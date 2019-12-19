Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HMD Global, 28 dolarlık tuşlu telefonunu piyasaya sürdü: Nokia 150

    Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global, yeni cep telefonunu piyasaya sürdü. Nokia 150'nin yenilenmiş versiyonu 28 dolarlık fiyat etiketiyle ve bir ay dayanan şarjıyla dikkat çekiyor.
    2 sa.
    774
    35
    2
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    HMD Global, 28 dolarlık tuşlu telefonunu piyasaya sürdü: Nokia 150
    Tam Boyutta Gör

    HMD Global, cep telefonunu temel amacına uygun olarak kullanan müşterileri için, Nokia 150'nin yenilenmiş bir versiyonunu, yine aynı isimle satışa sunduğunu duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Apple yılan hikayesine dönen kablosuz şarj standından vazgeçmiş değil"

    31 gün bekleme süresi var

    Yenilenmiş Nokia 150, 320 x 240 piksel çözünürlüğe sahip 2,4 inç ekran ile geliyor. Ayrıca, LED flaşı olan bir VGA kamera ile donatılmış. Telefonun 3.5 mm kulaklık jakı, FM radyo, MP3 müzik desteği ve microSD kart yuvası gibi özellikleri de mevcut. 1020 mAh batarya kapasitesiyle gelen cihazın, 31 günlük uzunca bir bekleme süresi olduğu belirtiliyor.

    HMD Global, 28 dolarlık tuşlu telefonunu piyasaya sürdü: Nokia 150
    Tam Boyutta Gör

    Nokia 150'nin ön panelinde bir selfie kamerası ve QWERTY klavyeye yer verilmemiş. Bunun yerine cihazda, eskiden kullanılan ve klasik haline gelmiş standart tuş takımı yer alıyor. Polikarbonat gövdesine ek olarak, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulan Nokia 150'nin fiyatı ise 28 dolar olarak açıklandı. Nokia Series 30+ işletim sistemi çalıştıran telefonun, Çin dışındaki ülkelere dağıtılıp dağıtılmayacağı ise henüz bilinmiyor.



    https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-150 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    inifiesta 1 sa.
    Nokia Series 30+ mı? Bunlarda KaiOS yok muydu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fenomenon 2 sa.
    28 dolar bizde min 280 lira + kdv + ötv + mtv + anten vergisi + tuş vergisi derken olur sana 480 lira.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. AnTuTu'ya göre en güçlü orta sınıf telefon: Redmi Note 8 Pro 30 dk. Baidu yapay zekâ yongalarını Samsung üretiyor 30 dk. MacBook Pro 16" kutusundan çıkıyor | Bize ne sunuyor? 1 sa. Samsung, Galaxy Home Mini'yi CES 2020'de sahneye çıkaracak 1 sa. Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition ön siparişe başladı 1 sa. Google’dan kesinti açıklaması 2 sa. Spotify’dan sosyalliği artıracak ‘Tastebuds’ özelliği geliyor 2 sa. Bu da 600TL’lik oyuncu çorabı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN HMD Global, 28 dolarlık tuşlu telefonunu piyasaya sürdü: Nokia 150 Sonraki 3 milyon dolar ödüllü Apex Legends turnuvası başlıyor 3 sa. HTC akıllı telefon pazarından çekilmeyecek 3 sa. Ninja artık spor ayakkabılarınızda 4 sa. Apple'ın iş ortağı Foxconn dolandırıldı ve piyasaya milyonlarca hatalı iPhone sürüldü 4 sa. Huawei P40 serisi CAD tasarımlarında hayat buldu 5 sa. Robert Downey Jr. sunuculuğunda YouTube orijinal dizisi The Age of A.I. yayınlandı 5 sa. Facebook, İspanya merkezli bulut tabanlı oyun servisi PlayGiga’yı satın aldı 5 sa. Yeni Kia logosu şimdi de bir araç üzerinde görüntülendi 6 sa. LG yeni 4K UltraFine Ergo ve UltraGear Gaming monitörlerini tanıttı 6 sa. Nvidia Ray Tracing’le gelecek 6 yeni oyun duyurdu 7 sa. Apple yılan hikayesine dönen kablosuz şarj standından vazgeçmiş değil 7 sa. Intel’in ekran kartı projesinden kötü haberler var 8 sa. Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi 8 sa. General Electric'in dev rüzgâr türbini enerji üretmeye başladı 9 sa. Yeni Ripple söylentileri sonrasında XRP zararını devam ettirebilir 9 sa. SilverStone ET700 PSU’sunu duyurdu 10 sa. Samsung'un Motorola Razr benzeri katlanabilir telefonu sızdırıldı: Galaxy Fold 2 böyle gelebilir 12 sa. Huawei P Smart Pro tanıtıldı: 48 MP üçlü kamera, tam ekran tasarımı ve 4000 mAh pil 19 sa. The Witcher dizisi hangi saatte yayınlanacak? 19 sa. Samsung, 108 MP çözünürlüklü kamera sensörünün özelliklerini detaylandırdı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi so...
    DonanımHaber
    Google servisleri çöktü! Bakan Yardımcısından açıklama geldi
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Adolf Hitler
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim