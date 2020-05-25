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    Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K resmiyet kazandı

    Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K araç kamerası 1600p çözünürlüğe kadar video kaydı yapabilirken 3D gürültü engelleme teknolojisi ile kayıtların kalitesini arttırıyor.
    11 sn.
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    Video Kameralar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K resmiyet kazandı

    Oppo markasının Realme ürünlerini duyurduğu hafta Xiaomi de kendi ekosistem ürünlerini tanıtmaya başladı. Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K araç kameralarına iyi bir alternatif olacak.

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    Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K araç kamerası OmniVision marka OS05A10 arka aydınlatmalı sensör barındırıyor. F/1.8 aralığı olan kamera daha fazla ışık alıyor ve 1600p video kaydı yapabiliyor. 140 derecelik görüş açısı ise oldukça geniş bir kayıt alanı yaratıyor.

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    Sensör birden fazla çekim yaparak en kaliteli görüntüyü oluşturabiliyor. Geniş dinamik mesafe – WDR teknolojisi yanında 3D gürültü azaltma teknolojisi de kayıtların kalitesine olumlu katkı yapıyor.

    Standart mini bir kamera görünümünde olan Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K modeli 3 inçlik IPS ekrana sahip. Gerçek zamanlı kaydı ekrandan takip edebilir veya doğrudan çekimlere komuta edebilirsiniz. Mi Smart Dashcam 2K için 56$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/25/xiaomi-mi-smart-dashcam-2k-launched-supports-2k-recording-and-a-3-inch-display/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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