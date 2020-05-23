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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram'a Messenger Rooms entegrasyonu geldi

    WhatsApp beta sürümünden sonra Instagram da Messenger Rooms ile entegre edildi. Kullanıcılar, uygulama üzerinden istediği kişileri görüntülü sohbete çağırabilecek.
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Instagram'a Messenger Rooms entegrasyonu geldi
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    Facebook, hızlı büyüyen Zoom video konferans hizmetine karşı koymak amacıyla geçen ay Messenger Rooms'u açıklamıştı. Şimdi ise Instagram, Messenger Rooms oluşturma ve arkadaşlarınızı doğrudan uygulamadan sohbete katılmaya davet etme olanağı sunuyor. Messenger Rooms entegrasyonu, kullanıcıların en fazla 50 katılımcının katılabileceği özel görüntülü sohbet odaları oluşturmasına olanak tanır. Facebook hesabı olmayanlar bile sohbete katılabilir.

    Twitter hesabından attığı bir tweetle Instagram; “ Bugünden itibaren Instagram'da Messenger Rooms'u oluşturabilir ve herkesi katılmaya davet edebilirsiniz.” dedi.

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    Instagram üzerinden Messenger Rooms

    Messenger Rooms , mantıksal olarak Messenger'da barındırılıyor, bu nedenle Instagram'da bir oda oluşturabilirken, görüntülü sohbete katılmak için yine de Messenger'a geçmeniz gerekecek. Facebook hesabı olmayanlar da dahil olmak üzere 50'ye kadar kişi katılabilir. Ayrıca, daha fazla kişinin konuşmaya girmesini istemediğinizde odayı kilitleyebilirsiniz.

     

    Instagram tarafından paylaşılan bir video, yeni özelliği kullanma adımlarını gösterir;

    • Instagram'ı açın ve sağ üstteki Direct simgesine dokunun.
    • Sağ üst köşedeki kamera simgesine dokunun.
    • Ekranın üst kısmındaki 'Bir Oda Oluştur' başlığına dokunun.
    • Ekranın altındaki mavi renkteki 'Oda Yarat' ı seçin.
    • Odanıza davet etmek istediğiniz tüm kişileri seçin, adlarının yanında mavi bir onay işareti ile vurgulayın.
    • Ekranın altındaki 'Gönder'e basın.
    • Daha sonra sizi Instagram'dan ve Facebook Messenger'a yönlendirecek 'Odaya Katıl' seçimini yapabilirsiniz. (Odayı bu aşamada da paylaşabilirsiniz)

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    Entegrasyon sunulmaya başlanmış olsa da tüm cihazlarda kullanıma başlanması birkaç gün alabilir.

    Messenger Rooms entegrasyonu da WhatsApp'a geliyor ve WhatsApp beta sürümlerinde de görüldüğü bildiriliyor. 



    https://9to5mac.com/2020/05/21/instagram-group-video-chat-how-to-messenger-rooms/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 1 sa.
    her yanımız facebook oldu, kaçış yok galiba yakında edevlet de çıkabilir😃
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