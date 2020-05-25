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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    App Store güncelleme yoluyla uygulamaları kaldırıp yeniden kurarak hata düzeltmesi yaptı

    Apple'ın App Store üzerindeki tartışılmaz gücü, Family Share'deki bir hatanın düzeltilmesi için bu gücü kullanmasını sağladı. Uygulamaların güncellenmesiyle sertifikalar sıfırlandı.
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    iPad
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    App Store güncelleme yoluyla uygulamaları kaldırıp yeniden kurarak hata düzeltmesi yaptı
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    Haftasonu boyunca iPhone ve iPad kullanıcıları, çok sayıda App Store güncellemesi gördü. Bu güncellemelerin sebebi ortaya çıktı: Sorumlu uygulamalar değil, Apple.

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    Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Family Share adlı Apple uygulamasında meydana gelen bir hata, uygulamaların açılmasını engelliyordu. Bu sorunu çözmek için ise yapılabilecek tek şey, uygulamaların kaldırılıp yeniden kurulmasaydı. Apple, kullanıcıları bunu yapmaya zorlamak yerine, elinde tuttuğu App Store’un gücünü kullanarak uygulamalara güncelleme gönderdi. Bu güncellemelerde uygulamaların yeni sürümü yer almasa da aslında tek yaptığı, uygulamaları kaldırıp yeniden kurmak oldu.

    Problemin kaynağı, konuya yakın kişiler tarafından aktarılana göre sertifikalar. Uygulamaların kaldırılıp tekrar yüklenmesi ise temelinde sertifikaları yenilediği için, problemi çözüyor.

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    Apple, bu durumda kullanıcıların destek taleplerini incelemek ve bunları düzeltmek için farklı hizmetlerle uğraşmak yerine, App Store’un gücünü kullanarak problemi çözmüş oldu. 



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa.
    Bende ilk kez 17 gunceleme gördüm, fakat bu hatayı hiç yaşamadım.
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    deoks 2 sa.
    Sabah 29 tane güncellemeyi görünce şaşırmıştım. Demek bu yüzdenmiş.
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