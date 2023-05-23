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    Anlık Bildirim

    Apple, 1.6 milyon uygulamayı onaylamadı: İşte güncel App Store raporu

    Apple, 2022 App Store şeffaflık raporunu yayınladı. Şirket, geçen yıl 1.6 milyon uygulamayı onaylamazken, 185.000 uygulamayı da mağazadan kaldırdı.              
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    apple app store şeffaflık raporu 2022 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni yayınladığı App Store şeffaflık raporu, uygulama kaldırma, itirazlar, geliştirici hesabı fesihleri, resmî makamların uygulamayı mağazadan kaldırma talepleri ve fazlası hakkında detaylı bilgiler sağlıyor.

    Apple, uygulamaları neden onaylamıyor?

    Uygulama kaldırma ve onaylamama, raporun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Apple, geçen yıl 1.679.694 uygulamayı onaylamadı. Uygulamaların çoğunluğu (1.018.415) performansla ilgili sorunlar nedeniyle reddedildi. Güvenlik, tasarım, legal ve çeşitli nedenlerle mağazaya kabul edilmeyen uygulamalardan 253.466’sı da ilk redden sonra onay almayı başardı.

    En çok uygulama kaldırma talebi Çin'den geliyor

    Peki, kaç uygulama kaldırıldı? Apple, 2022’de 186.195 uygulamayı mağazasından kaldırdı. Kategori bazında, 38.883 ile en çok oyunlar App Store’dan kaldırılırken, oyunları yardımcı araçlar, iş, eğitim, yaşam uygulamaları izledi. Uygulamaların kaldırılması sebepleri daha çok tasarım ve dolandırıcılıkla ilişkili. Çin, Hindistan, Pakistan ve Rusya uygulama kaldırma talebinde bulunan ülkelerin başında geliyor.

    Apple, dolandırıcıları affetmiyor

    Şeffaflık raporunda geliştirici hesabı verilerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. 36 milyondan fazla kişinin Apple geliştirici hesabı bulunuyor. 428.487 geliştirici hesabı feshedildi. Hesap kapatmaların çoğu dolandırıcılık nedeniyle gerçekleşti. Geliştiricilere itiraz etme seçeneği sunuluyor olsa da dolandırıcılık nedeniyle fesihlere yapılan itirazlar genelde reddediliyor. Apple, ayrıca 282 milyondan fazla kullanıcının hesabını feshettiklerini belirtti.

    App Store ziyaret, uygulama indirme ve güncelleme verileri

    Rapora göre, App Store’da haftalık ortalama ziyaretçi sayısı 656.739.889, uygulama indirme sayısı 747.873.877, uygulamaların yeniden indirilme sayısı 1.539.274.266’ya ulaştı. Her hafta ortalama 40.876.798.492 otomatik uygulama güncellemesi, 512.545.816 elle uygulama güncellemesi yapıldı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 8 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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