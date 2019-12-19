AnTuTu'ya göre en güçlü orta sınıf telefon: Redmi Note 8 Pro

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AnTuTu kriterlerine göre şu anda piyasadaki en yüksek performanslı orta sınıf akıllı telefon Redmi Note 8 Pro. Cihaz benchmark testlerinde 283.092 puan elde etmeyi başardı.

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İkinci sırada 260.650 puanla OPPO Reno 2 yer alıyor. Üçüncülük koltuğunda ise Xiaomi'nin bir başka telefonu olan Mi 9T var. Cihaz testlerde 251.491 puan elde etti.

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Oyunlarda Snapdragon 730/730G fark yaratıyor

İlk altıda Samsung Galaxy A80, Xiaomi Mi 9 SE ve Realme XT modelleri de bulunuyor. Akıllı telefonlar AnTuTu performans testlerinde sırasıyla 244.168, 220.316 ve 217.845 puan aldı.

Bununla birlikte oyunlarda Oppo Reno 2, Mi 9T ve Galaxy A80'de kullanılan Snapdragon 730/730G yonga setlerinin Redmi Note 8 Pro'daki MediaTek Helio G90T'den çok daha iyi olduğunu belirtmek gerek.

AnTuTu'ya göre en iyi performans gösteren orta sınıf telefonlar:

Redmi Note 8 Pro - 283.092 puan Oppo Reno 2 - 260.650 puan Xiaomi Mi 9T - 251.491 puan Samsung Galaxy A80 - 244.168 puan Xiaomi Mi 9 SE - 220.316 puan Realme XT - 217.845 puan