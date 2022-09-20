Apple App Store fiyatları zamlanıyor: Listede Türkiye yok

Apple, Pazartesi günü yaptığı açıklamada yakında birkaç Avrupa ülkesinde App Store fiyatlarının artacağını duyurdu. Fiyat artışları Ekim ayından itibaren hem uygulama ve uygulama içi satın alımlarda geçerli olacak.

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App Store fiyatları daha da yükselecek

Apple’ın geliştiricilere gönderdiği notta detaylı bir şekilde App Store fiyat artışının hangi ülkelerde geçerli olacağı yazıyor. App Store fiyatlarının Şili, Mısır, Japonya, Malezya, Pakistan, Polonya, Güney Kore, İsveç, Vietnam ve Euro para birimini kullanan tüm bölgelerde artacağı belirtildi.

Apple’ın bu ülkelerde App Store fiyatlarını neden artıracağına dair bir detay göze çarpmazken, artışın döviz kurundan kaynaklı olduğu (yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi) tahmin ediliyor. Euro dolar paritesi son 20 yılın en düşük seviyesinde olduğundan Apple ürünleri de Avrupa’da daha pahalı hale geldi. Yalnızca Vietnam için fiyat artışının, yeni yerel vergi düzenlemelerinden kaynaklı olduğu belirtildi.

5 Ekim'de yürürlükte

Euro para birimini kullanan ülkelerde 0.99 Euro’dan başlayan App Store uygulama ve uygulama içi satın alma işlemleri 1.19 Euro’ya çıkmış olacak. Yeni App Store fiyatları, 5 Ekim 2022’de yürürlüğe girecek.

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App Store fiyatlarına zam: Avrupa ülkelerini etkileyecek