihazlara güç verecek. Bugün bu telefonlar arasından Red Magic 8S Pro ise, ilk kez AnTuTu skoru ile canlı olarak görüntülendi.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntüye baktığımızda, Red Magic 8S Pro'nun NX729S_V1A model numarasıyla listelendiğini görüyoruz. Ancak buradaki en önemli nokta AnTuTu puanı. Amiral gemisi telefon, daha önce Vivo X90S'in sahip olduğu rekoru (1.657.772) geride bırakarak 1.704.113 puan elde etti..

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Ayrıca Red Magic 8S Pro, CPU kategorisinde 436 bin 89 puan, GPU kategorisinde 642 bin 666 puan, bellek kategorisinde ise 318 bin 418 puan aldı. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bu skorun mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2'den büyük oranda daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bir önceki rekorun sahibi Vivo X90S'in MediaTek Dimensity 9200+ yonga setinden güç aldığını hatırlatalım.

Dolayısıyla, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 ve Dimensity 9200+ arasında sıkı bir rekabet yaşanacak diyebiliriz. Niketim iki işlemcinin arasındaki puan farkı yalnızca 50.000 civarında.

Red Magic 8S Pro neler sunacak?

Red Magic 8S Pro'nun nihai özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak sızıntı kaynağı, cihazın 170W kablolu şarj, aktif soğutma sistemi ve çeşitli performans optimizasyonları gibi dikkate değer özellikler sunacağını söylüyor. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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AnTuTu'da lider değişti! Yeni rekorun sahibi Red Magic 8S Pro