App Store ve Play Store'da büyük temizlik: Yaklaşık 600 bin uygulama kaldırıldı

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Pixalate, Google Play Store ve Apple App Store'dan kaldırılan mobil uygulamalarla ilgili bir rapor yayınladı. Dolandırıcılık ve dijital istismar üzerine çalışmalar yapan şirketin sunduğu veriler, uygulama mağazalarında büyük bir temizlik gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

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Raporda yer alan istatistiklere göre 2022'nin ikinci çeyreğinde App Store ve Play Store'dan 592 binden fazla uygulamayı kaldırdı. İlk çeyrekte bu rakam 220 bin seviyesindeydi. Yani neredeyse 3 kat gibi bir artış söz konusu. Apple'ın Google'dan çok daha fazla uygulama kaldırması dikkat çekiyor.

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Kaderine terk edilmiş uygulamalar liste dışı bırakıldı

Apple, 2022 yılının ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre %8,652 artışla 439 bin uygulamayı mağazadan kaldırdı. Cupertinolu firma tarafından liste dışı bırakılan uygulamaların %64'ü iki yıl veya daha uzun süredir güncelleme almamıştı. Ayrıca şirket, Sağlık ve Fitness kategorisinde birçok uygulamayı mağazadan attı.

Pixalate'e göre 2022'nin ikinci çeyreğinde listeden kaldırılan 49 binden fazla uygulama çocuklara yönelikti. Mağazalardan binlerce dolandırıcılık uygulaması da temizlendi. Ayrıca Google ve Apple, Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırımlara maruz kalan Rus devlet bankası Sberbank ile bağlantılı 35 uygulamayı da liste dışı bıraktı.

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App Store ve Play Store'da temizlik: 600 bin uygulama kaldırıldı