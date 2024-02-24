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    OnePlus 12 sağlamlık testinde: Serinin en dayanıklı modeli

    Amiral gemisi OnePlus 12, JerryRigEverthing tarafından dayanıklılık testine sokuldu. Peki bükülme, çizilme ve su sıçramalarına karşı test edilen OnePlus 12 neler sunuyor? işte video
    OnePlus 12 sağlamlık testinde: Serinin en dayanıklı modeli Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon ve cihazlara uyguladığı zorlu sağlamlık testleri ile bilinen JerryRigEverything'in yeni konuğu OnePlus 12 oldu. Peki çizilme, bükülme ve su sıçralamalarına karşı OnePlus 12 neler sunuyor? Gelin videoya hep birlikte göz atalım.

    OnePlus 12 sağlamlık testinde

    Çizilme testlerinden başlayacak olursak, ekranı Gorilla Glass Victus 2 ile korunan OnePlus 12, dayanıklılığını korumayı başarıyor. Cihazın dış ekranında oluşan çizikler Mohs sertlik ölçeğinde 6. seviyede görünür hale gelirken, daha derin çizikler 7. seviyede ortaya çıkıyor. Ancak çerçeve ve tuşların kolay bir hasar aldığını söylemek doğru olur.

    OnePlus 12 sağlamlık testinde: Serinin en dayanıklı modeli Tam Boyutta Gör
    OnePlus 12'nin periskop kamera, kablosuz şarj, ıslak elle kullanım için aqua touch teknolojisi dahil olmak üzere önemli yenilikler sunduğunu hatırlatalım. Video ise OnePlus 12, iPhone 15 Pro ve Galaxy S24 Ultra, su sıçramalarına karşı birbirleri ile karşılaştırılıyor. Bu konuda OnePlus 12 ve Galaxy S24 Ultra'nın yakın bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Ancak iPhone 15 Pro, ıslak dokunma testinde kullanılamaz hale geliyor.

    Kaçıranlar için JerryRigEverything'in daha önceki videolarında OnePlus 10 Pro ve OnePlus 10T'nin yapısal bütünlüğünü kolay bir şekilde kaybettiğini, hatta ikiye ayrıldığını görmüştük. OnePlus 12 ise, hafif bir esneklik olsa da, bu testlerden sağlam bir şekilde çıkmayı başarıyor. Dolayısıyla serinin en dayanıklı modellerinden biri konumunda diyebiliriz.

    OnePlus 12 özellikleri

    OnePlus 12, 120 Hz’lik yenileme hızına sahip 6,82 inçlik 2K çözünürlükte LTPO OLED ekranla tanıtıldı. Ayrıca bu panelin normal kullanımda 1.600 nit, maksimum 4.500 nit parlaklığa ulaşabildiğini belirtelim. Amiral gemisi telefon, beklendiği üzere Qualcomm’un bu sene tanıttığı Snapdragon 8 Gen 3 ile çıkış yaptı. Bu işlemciye ise 12/16 GB'lık RAM seçenekleri eşlik ediyor.

    Telefonun arka bölümünde Hasselblad imzalı üçlü kamera kurulumu mevcut. Bunlar 50 MP ana, 48 MP ultra geniş ve 3x optik zoom sunan 64 MP telefoto kameradan oluşuyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP sensör bulunuyor. OnePlus 12, kutusundan 100W kablo, 50W kablosuz ve 10W ters şarj sunan 5.400mAh pil paketi ile geliyor. Kutusunda ise Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile çıkıyor. Fiyatı ve tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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