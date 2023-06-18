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    Realme 11 Pro+ satış rekoru kırdı: Şirket tarihinde ilk

    Realme'nin yeni orta seviye telefonu Realme 11 Pro+ , satışa sunulduğu ilk günde büyük ilgi gördü. Telefon, Hindistan'daki ilk satışında yeni bir rekora imza attı. 
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    Realme 11 Pro+ satış rekoru kırdı: Şirket tarihinde ilk Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Mayıs ayında Realme, yeni telefonları Realme 11 Pro ve 11 Pro Plus'ı duyurdu. Ailenin tepe modeli Realme 11 Pro+ ise, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Bu bağlamda küresel pazarda satışa çıkmaya hazırlanan Realme 11 Pro+, Hindistan'daki ilk satışında yeni bir rekora imza attı. İşte detaylar.

    Realme 11 Pro+ satış rekoru kırdı

    Bildirilenlere göre 15 Haziran tarihinde Hindistan'da satışa sunulan Realme 11 Pro+, flipkart, çevrimiçi mağazalar ve üçüncü taraf perakende mağazalarında yeni bir rekora imza attı. Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan marka ise, Realme 11 Pro Plus'ın ilk satışta 60.000'den fazla satmayı başardığını açıkladı. Ayrıca Realme, bu rekorun Flipkart'ın 244 ila 366 dolar fiyat segmentinde de geçerli olduğunu belirtiyor. 

    Realme 11 Pro+ satış rekoru kırdı: Şirket tarihinde ilk Tam Boyutta Gör
    Realme 11 Pro+ modelinin Hindistan'ın ardından küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor. Peki 330 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Realme 11 Pro+ neler sunuyor? Gelin özelliklerine kısaca göz atalım. 

    Realme 11 Pro+ özellikleri

    Realme 11 Pro+, ön tarafta 1080x2412 pixel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Bu ekrana ise kaputun altında MediaTek Dimensity 7050 platformu eşlik ediyor. 6nm teknolojisiyle üretilen bu işlemci, 2 adet 2.6GHz ARM Cortex A78 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex A55 olmak üzere sekiz çekirdekli bir konfigürasyona sahip. Grafik birimi tarafında ise gücünü Mali G68 MC4'ten alıyor. 

    Kutusundan 8/12 GB RAM ve 256 GB/512 GB/1 TB depolama seçenekleri ile çıkan Realme 11 Pro+, arka bölümde 200MP birincil, 8MP geniş ve 2MP makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kamera kurulumu ile destekleniyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP kamera konumlandırılmış. Cihazın diğer özellikleri arasında, 100W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ve Bluetooth 5.2 yer alıyor.

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