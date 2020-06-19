Apex Legends sonbaharda çapraz platform desteğine kavuşacak

EA ve Respawn Entertainment tarafından geçtiğimiz yıl indirmeye sunulan Apex Legends 70 milyonu geçen oyuncu sayısıyla en önemli hayatta kalma oyunlarından birisi durumunda. Ne var ki erimeye başlayan ilgiyi toplamak adına EA önemli bir adım atıyor.

Çapraz platform desteği

EA Play konferansında yapılan duyuruya göre sonbahar aylarından itibaren Apex Legends oyunu için çapraz platform desteği hayata geçirilmiş olacak. Böylece oyuncular cihaz farketmeksizin aynı tecrübeyi devam ettirebilecekler.

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Diğer taraftan hali hazıda Xbox One X, PS4 ve Windows 10 için oynanabilir durumda olan Apex Legends yine aynı dönemde Steam ve Origin platformları ile Nintendo Switch konsolundan da oynanabilir hale gelecek. Önümüzdeki haftalarda bu gelişmeler ile ilgili daha fazla detay verilmesi bekleniyor.

Etkinlik tarafında ise Lost Treasures koleksiyon etkinliği 23 Haziran tarihinde başlamış olacak. Armed and Dangerous Evolved zamanlı modunda oyuncuların sadece sniper tüfeği ve pompalı tüfeklere erişebileceği belirtiliyor. Ayrıca haritada canlanma noktalarının aksine oyuncunun envanterinde maç başına sadece bir mobil canlandırma olacak ve oyuncu istediği yerde arkadaşlarını geri getirebilecek.

https://www.engadget.com/apex-legends-crossplay-nintendo-switch-steam-232531748.html

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