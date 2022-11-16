iPhone 14 acil uydu bağlantısı daha fazla ülkeye gidiyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 14 ile birlikte sunduğu uydu üzerinden acil iletişim kurabilme özelliği bu ay ilk olarak ABD ve Kanada ülkelerinde başlamıştı. Önümüzdeki ay ise Avrupa ülkelerine sunulmaya başlanacak.

iPhone 14 uydu bağlantısı hangi ülkelerde var?

Apple’ın 450 milyon dolarlık yatırım yaptığı Globalstar firmasının alçak yörünge uydu sistemini kullanan acil iletişim özelliği, telefonun çekmediği durumlarda uydu ağına bağlanarak belirlenmiş kişilerle acil iletişim kurmayı sağlıyor. Acil uydu iletişimi Qualcomm 5G modemi üzerinden hizmet veriyor.

iPhone 14 uydulara nasıl bağlanıyor? 1 ay önce eklendi

Globalstar ilk olarak ABD ve Kanada’da bugün itibariyle acil uydu iletişimini desteklemeye başladı. Kullanıcılar ilk 2 yıl bu hizmeti ücretsiz olarak kullanabilecek. Sonrasında ise abonelik ücreti ödemesi gerekiyor.

Aralık ayında ise acil uydu bağlantısının Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İrlanda ve Fransa’da kullanıma sunulacağı açıklandı. Net tarih yok ancak artık ikinci kıtanın da listeye eklendiği görülüyor. 2023 yılında muhtemelen daha fazla Avrupa ülkesi listeye dahil edilecek.

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iPhone 14 acil uydu bağlantısı yaygınlaşıyor