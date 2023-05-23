Apple, 1.6 milyon uygulamayı onaylamadı: İşte güncel App Store raporu

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni yayınladığı App Store şeffaflık raporu, uygulama kaldırma, itirazlar, geliştirici hesabı fesihleri, resmî makamların uygulamayı mağazadan kaldırma talepleri ve fazlası hakkında detaylı bilgiler sağlıyor.

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Apple, uygulamaları neden onaylamıyor?

Uygulama kaldırma ve onaylamama, raporun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Apple, geçen yıl 1.679.694 uygulamayı onaylamadı. Uygulamaların çoğunluğu (1.018.415) performansla ilgili sorunlar nedeniyle reddedildi. Güvenlik, tasarım, legal ve çeşitli nedenlerle mağazaya kabul edilmeyen uygulamalardan 253.466’sı da ilk redden sonra onay almayı başardı.

En çok uygulama kaldırma talebi Çin'den geliyor

Peki, kaç uygulama kaldırıldı? Apple, 2022’de 186.195 uygulamayı mağazasından kaldırdı. Kategori bazında, 38.883 ile en çok oyunlar App Store’dan kaldırılırken, oyunları yardımcı araçlar, iş, eğitim, yaşam uygulamaları izledi. Uygulamaların kaldırılması sebepleri daha çok tasarım ve dolandırıcılıkla ilişkili. Çin, Hindistan, Pakistan ve Rusya uygulama kaldırma talebinde bulunan ülkelerin başında geliyor.

Apple, dolandırıcıları affetmiyor

Şeffaflık raporunda geliştirici hesabı verilerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. 36 milyondan fazla kişinin Apple geliştirici hesabı bulunuyor. 428.487 geliştirici hesabı feshedildi. Hesap kapatmaların çoğu dolandırıcılık nedeniyle gerçekleşti. Geliştiricilere itiraz etme seçeneği sunuluyor olsa da dolandırıcılık nedeniyle fesihlere yapılan itirazlar genelde reddediliyor. Apple, ayrıca 282 milyondan fazla kullanıcının hesabını feshettiklerini belirtti.

App Store ziyaret, uygulama indirme ve güncelleme verileri

Rapora göre, App Store’da haftalık ortalama ziyaretçi sayısı 656.739.889, uygulama indirme sayısı 747.873.877, uygulamaların yeniden indirilme sayısı 1.539.274.266’ya ulaştı. Her hafta ortalama 40.876.798.492 otomatik uygulama güncellemesi, 512.545.816 elle uygulama güncellemesi yapıldı.

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