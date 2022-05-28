Apex Legends Mobile ilk haftasında 4.8 milyon dolar gelir elde etti

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Respawn Entertainment tarafından geçtiğimiz hafta indirmeye sunulan Apex Legends Mobile oyunu kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı ve adeta para basmaya başladı. İlk hafta figürleri oldukça sevindirici.

Apex Legends Mobile ne kadar kazandı?

100 milyondan fazla oyuncusu olan Apex Legends oyunu mobilde de geliştiricisini yanıltmadı. 60’dan fazla ülkede aynı anda indirmeye sunulan Apex Legends Mobile oyunu sadece bir hafta içerisinde 4.8 milyon dolar gelir elde etti.

Apex Legends Mobile erişime açıldı 1 hf. önce eklendi

ABD pazarı oyunda 2.1 milyon dolar üretti ve gelirlerin yüzde 44’üne hakim oldu. Kalan ise deniz aşırı ülkelerden geldi. Oyuncuların daha çok kozmetik ve savaş biletine para harcadığı ifade ediliyor.

PUBG Mobile ilk çıkış haftasında 600 bin dolar gelir üretirken COD: Mobile ise 14.8 milyon dolar gibi dev bir rakam elde etmişti. Apex Legends Mobile istikrarlı bir şekilde gelir elde etmeye devam edecektir.

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