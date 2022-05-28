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    Anlık Bildirim

    Apex Legends Mobile ilk haftasında 4.8 milyon dolar gelir elde etti

    Apex Legends Mobile oyunu geniş katılımlı açılışının ardından ilk rakamlarını almaya başladı. 5 milyon dolara varan gelirler sonraki dönem için umut veriyor.    
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    Apex Legends Mobile
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    Respawn Entertainment tarafından geçtiğimiz hafta indirmeye sunulan Apex Legends Mobile oyunu kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı ve adeta para basmaya başladı. İlk hafta figürleri oldukça sevindirici.

    Apex Legends Mobile ne kadar kazandı?

    100 milyondan fazla oyuncusu olan Apex Legends oyunu mobilde de geliştiricisini yanıltmadı. 60’dan fazla ülkede aynı anda indirmeye sunulan Apex Legends Mobile oyunu sadece bir hafta içerisinde 4.8 milyon dolar gelir elde etti.

    ABD pazarı oyunda 2.1 milyon dolar üretti ve gelirlerin yüzde 44’üne hakim oldu. Kalan ise deniz aşırı ülkelerden geldi. Oyuncuların daha çok kozmetik ve savaş biletine para harcadığı ifade ediliyor.

    PUBG Mobile ilk çıkış haftasında 600 bin dolar gelir üretirken COD: Mobile ise 14.8 milyon dolar gibi dev bir rakam elde etmişti. Apex Legends Mobile istikrarlı bir şekilde gelir elde etmeye devam edecektir.

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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