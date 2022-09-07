Apple'dan son dakika iPhone zammı! İşte zamlı iPhone fiyatları

TL'nin dolar kuru karşısında değer kaybetmesiyle birlikte, "iPhone'a zam gelecek mi?" konusu da merak edilmeye başlandı. Kullanıcılar; Apple ürünlerine zam gelecek mi, Apple zam yapacak mı diye beklerken korkulan oldu ve Apple, son dakika iPhone zammını fiyatlara yansıttı. Zamlardan nasibini alan tek ürün gamı ise iPhone'lar değil. Apple Watch ve AirPods modellerine de zam geldi.

Apple, fiyatları yaklaşık olarak yüzde 20 oranında artırdı. MacBook, iPad modellerine zam gelmedi. Peki 2022 iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte eski ve yeni iPhone fiyatları:

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2022 zamlı iPhone fiyat listesi 💸

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Apple’ın iPhone zammıyla birlikte, iPhone 12'nin fiyatı 24.999 TL'ye, iPhone 13’ün fiyatı 27.999 TL'ye yükseldi.

iPhone SE 2022 64 GB fiyatı: 16.999 TL (Eski fiyat 13.499 TL)

(Eski fiyat 13.499 TL) iPhone 11 64 GB fiyatı: Satıştan Kalktı(Eski fiyat 14.999 TL)

iPhone 12 Mini 64 GB fiyatı: Satıştan Kalktı(Eski fiyat 18.999 TL)

iPhone 12 64 GB fiyatı: 24.999 T L (Eski fiyat 20.999 TL)

(Eski fiyat 20.999 TL) iPhone 13 Mini 128 GB fiyatı: 24.999 ​​​​​ TL (Eski fiyat 20.999 TL)

​​​​​ (Eski fiyat 20.999 TL) iPhone 13 128GB fiyatı: 27.999 TL (Eski fiyat 22.499 TL)

(Eski fiyat 22.499 TL) iPhone 13 Pro 128 GB fiyatı: Satıştan Kalktı(Eski fiyat 29.999 TL)

iPhone 13 Pro Max 128 GB fiyatı: Satıştan Kalktı(Eski fiyat 32.999 TL)

iPhone 14 128 GB fiyatı: 30.999 TL

iPhone 14 Plus 128 GB fiyatı: 34.999 TL

iPhone 14 Pro 128 GB fiyatı: 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB fiyatı: 43.999 TL

Apple Watch, AirPods fiyatı ne kadar oldu ❓

AirPods 2. Nesil: 2.999 TL (Eski fiyat 2.649 TL)

AirPods 3. Nesil: 3.999 TL (Eski fiyat 3.599 TL)

AirPods Max: 14.499 TL (Eski fiyat 11.199 TL)

Apple Watch SE 2022 40mm: 5.999 TL

Apple Watch Series 8 41mm: 9.299 TL

Apple Watch Ultra 49mm: 27.999 TL

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