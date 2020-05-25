App Store güncelleme yoluyla uygulamaları kaldırıp yeniden kurarak hata düzeltmesi yaptı

Tam Boyutta Gör

Haftasonu boyunca iPhone ve iPad kullanıcıları, çok sayıda App Store güncellemesi gördü. Bu güncellemelerin sebebi ortaya çıktı: Sorumlu uygulamalar değil, Apple.

İlginizi Çekebilir

Apple Arcade kütüphanesinde 100 oyun sayısına ulaşıldı

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Family Share adlı Apple uygulamasında meydana gelen bir hata, uygulamaların açılmasını engelliyordu. Bu sorunu çözmek için ise yapılabilecek tek şey, uygulamaların kaldırılıp yeniden kurulmasaydı. Apple, kullanıcıları bunu yapmaya zorlamak yerine, elinde tuttuğu App Store’un gücünü kullanarak uygulamalara güncelleme gönderdi. Bu güncellemelerde uygulamaların yeni sürümü yer almasa da aslında tek yaptığı, uygulamaları kaldırıp yeniden kurmak oldu.

Problemin kaynağı, konuya yakın kişiler tarafından aktarılana göre sertifikalar. Uygulamaların kaldırılıp tekrar yüklenmesi ise temelinde sertifikaları yenilediği için, problemi çözüyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K resmiyet kazandı"

Apple, bu durumda kullanıcıların destek taleplerini incelemek ve bunları düzeltmek için farklı hizmetlerle uğraşmak yerine, App Store’un gücünü kullanarak problemi çözmüş oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.