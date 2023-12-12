OnePlus 12 satış rekoru kırdı: En hızlı satan ikinci amiral gemisi

OnePlus 12 rekor kırdı
Aktarıldığı kadarıyla 5 Aralık tarihinde Çin'de satışa çıkan OnePlus 12, büyük bir ilgi ile karşılandı. Paylaştığı teaser görüntüsünde ise OnePlus, OnePlus 12'nin en hızlı satan ikinci Snapdragon 8 Gen 3'lü telefon olduğunu duyurdu. Hatta Çinli dev, yalnızca 5 dakikada Xiaomi 14 Pro'nun günlük satış hacminin yüzde 61'ine ulaştığını söylüyor.
OnePlus 12 neler sunuyor?
Hatırlayacak olursak OnePlus 12, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 6,7 inç 120Hz LTPO OLED ekran ve 100W kablolu 50W kablosuz şarj sunan 5.400 mAh pil paketi ile tanıtıldı. Cihazın diğer özellikleri arasında 50MP ana (LYT-808), 48MP ultra geniş (IMX581) ve 64MP 3x periskop kamera, 32MP selfie kamerası, Bluetooth 5.4 ve ekran içi parmak izi sensörü yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.