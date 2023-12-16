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    Anlık Bildirim

    AnTuTu rekortmeni OnePlus 12 globale geliyor: İşte tarihi

    OnePlus'ın amiral gemisi telefon OnePlus 12'nin küresel tanıtım tarihi resmen açıklandı. AnTuTu rekortmeni 2024'ün başında globale geliyor. İşte detaylar...    
    AnTuTu rekortmeni OnePlus 12 globale geliyor: İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte tanıtılan ve performansıyla sıkça gündeme gelen OnePlus 12, bildiğiniz gibi küresel yolculuğa hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Çinli dev, OnePlus 12'nin dünya çapında tanıtılacağı tarihe nihayet açıklık getirdi. AnTuTu rekortmeni 2024'ün başında geliyor.

    OnePlus 12, 23 Ocak'ta globale geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımda OnePlus, OnePlus 12'nin 23 Ocak tarihinde küresel pazara adım atacağınıduyurdu. Gönderide açıkça OnePlus 12'den bahsedilmiyor ancak sağ bölümde akıllı telefona yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca teaser sayfası, orta seviye OnePlus 12R'nin de yeni etkinliğe eşlik edeceğini söylüyor.

    Hatırlayacak olursak OnePlus 12, Çin'de önemli bir başarıya imza atmış ve en hızlı satan ikinci Snapdragon 8 Gen 3'lü telefon olduğu belirtilmişti. Hatta OnePlus, yalnızca 5 dakikada Xiaomi 14 Pro'nun günlük satış hacminin yüzde 61'ine ulaştığını duyurdu. 

    OnePlus 12 neler sunuyor?

    Hatırlayacak olursak OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 6,7 inç 120Hz LTPO OLED ekran ve 100W kablolu 50W kablosuz şarj sunan 5.400 mAh pil paketi ile tanıtıldı. Cihazın diğer özellikleri arasında 50MP ana (LYT-808), 48MP ultra geniş (IMX581) ve 64MP 3x periskop kamera32MP selfie kamerasıBluetooth 5.4 ve ekran içi parmak izi sensörü yer alıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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