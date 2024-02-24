OnePlus 12 sağlamlık testinde: Serinin en dayanıklı modeli

OnePlus 12 sağlamlık testinde
Çizilme testlerinden başlayacak olursak, ekranı Gorilla Glass Victus 2 ile korunan OnePlus 12, dayanıklılığını korumayı başarıyor. Cihazın dış ekranında oluşan çizikler Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede görünür hale gelirken, daha derin çizikler 7. seviyede ortaya çıkıyor. Ancak çerçeve ve tuşların kolay bir hasar aldığını söylemek doğru olur.
Kaçıranlar için JerryRigEverything'in daha önceki videolarında OnePlus 10 Pro ve OnePlus 10T'nin yapısal bütünlüğünü kolay bir şekilde kaybettiğini, hatta ikiye ayrıldığını görmüştük. OnePlus 12 ise, hafif bir esneklik olsa da, bu testlerden sağlam bir şekilde çıkmayı başarıyor. Dolayısıyla serinin en dayanıklı modellerinden biri konumunda diyebiliriz.
OnePlus 12 özellikleri
OnePlus 12, 120 Hz’lik yenileme hızına sahip 6,82 inçlik 2K çözünürlükte LTPO OLED ekranla tanıtıldı. Ayrıca bu panelin normal kullanımda 1.600 nit, maksimum 4.500 nit parlaklığa ulaşabildiğini belirtelim. Amiral gemisi telefon, beklendiği üzere Qualcomm’un bu sene tanıttığı Snapdragon 8 Gen 3 ile çıkış yaptı. Bu işlemciye ise 12/16 GB'lık RAM seçenekleri eşlik ediyor.
Telefonun arka bölümünde Hasselblad imzalı üçlü kamera kurulumu mevcut. Bunlar 50 MP ana, 48 MP ultra geniş ve 3x optik zoom sunan 64 MP telefoto kameradan oluşuyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP sensör bulunuyor. OnePlus 12, kutusundan 100W kablo, 50W kablosuz ve 10W ters şarj sunan 5.400mAh pil paketi ile geliyor. Kutusunda ise Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile çıkıyor. Fiyatı ve tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.