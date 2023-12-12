OnePlus 12 satış rekoru kırdı: En hızlı satan ikinci amiral gemisi

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi adından sıkça bahsettiğimiz OnePlus 12 modeli nihayet tanıtıldı ve hem fiyatı hem de performansıyla ses getirmeyi başarmıştı. Çin'den gelen yeni bilgiler ise bu başarıyı doğrular nitelikte. OnePlus 12, yeni bir satış rekoruna imza attı.

OnePlus 12 rekor kırdı

Aktarıldığı kadarıyla 5 Aralık tarihinde Çin'de satışa çıkan OnePlus 12, büyük bir ilgi ile karşılandı. Paylaştığı teaser görüntüsünde ise OnePlus, OnePlus 12'nin en hızlı satan ikinci Snapdragon 8 Gen 3'lü telefon olduğunu duyurdu. Hatta Çinli dev, yalnızca 5 dakikada Xiaomi 14 Pro'nun günlük satış hacminin yüzde 61'ine ulaştığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının miktarı henüz açıklanmadı. Ancak pazara iddialı bir giriş yaptığını söylemek doğru olur. Kaçıranlar için OnePlus'ın en güçlü amiral gemisi telefonu olan OnePlus 12, yakın tarihte kaydedilen 2.3 milyonluk AnTuTu skoru ile performans rekoru kırmıştı.

OnePlus 12 neler sunuyor?

Hatırlayacak olursak OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 6,7 inç 120Hz LTPO OLED ekran ve 100W kablolu 50W kablosuz şarj sunan 5.400 mAh pil paketi ile tanıtıldı. Cihazın diğer özellikleri arasında 50MP ana (LYT-808), 48MP ultra geniş (IMX581) ve 64MP 3x periskop kamera, 32MP selfie kamerası, Bluetooth 5.4 ve ekran içi parmak izi sensörü yer alıyor.

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OnePlus 12 satış rekoru kırdı: En hızlı satanlarda ikinci