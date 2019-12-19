HMD Global, 28 dolarlık tuşlu telefonunu piyasaya sürdü: Nokia 150

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HMD Global, cep telefonunu temel amacına uygun olarak kullanan müşterileri için, Nokia 150'nin yenilenmiş bir versiyonunu, yine aynı isimle satışa sunduğunu duyurdu.

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31 gün bekleme süresi var

Yenilenmiş Nokia 150, 320 x 240 piksel çözünürlüğe sahip 2,4 inç ekran ile geliyor. Ayrıca, LED flaşı olan bir VGA kamera ile donatılmış. Telefonun 3.5 mm kulaklık jakı, FM radyo, MP3 müzik desteği ve microSD kart yuvası gibi özellikleri de mevcut. 1020 mAh batarya kapasitesiyle gelen cihazın, 31 günlük uzunca bir bekleme süresi olduğu belirtiliyor.

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Nokia 150'nin ön panelinde bir selfie kamerası ve QWERTY klavyeye yer verilmemiş. Bunun yerine cihazda, eskiden kullanılan ve klasik haline gelmiş standart tuş takımı yer alıyor. Polikarbonat gövdesine ek olarak, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulan Nokia 150'nin fiyatı ise 28 dolar olarak açıklandı. Nokia Series 30+ işletim sistemi çalıştıran telefonun, Çin dışındaki ülkelere dağıtılıp dağıtılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-150