Tam Boyutta Gör Yakın tarihte tanıtılan ve performansıyla sıkça gündeme gelen OnePlus 12, bildiğiniz gibi küresel yolculuğa hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Çinli dev, OnePlus 12'nin dünya çapında tanıtılacağı tarihe nihayet açıklık getirdi. AnTuTu rekortmeni 2024'ün başında geliyor.

OnePlus 12, 23 Ocak'ta globale geliyor

Geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımda OnePlus, OnePlus 12'nin 23 Ocak tarihinde küresel pazara adım atacağınıduyurdu. Gönderide açıkça OnePlus 12'den bahsedilmiyor ancak sağ bölümde akıllı telefona yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca teaser sayfası, orta seviye OnePlus 12R'nin de yeni etkinliğe eşlik edeceğini söylüyor.

Hatırlayacak olursak OnePlus 12, Çin'de önemli bir başarıya imza atmış ve en hızlı satan ikinci Snapdragon 8 Gen 3'lü telefon olduğu belirtilmişti. Hatta OnePlus, yalnızca 5 dakikada Xiaomi 14 Pro'nun günlük satış hacminin yüzde 61'ine ulaştığını duyurdu.

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OnePlus 12 neler sunuyor?

Hatırlayacak olursak OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 6,7 inç 120Hz LTPO OLED ekran ve 100W kablolu 50W kablosuz şarj sunan 5.400 mAh pil paketi ile tanıtıldı. Cihazın diğer özellikleri arasında 50MP ana (LYT-808), 48MP ultra geniş (IMX581) ve 64MP 3x periskop kamera, 32MP selfie kamerası, Bluetooth 5.4 ve ekran içi parmak izi sensörü yer alıyor.

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AnTuTu rekortmeni OnePlus 12 globale geliyor: İşte tarihi