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    OnePlus 12 satış rekoru kırdı: En hızlı satan ikinci amiral gemisi

    OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 12, kendi anavatanında satış rekoru kırdı. Yeni amiral gemisi, Snapdragon 8 Gen 3 özelinde en hızlı satan ikinci telefon oldu
    OnePlus 12 satış rekoru kırdı: En hızlı satanlarda ikinci Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi adından sıkça bahsettiğimiz OnePlus 12 modeli nihayet tanıtıldı ve hem fiyatı hem de performansıyla ses getirmeyi başarmıştı. Çin'den gelen yeni bilgiler ise bu başarıyı doğrular nitelikte. OnePlus 12, yeni bir satış rekoruna imza attı.

    OnePlus 12 rekor kırdı

    Aktarıldığı kadarıyla 5 Aralık tarihinde Çin'de satışa çıkan OnePlus 12, büyük bir ilgi ile karşılandı. Paylaştığı teaser görüntüsünde ise OnePlus, OnePlus 12'nin en hızlı satan ikinci Snapdragon 8 Gen 3'lü telefon olduğunu duyurdu. Hatta Çinli dev, yalnızca 5 dakikada Xiaomi 14 Pro'nun günlük satış hacminin yüzde 61'ine ulaştığını söylüyor. 

    OnePlus 12 satış rekoru kırdı: En hızlı satanlarda ikinci Tam Boyutta Gör
    Bu arada toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının miktarı henüz açıklanmadı. Ancak pazara iddialı bir giriş yaptığını söylemek doğru olur. Kaçıranlar için OnePlus'ın en güçlü amiral gemisi telefonu olan OnePlus 12, yakın tarihte kaydedilen 2.3 milyonluk AnTuTu skoru ile performans rekoru kırmıştı.

    OnePlus 12 neler sunuyor?

    Hatırlayacak olursak OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 6,7 inç 120Hz LTPO OLED ekran ve 100W kablolu 50W kablosuz şarj sunan 5.400 mAh pil paketi ile tanıtıldı. Cihazın diğer özellikleri arasında 50MP ana (LYT-808), 48MP ultra geniş (IMX581) ve 64MP 3x periskop kamera, 32MP selfie kamerası, Bluetooth 5.4 ve ekran içi parmak izi sensörü yer alıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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