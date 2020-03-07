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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı

    AnTuTu her ay düzenli olarak yayınladığı, en performanslı Android telefonlar listesini Şubat ayı için güncelledi. Liderlere ek olarak orta seviyenin de şampiyonları paylaşıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı
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    Android telefonların performansı hakkında bir ön izlenim sağlayan AnTuTu, Şubat 2020 için en performanslı Android telefonlar listesini yayınladı. Ek olarak yeni bir liste daha hazırlayan performans testi firması, orta seviyenin şampiyonlarını da paylaştı.

    ROG Phone 2 liderliği

    AnTuTu’nun paylaştığı listede en performanslı akıllı telefon, 507.284 puanla ROG Phone 2. Şu an için üretim sıkıntıları yaşasa da Snapdragon 855+ ve özel soğutma sistemiyle ROG Phone 2’nin şampiyonluğu çok da şaşırtıcı değil. İkincilik koltuğunda 494.705 puanla OnePlus 7T bulunuyor. Hemen arkasından ise Realme X2 Pro geliyor. Bu üç telefon da Snapdragon 855+ yonga setinden gücünü alıyor.

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    Listenin devamı OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, Samsung Galaxy Note 10+, Redmi K20 Pro, Samsung Galaxy Note 10, Mi 9, Mi 9T Pro şeklinde. Exynos 9825 yonga setli Samsung Galaxy Note 10+ ve Note 10 haricindeki diğer cihazlar Snapdragon 855 ile geliyor. Tabii ki AnTuTu’dan 559,781 puan alabilen Samsung Galaxy S20 Ulta 5G gibi cihazlar henüz listeye dahil edilmiş değil. Dolayısıyla önümüzdeki ay liderliğin değiştiğini görmemiz olası.

    Orta seviyede Redmi Note 8 Pro liderliği

    AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı
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    Listeyi orta seviye için tekrar şekillendiren AnTuTu, bu noktada liderliği Redmi Note 8 Pro’ya veriyor. İkincilik Samsung Galaxy A71, üçüncülük ise Mi 9T’ye ait. Daha öncesinde sadece en iyi akıllı telefonlar paylaşılırdı. Görünen o ki AnTuTu orta seviye telefonlar için de en performanslılar listesini paylaşmaya her ay devam edecek. Bu liste ise Snapdragon 765G’li telefonların yaygınlaşması ile gelecek ay değişime uğrayacaktır.



    https://www.gizchina.com/2020/03/06/antutu-february-chart-has-asus-rog-phone-ii-as-king/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
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    OverClocK1ng (Tuluğ ) 1 hf.
    İstediklerine göre telefon koymuşlar.
    Bende ise bu tablo var:

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    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Bilmediğimden soruyorum, aynı işlemciye sahip iki telefonun bu testte farklı puanlar almasının sebebi nedir?



    SD855'li Mi 9T Pro 443.000 puan alırken, yine SD855'li OnePlus 7 Pro 474.000 puan almış. RAM miktarları da aynı.



    Arada 31.000 puan fark var.
    2 Yanıt Yanıtla
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    vs-fb (Vn S) 1 hf.
    200.000 civarı bir kaç sene için çok çok yeterli, 150.000 lerde benim tel, hiçbir sıkıntı yok kullanımda. Fazlası tüketim çılgınlığı.
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    V4LKyR 1 hf.
    Sağol AnTuTu.
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Snapdragon liderligi ile artik cok klise olmaya basladi :/ Android te hep birinciler ustunler vizyonerligi iceriklerinden de paket olarak gormekteyiz ...
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    BekirTemel (Bekir ) 1 hf.
    k20 pro ve one plus 7t iyidir
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