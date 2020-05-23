Antutu, Huawei Enjoy Z 5G için Dimensity 800 işlemcisini doğruladı

Huawei'nin en ucuz 5G telefonu olması beklenen Huawei Enjoy Z 5G, 24 Mayıs'ta tanıtılacak. DVCAN00 model numarasıyla Antutu'da görülen telefonun teknik detaylarından bazıları açığa çıkmış oldu.

Huawei Enjoy Z 5G, Antutu'da CPU için 101812, GPU için 90692, MEM için 69703, UX testi için 54121 puanlarını elde etti. Telefonun Antutu'da toplam 316328 puanı var.

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MediaTek Dimensity 800 yonga seti ile gelecek

Huawei Enjoy Z 5G'nin Antutu raporları, telefonun MediaTek Dimensity 800 ile geleceğini gösteriyor. MediaTek Dimensity 800 mimarisi, 2GHz'e kadar çalışan dört büyük Arm Cortex-A76 çekirdeği ve 2GHz'e kadar çalışan dört adet enerji tasarruflu Arm Cortex-A55 çekirdeği içerir.

AnTuTu ayrıca Huawei Enjoy Z 5G'nin ekranının 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüğü desteklediğini de ortaya koydu.

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Telefon damla çentikli 16 megapiksel ön kameraya sahip. AnTuTu, telefonun arkasında 48 megapiksel birincil lens olduğunu ortaya koyuyor. Önceki bir raporda 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi olduğu iddia ediliyordu.

Huawei Enjoy Z, 6 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama gibi varyantlarda gelecek . Renk çeşitleri Midnight Black, Sakura Pink ve Dark Blue'dur. Fiyatlandırma hakkında bir bilgi yok.

https://www.gsmarena.com/huawei_enjoy_z_appears_in_antutu_benchmark-news-43361.php

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