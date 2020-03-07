AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı

Android telefonların performansı hakkında bir ön izlenim sağlayan AnTuTu, Şubat 2020 için en performanslı Android telefonlar listesini yayınladı. Ek olarak yeni bir liste daha hazırlayan performans testi firması, orta seviyenin şampiyonlarını da paylaştı.

ROG Phone 2 liderliği

AnTuTu’nun paylaştığı listede en performanslı akıllı telefon, 507.284 puanla ROG Phone 2. Şu an için üretim sıkıntıları yaşasa da Snapdragon 855+ ve özel soğutma sistemiyle ROG Phone 2’nin şampiyonluğu çok da şaşırtıcı değil. İkincilik koltuğunda 494.705 puanla OnePlus 7T bulunuyor. Hemen arkasından ise Realme X2 Pro geliyor. Bu üç telefon da Snapdragon 855+ yonga setinden gücünü alıyor.

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Listenin devamı OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, Samsung Galaxy Note 10+, Redmi K20 Pro, Samsung Galaxy Note 10, Mi 9, Mi 9T Pro şeklinde. Exynos 9825 yonga setli Samsung Galaxy Note 10+ ve Note 10 haricindeki diğer cihazlar Snapdragon 855 ile geliyor. Tabii ki AnTuTu’dan 559,781 puan alabilen Samsung Galaxy S20 Ulta 5G gibi cihazlar henüz listeye dahil edilmiş değil. Dolayısıyla önümüzdeki ay liderliğin değiştiğini görmemiz olası.

Orta seviyede Redmi Note 8 Pro liderliği

Listeyi orta seviye için tekrar şekillendiren AnTuTu, bu noktada liderliği Redmi Note 8 Pro’ya veriyor. İkincilik Samsung Galaxy A71, üçüncülük ise Mi 9T’ye ait. Daha öncesinde sadece en iyi akıllı telefonlar paylaşılırdı. Görünen o ki AnTuTu orta seviye telefonlar için de en performanslılar listesini paylaşmaya her ay devam edecek. Bu liste ise Snapdragon 765G’li telefonların yaygınlaşması ile gelecek ay değişime uğrayacaktır.

https://www.gizchina.com/2020/03/06/antutu-february-chart-has-asus-rog-phone-ii-as-king/

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