AnTuTu rekortmeni MediaTek Dimensity 9400+ çıkış tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör MediaTek'in Dimensity portföyündeki en yeni amiral gemisi mobil işlemcisi olan Dimensity 9400+ modelini duyurmaya hazırlanıyor ve geri sayım resmen başladı. Son olarak şirket, 11 Nisan'da gerçekleştireceği Dimensity Developer Conference etkinliğinde, yeni nesil bir 5G yapay zeka (AI) çipini tanıtacağını açıkladı.

Dimensity 9400+ Nisan'da Geliyor

Kaçıranlar için daha önceki sızıntılar, Dimensity 9400+ modelinin Mart 2025'te tanıtılabileceğini öne sürmüştü. Ancak yeni bilgilere göre lansman tarihi 11 Nisan olarak kesinleşti. Ayrıca Dimensity 9400+ işlemcisini kullanan ilk akıllı telefonların Nisan ayı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sızdırılan bilgilere göre, Oppo Find X8S ve Vivo X200S bu çipten güç alacak ilk modeller arasında yer alacak.

Dimensity 9400+ modeli, geçen yıl tanıtılan Dimensity 9400 ile benzer bir mimariye sahip olacak. İşlemcinin en dikkat çekici farkı, Cortex-X925 süper çekirdeğinin saat hızının 3.62 GHz'den 3.7 GHz'e yükseltilmesi. Performans açısından büyük bir sıçrama olmasa da, tanıtımda başka yeniliklerin de tanıtıldığını görebiliriz.

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Dimensity 9400+, önceki modellerde olduğu gibi "tüm performans çekirdeği" yapılandırmasını sürdürüyor ve verimlilik çekirdeklerine yer vermiyor. Bu tasarım, işlemcinin yüksek performans sunmasını sağlarken enerji tüketimi konusunda nasıl bir optimizasyon sunacağı merak konusu.

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