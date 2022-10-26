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    App Store'da kumar reklamları gösteren Apple, geliştiricileri kızdırdı

    Apple'ın yeni App Store reklam alanlarında düzenli olarak kumar uygulamalarının yer alması uygulama geliştiricilerinin büyük tepkisini çekmiş durumda.           
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    App Store'da kumar reklamları gösteren Apple, kızdırdı Tam Boyutta Gör
    Kumar uygulamalarına ait reklamların App Store'un ana sayfasında ve uygulama sayfalarında yer alması, Apple ile çalışan bir dizi geliştiriciyi çileden çıkardı.

    Apple, 25 Ekim'den bu yana uygulama ve oyun geliştiricilerinin App Store'un "Bugün" ve "Beğenebilirsiniz" gibi önemli bölümlerinde ürünlerinin reklamını yapmalarına izin veriyor. İlk gün, kumar uygulaması geliştiricileri yeni özellikten yararlandı ve bu da Apple ile çalışan bazı geliştiricilerin tepkisine neden oldu.

    Örneğin, uygulama geliştiricisi Simon Stovring, Twitter'da Karamba Online Casino reklamının, kendi uygulama sayfasının "Hoşunuza gidebilir" bölümünde göründüğünü söyledi ve "Bundan kesinlikle hoşlanmıyorum. Apple da bu tür reklamları görmezden gelmemeli" diye yazdı. Geliştiriciler Marco Arment ve MacStories editörü Federico Viticci de benzer yorumlar yaptı.

    Para kazanmak için kumar uygulamalarına göz yumuyor

    Çoğunlukla yeni App Store politikasından memnun olmayan geliştiriciler, Apple'ı açgözlülükle suçluyor. Gerçek şu ki, kumar simülatörlerinde oyun içi satın alımlar var ve oyuncular bunları sık sık kullanma eğilimindedir. Apple ise her oyun içi satın alma işleminden %15 ila %30 arasında bir komisyon alıyor. Başka bir deyişle, geliştiricilere göre Apple, App Store'da kumar reklamlarının yayınlanmasını kolaylıkla yasaklayabilirdi, ancak bundan fayda sağladığı için bunu yapmıyor.

    Cabel takma adlı bir geliştirici Twitter'da "Apple'ın hissedarların gözünde kendini yükseltmek için App Store'daki kumarhane reklamları için para almaya başlaması beni çok üzüyor" diye yazdı.

    MacRumors ise App Store'daki yeni reklam politikasının Apple'ın reklam gelirlerini üç katına çıkarma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Bazı kaynaklar daha önce Apple'ın uygulama ve oyunlardan elde ettiği gelirin rekor düzeyde düştüğünü de yazmıştı.

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