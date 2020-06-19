Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apex Legends sonbaharda çapraz platform desteğine kavuşacak

    Apex Legends oyunu sonbahar aylarından itibaren çapraz platform desteği sunmaya başlayacak. Ayrıca Steam ve Origin platformları ile Nintendo Switch konsolundan da oynanabilir hale gelecek.
    4 sa.
    579
    4
    5
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apex Legends sonbaharda çapraz platform desteğine kavuşacak

    EA ve Respawn Entertainment tarafından geçtiğimiz yıl indirmeye sunulan Apex Legends 70 milyonu geçen oyuncu sayısıyla en önemli hayatta kalma oyunlarından birisi durumunda. Ne var ki erimeye başlayan ilgiyi toplamak adına EA önemli bir adım atıyor.

    Çapraz platform desteği

    EA Play konferansında yapılan duyuruya göre sonbahar aylarından itibaren Apex Legends oyunu için çapraz platform desteği hayata geçirilmiş olacak. Böylece oyuncular cihaz farketmeksizin aynı tecrübeyi devam ettirebilecekler.

    İlginizi Çekebilir Avatar Warner Bros. Interactive satılıyor

    Ayrıca Bkz. "Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu"

    Diğer taraftan hali hazıda Xbox One X, PS4 ve Windows 10 için oynanabilir durumda olan Apex Legends yine aynı dönemde Steam ve Origin platformları ile Nintendo Switch konsolundan da oynanabilir hale gelecek. Önümüzdeki haftalarda bu gelişmeler ile ilgili daha fazla detay verilmesi bekleniyor.

    Etkinlik tarafında ise Lost Treasures koleksiyon etkinliği 23 Haziran tarihinde başlamış olacak. Armed and Dangerous Evolved zamanlı modunda oyuncuların sadece sniper tüfeği ve pompalı tüfeklere erişebileceği belirtiliyor. Ayrıca haritada canlanma noktalarının aksine oyuncunun envanterinde maç başına sadece bir mobil canlandırma olacak ve oyuncu istediği yerde arkadaşlarını geri getirebilecek.



    https://www.engadget.com/apex-legends-crossplay-nintendo-switch-steam-232531748.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 14 dk.
    Switch'e el atmışken mobile getirselermiş...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    BARHUNTERS_TR (tanju akyıldız) 3 sa.
    Konsolda oynayanlarda aim assist var ya olmaz ki ama böyle. Zaten oyun zpr güç bela adam vurabiliyoz.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ozgurrdunya (Özgür ..) 2 sa. BARHUNTERS_TR
    Bu aim asist olayını çok gözünüzde büyütüyorsunuz. Aim asist otomatik adam vurmuyor. Esas sıkıntı olan PC üzerinde hile kullananlar. PC oyuncusu olarak Apex'de olsun COD Warzone'de olsun diğer oyunlarda dahil hepsinden usandım hileciler yüzünden.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Royal Green Elit & Elit Plus su arıtma cihazı - Video inceleme 2 sa. Türkiye'nin ilk orta menzilli gemisavar füze motoru test edildi 2 sa. 5.4 inç iPhone 12, 4.7 inçlik iPhone SE'den daha küçük olacak 2 sa. Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı azaldı ancak yoğun bakım arttı (19 Haziran) 2 sa. Popüler DC oyunu 'Injustice: Gods Among Us' kısa süreliğine ücretsiz oldu! 3 sa. BMW ve Mercedes, sürücüsüz araçlar konusundaki iş birliğini askıya aldı 3 sa. WhatsApp son görülme özelliği ortadan kayboldu 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apex Legends sonbaharda çapraz platform desteğine kavuşacak Sonraki Asus ZenFone 7 geliyor: Snapdragon 865 ve 16 GB RAM 5 sa. GameClub üçüncü taraf mobil oyun aboneliği sunuyor 5 sa. Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet yayınlandı 6 sa. Elgato resmen mikrofon pazarında 7 sa. Yeni bir Navi GPU’su sızdı 7 sa. Spotify yakında DC Comics podcast yayınları sunacak 8 sa. RTX 3090 ve RTX 3080’in detaylanmaya devam ediyor 8 sa. Saraybosna kuşatmasını konu alan oyun This War of Mine, Polonya’da lise müfredatına girdi 9 sa. Yerli solunum cihazları, Brezilya hastanelerinde görüntülendi 9 sa. Galaxy Note 20 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı 10 sa. ViewSonic uygun fiyatlı taşınabilir monitörlerini duyurdu 10 sa. FIFA 2021 duyuruldu! Fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 12 sa. Bakan açıkladı: Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetler birleşiyor 12 sa. The Last of Us 2'den zam şoku: 500 TL oldu 13 sa. iOS gidiyor iPhone OS geliyor 22 sa. Mount & Blade II: Bannerlord, Epic Store'a geldi: Kuponla 60 TL'ye alınabiliyor 1 gün MacBook Air ve MacBook Pro 2020 modellerinde USB sorunu ortaya çıktı 1 gün Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran) 1 gün ASUS ROG Phone 3 kanlı canlı görüntülendi 1 gün Cyberpunk 2077'den bir kötü haber daha: İki ay ertelendi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi